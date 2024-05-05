Рейтинг@Mail.ru
"Сдадим ради почета": в США отреагировали на объявление Зеленского в розыск - РИА Новости, 05.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:58 05.05.2024
https://ria.ru/20240505/zelenskiy-1943946317.html
"Сдадим ради почета": в США отреагировали на объявление Зеленского в розыск
"Сдадим ради почета": в США отреагировали на объявление Зеленского в розыск - РИА Новости, 05.05.2024
"Сдадим ради почета": в США отреагировали на объявление Зеленского в розыск
Читатели американской газеты New York Post поддержали решение МВД России об объявлении в розыск президента Украины Владимира Зеленского. РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T09:58
2024-05-05T09:58
в мире
россия
украина
донбасс
владимир зеленский
петр порошенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1924928385_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_4cf71ad52db8aa56a063941ffd5b07e6.jpg
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Читатели американской газеты New York Post поддержали решение МВД России об объявлении в розыск президента Украины Владимира Зеленского."Я бы сдал Зеленского при первой же возможности ради почета в России", — признался Bill Carson."Киев начал конфликт в 2014 году. Сейчас киевские военные преступники, которые запустили геноцид на Донбассе, столкнутся с трибуналом. Россия создаст свой трибунал", — подчеркнул Sam Sam."Комедийный актер, превратившийся в главу мафии", — высказался о Зеленском NyPo Shadow Bans."Владимир (Зеленский. – Прим. ред.) трус. Конечно, он может жестко говорить, когда за ним стоит большой брат США, который поставляет ему каждый цент и пулю. Типичный школьный мальчишка, который ведет себя жестко, в то время как его старший брат стоит у него за спиной и наблюдает", — подытожил Billy Johnson.Накануне МВД объявило в розыск Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Статьи, по которым их разыскивают, не разглашаются.
https://ria.ru/20240504/zelenskiy-1943888865.html
https://ria.ru/20240505/energetika-1943938536.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1924928385_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_2b1c75b10d8353aeff7308dc2eaedf97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, донбасс, владимир зеленский, петр порошенко
В мире, Россия, Украина, Донбасс, Владимир Зеленский, Петр Порошенко

"Сдадим ради почета": в США отреагировали на объявление Зеленского в розыск

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Читатели американской газеты New York Post поддержали решение МВД России об объявлении в розыск президента Украины Владимира Зеленского.
«
"Я бы сдал Зеленского при первой же возможности ради почета в России", — признался Bill Carson.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
Зеленский срочно собрал всех. На Западе раскрыли, что случилось в зоне СВО
Вчера, 19:42
"Киев начал конфликт в 2014 году. Сейчас киевские военные преступники, которые запустили геноцид на Донбассе, столкнутся с трибуналом. Россия создаст свой трибунал", — подчеркнул Sam Sam.
"Комедийный актер, превратившийся в главу мафии", — высказался о Зеленском NyPo Shadow Bans.
"Владимир (Зеленский. – Прим. ред.) трус. Конечно, он может жестко говорить, когда за ним стоит большой брат США, который поставляет ему каждый цент и пулю. Типичный школьный мальчишка, который ведет себя жестко, в то время как его старший брат стоит у него за спиной и наблюдает", — подытожил Billy Johnson.
Накануне МВД объявило в розыск Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Статьи, по которым их разыскивают, не разглашаются.
Пожар на Трипольской ТЭС под Киевом
На Украине сделали неожиданное заявление об энергетических объектах
08:56
 
В миреРоссияУкраинаДонбассВладимир ЗеленскийПетр Порошенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала