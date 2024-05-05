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В Бердянске сотрудник колонии погиб при взрыве автомобиля
В Бердянске сотрудник колонии погиб при взрыве автомобиля - РИА Новости, 05.05.2024
В Бердянске сотрудник колонии погиб при взрыве автомобиля
Сотрудник исправительной колонии в Бердянске в Запорожской области погиб при подрыве машины, сообщил Следственный комитет России в Telegram-канале. РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T13:32
2024-05-05T13:32
2024-05-05T14:45
происшествия
россия
бердянск
запорожская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Сотрудник исправительной колонии в Бердянске в Запорожской области погиб при подрыве машины, сообщил Следственный комитет России в Telegram-канале. "По версии следствия, 5 мая 2024 года неизвестный заложил самодельное взрывное устройство под транспортное средство сотрудника исправительной колонии в городе Бердянске Запорожской области, где оно сработало. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия", — говорится в заявлении. СК возбудил уголовное дело об убийстве общеопасным способом (пункт "е" части 2 статьи 105, часть 1 статьи 222.1 Уголовного кодекса). Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление причастных к совершению преступления.Специалисты также изъяли фрагменты и составные части взрывного устройства, назначены судебные экспертизы, опрашиваются свидетели.
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россия
бердянск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Работа следователей на месте убийства сотрудника исправительной колонии в Бердянске
Возбуждено уголовное дело по факту убийства сотрудника исправительной колонии в Бердянске Запорожской области. Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Запорожской области возбуждено и расследуется уголовное дело по факту убийства общеопасным способом. По версии следствия, 5 мая 2024 года неизвестный заложил самодельное взрывное устройство под транспортное средство сотрудника исправительной колонии в городе Бердянске Запорожской области, где оно сработало. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.
2024-05-05T13:32
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PT0M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, бердянск, запорожская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Бердянск, Запорожская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Бердянске сотрудник колонии погиб при взрыве автомобиля
СК возбудил дело после убийства сотрудника исправительной колонии в Бердянске