https://ria.ru/20240505/zelenskiy-1943946317.html
"Сдадим ради почета": в США отреагировали на объявление Зеленского в розыск
"Сдадим ради почета": в США отреагировали на объявление Зеленского в розыск - РИА Новости, 05.05.2024
"Сдадим ради почета": в США отреагировали на объявление Зеленского в розыск
Читатели американской газеты New York Post поддержали решение МВД России об объявлении в розыск президента Украины Владимира Зеленского. РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T09:58
2024-05-05T09:58
2024-05-05T09:58
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Читатели американской газеты New York Post поддержали решение МВД России об объявлении в розыск президента Украины Владимира Зеленского."Я бы сдал Зеленского при первой же возможности ради почета в России", — признался Bill Carson."Киев начал конфликт в 2014 году. Сейчас киевские военные преступники, которые запустили геноцид на Донбассе, столкнутся с трибуналом. Россия создаст свой трибунал", — подчеркнул Sam Sam."Комедийный актер, превратившийся в главу мафии", — высказался о Зеленском NyPo Shadow Bans."Владимир (Зеленский. – Прим. ред.) трус. Конечно, он может жестко говорить, когда за ним стоит большой брат США, который поставляет ему каждый цент и пулю. Типичный школьный мальчишка, который ведет себя жестко, в то время как его старший брат стоит у него за спиной и наблюдает", — подытожил Billy Johnson.Накануне МВД объявило в розыск Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Статьи, по которым их разыскивают, не разглашаются.
https://ria.ru/20240504/zelenskiy-1943888865.html
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в мире, россия, украина, донбасс, владимир зеленский, петр порошенко
В мире, Россия, Украина, Донбасс, Владимир Зеленский, Петр Порошенко