https://ria.ru/20240505/zaderzhanie-1943922883.html
В храме Гроба Господня задержали греческого полицейского, сообщили СМИ
В храме Гроба Господня задержали греческого полицейского, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.05.2024
В храме Гроба Господня задержали греческого полицейского, сообщили СМИ
Сотрудники израильской полиции насильно задержали греческого полицейского из охраны генконсула Греции, находившегося в храме Гроба Господня в Иерусалиме во... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T02:12
2024-05-05T02:12
2024-05-05T10:41
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АФИНЫ, 5 мая - РИА Новости. Сотрудники израильской полиции насильно задержали греческого полицейского из охраны генконсула Греции, находившегося в храме Гроба Господня в Иерусалиме во время церемонии схождения Благодатного огня, инцидент произошел на глазах греческой делегации во главе с замглавы МИД страны, сообщил информационный портал neostrategy.gr. Оппозиция Греции потребовала разъяснений, дипломатические источники в Афинах сообщили, что после вмешательства греческого МИД полицейский освобожден. На видео, которое появилось в соцсетях, израильские полицейские насильно выводят из храма мужчину. "Арест произошел на глазах у сотен паломников, а также греческой делегации во главе с заместителем министра иностранных дел Йоргосом Коцирасом. Но никто из них не выразил протеста, как и официальные Афины", - пишет портал. "Министерство иностранных дел Греции через свои дипломатические источники ограничилось заявлением, что "расследует обстоятельства, при которых произошел инцидент, и предпримет все необходимые действия". Те же дипломатические источники сказали, что "благодаря вмешательству министерства иностранных дел" греческий полицейский, задержанный ранее сегодня, был немедленно освобожден израильскими властями"", - добавляется в сообщении портала. Турецкое информационное агентство Anadolu информирует, что греческий полицейский был арестован после жалобы на ссору. "Тот, кто знает, что происходит, когда в церкви снисходит Благодатный огонь, конечно, знает, что споры представителей других церквей - обычное дело. Если полицейский, принадлежащий к греческому консульству в Иерусалиме, просто пытался выполнить свою работу, вмешиваясь в хаос, который обычно происходит в храме, его арест недопустим", - полагает греческий портал. Крупнейшая оппозиционная партия Коалиция радикальных левых - Прогрессивный альянс (СИРИЗА-ПА) потребовала от министерства иностранных дел немедленных разъяснений "относительно беспрецедентного инцидента с арестом члена охраны генерального консула Греции в Иерусалиме израильскими силами у Гроба Господня во время церемонии снисхождения Благодатного огня. СИРИЗА в своем заявлении призывает министра иностранных дел немедленно проинформировать парламент. "Мы ожидаем реакции греческого правительства на действия израильской стороны, соизмеримой с серьезностью инцидента", - сказано в заявлении. Лидер СИРИЗА Стефанос Касселакис признался, что "потрясен" сообщением об аресте охранника генерального консула Греции. "Я решительно осуждаю этот агрессивный акт, произошедший в самый святой для православия день", - написал Касселакис в соцсети Х.
https://ria.ru/20240504/sud-1943888498.html
https://ria.ru/20240302/patriarkh-1930774972.html
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в мире, греция, иерусалим, афины, сириза, пасха
В мире, Греция, Иерусалим, Афины, СИРИЗА, Пасха
В храме Гроба Господня задержали греческого полицейского, сообщили СМИ
В храме Гроба Господня израильская полиция задержала охранника консула из Греции
АФИНЫ, 5 мая - РИА Новости.
Сотрудники израильской полиции насильно задержали греческого полицейского из охраны генконсула Греции, находившегося в храме Гроба Господня в Иерусалиме во время церемонии схождения Благодатного огня, инцидент произошел на глазах греческой делегации во главе с замглавы МИД страны, сообщил информационный портал neostrategy.gr
.
Оппозиция Греции потребовала разъяснений, дипломатические источники в Афинах
сообщили, что после вмешательства греческого МИД полицейский освобожден.
На видео, которое появилось в соцсетях, израильские полицейские насильно выводят из храма мужчину.
"Арест произошел на глазах у сотен паломников, а также греческой делегации во главе с заместителем министра иностранных дел Йоргосом Коцирасом. Но никто из них не выразил протеста, как и официальные Афины", - пишет портал.
"Министерство иностранных дел Греции через свои дипломатические источники ограничилось заявлением, что "расследует обстоятельства, при которых произошел инцидент, и предпримет все необходимые действия". Те же дипломатические источники сказали, что "благодаря вмешательству министерства иностранных дел" греческий полицейский, задержанный ранее сегодня, был немедленно освобожден израильскими властями"", - добавляется в сообщении портала.
Турецкое информационное агентство Anadolu информирует, что греческий полицейский был арестован после жалобы на ссору.
"Тот, кто знает, что происходит, когда в церкви снисходит Благодатный огонь, конечно, знает, что споры представителей других церквей - обычное дело. Если полицейский, принадлежащий к греческому консульству в Иерусалиме, просто пытался выполнить свою работу, вмешиваясь в хаос, который обычно происходит в храме, его арест недопустим", - полагает греческий портал.
Крупнейшая оппозиционная партия Коалиция радикальных левых - Прогрессивный альянс (СИРИЗА-ПА) потребовала от министерства иностранных дел немедленных разъяснений "относительно беспрецедентного инцидента с арестом члена охраны генерального консула Греции в Иерусалиме израильскими силами у Гроба Господня во время церемонии снисхождения Благодатного огня. СИРИЗА
в своем заявлении призывает министра иностранных дел немедленно проинформировать парламент.
"Мы ожидаем реакции греческого правительства на действия израильской стороны, соизмеримой с серьезностью инцидента", - сказано в заявлении.
Лидер СИРИЗА Стефанос Касселакис признался, что "потрясен" сообщением об аресте охранника генерального консула Греции.
"Я решительно осуждаю этот агрессивный акт, произошедший в самый святой для православия день", - написал Касселакис в соцсети Х.