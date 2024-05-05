Рейтинг@Mail.ru
В храме Гроба Господня задержали греческого полицейского, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:12 05.05.2024 (обновлено: 10:41 05.05.2024)
https://ria.ru/20240505/zaderzhanie-1943922883.html
В храме Гроба Господня задержали греческого полицейского, сообщили СМИ
В храме Гроба Господня задержали греческого полицейского, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.05.2024
В храме Гроба Господня задержали греческого полицейского, сообщили СМИ
Сотрудники израильской полиции насильно задержали греческого полицейского из охраны генконсула Греции, находившегося в храме Гроба Господня в Иерусалиме во... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T02:12
2024-05-05T10:41
в мире
греция
иерусалим
афины
сириза
пасха
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0f/1865545351_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_989cf87f6ff3eb784ded237df719a57c.jpg
АФИНЫ, 5 мая - РИА Новости. Сотрудники израильской полиции насильно задержали греческого полицейского из охраны генконсула Греции, находившегося в храме Гроба Господня в Иерусалиме во время церемонии схождения Благодатного огня, инцидент произошел на глазах греческой делегации во главе с замглавы МИД страны, сообщил информационный портал neostrategy.gr. Оппозиция Греции потребовала разъяснений, дипломатические источники в Афинах сообщили, что после вмешательства греческого МИД полицейский освобожден. На видео, которое появилось в соцсетях, израильские полицейские насильно выводят из храма мужчину. "Арест произошел на глазах у сотен паломников, а также греческой делегации во главе с заместителем министра иностранных дел Йоргосом Коцирасом. Но никто из них не выразил протеста, как и официальные Афины", - пишет портал. "Министерство иностранных дел Греции через свои дипломатические источники ограничилось заявлением, что "расследует обстоятельства, при которых произошел инцидент, и предпримет все необходимые действия". Те же дипломатические источники сказали, что "благодаря вмешательству министерства иностранных дел" греческий полицейский, задержанный ранее сегодня, был немедленно освобожден израильскими властями"", - добавляется в сообщении портала. Турецкое информационное агентство Anadolu информирует, что греческий полицейский был арестован после жалобы на ссору. "Тот, кто знает, что происходит, когда в церкви снисходит Благодатный огонь, конечно, знает, что споры представителей других церквей - обычное дело. Если полицейский, принадлежащий к греческому консульству в Иерусалиме, просто пытался выполнить свою работу, вмешиваясь в хаос, который обычно происходит в храме, его арест недопустим", - полагает греческий портал. Крупнейшая оппозиционная партия Коалиция радикальных левых - Прогрессивный альянс (СИРИЗА-ПА) потребовала от министерства иностранных дел немедленных разъяснений "относительно беспрецедентного инцидента с арестом члена охраны генерального консула Греции в Иерусалиме израильскими силами у Гроба Господня во время церемонии снисхождения Благодатного огня. СИРИЗА в своем заявлении призывает министра иностранных дел немедленно проинформировать парламент. "Мы ожидаем реакции греческого правительства на действия израильской стороны, соизмеримой с серьезностью инцидента", - сказано в заявлении. Лидер СИРИЗА Стефанос Касселакис признался, что "потрясен" сообщением об аресте охранника генерального консула Греции. "Я решительно осуждаю этот агрессивный акт, произошедший в самый святой для православия день", - написал Касселакис в соцсети Х.
https://ria.ru/20240504/sud-1943888498.html
https://ria.ru/20240302/patriarkh-1930774972.html
https://ria.ru/20240503/blagodatnyy-1943675468.html
греция
иерусалим
афины
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0f/1865545351_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_73c5be75a10dec539a0cf3e72d20f52a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, греция, иерусалим, афины, сириза, пасха
В мире, Греция, Иерусалим, Афины, СИРИЗА, Пасха
В храме Гроба Господня задержали греческого полицейского, сообщили СМИ

В храме Гроба Господня израильская полиция задержала охранника консула из Греции

© AP Photo / Tsafrir AbayovПаломники держат свечи во время церемонии схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня
Паломники держат свечи во время церемонии схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Паломники держат свечи во время церемонии схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня. Архивное фото
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 5 мая - РИА Новости. Сотрудники израильской полиции насильно задержали греческого полицейского из охраны генконсула Греции, находившегося в храме Гроба Господня в Иерусалиме во время церемонии схождения Благодатного огня, инцидент произошел на глазах греческой делегации во главе с замглавы МИД страны, сообщил информационный портал neostrategy.gr.
Оппозиция Греции потребовала разъяснений, дипломатические источники в Афинах сообщили, что после вмешательства греческого МИД полицейский освобожден.
На видео, которое появилось в соцсетях, израильские полицейские насильно выводят из храма мужчину.
"Арест произошел на глазах у сотен паломников, а также греческой делегации во главе с заместителем министра иностранных дел Йоргосом Коцирасом. Но никто из них не выразил протеста, как и официальные Афины", - пишет портал.
"Министерство иностранных дел Греции через свои дипломатические источники ограничилось заявлением, что "расследует обстоятельства, при которых произошел инцидент, и предпримет все необходимые действия". Те же дипломатические источники сказали, что "благодаря вмешательству министерства иностранных дел" греческий полицейский, задержанный ранее сегодня, был немедленно освобожден израильскими властями"", - добавляется в сообщении портала.
Верующие со свечами и лампадами, зажженными от Благодатного огня, в Кафедральном соборе Воскресения Христова в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
Суд оправдал журналиста, написавшего книгу о схождении Благодатного огня
Вчера, 19:38
Турецкое информационное агентство Anadolu информирует, что греческий полицейский был арестован после жалобы на ссору.
"Тот, кто знает, что происходит, когда в церкви снисходит Благодатный огонь, конечно, знает, что споры представителей других церквей - обычное дело. Если полицейский, принадлежащий к греческому консульству в Иерусалиме, просто пытался выполнить свою работу, вмешиваясь в хаос, который обычно происходит в храме, его арест недопустим", - полагает греческий портал.
Крупнейшая оппозиционная партия Коалиция радикальных левых - Прогрессивный альянс (СИРИЗА-ПА) потребовала от министерства иностранных дел немедленных разъяснений "относительно беспрецедентного инцидента с арестом члена охраны генерального консула Греции в Иерусалиме израильскими силами у Гроба Господня во время церемонии снисхождения Благодатного огня. СИРИЗА в своем заявлении призывает министра иностранных дел немедленно проинформировать парламент.
Патриарх Кирилл - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
Патриарх Кирилл прокомментировал легализацию однополых браков в Греции
2 марта, 23:24
"Мы ожидаем реакции греческого правительства на действия израильской стороны, соизмеримой с серьезностью инцидента", - сказано в заявлении.
Лидер СИРИЗА Стефанос Касселакис признался, что "потрясен" сообщением об аресте охранника генерального консула Греции.
"Я решительно осуждаю этот агрессивный акт, произошедший в самый святой для православия день", - написал Касселакис в соцсети Х.
Встреча Благодатного огня в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
Российская делегация прибыла на Святую землю за Благодатным огнем
3 мая, 13:36
 
В миреГрецияИерусалимАфиныСИРИЗАПасха
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала