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В Бердянске сотрудник колонии погиб при взрыве автомобиля

В Бердянске сотрудник колонии погиб при взрыве автомобиля - РИА Новости, 05.05.2024

В Бердянске сотрудник колонии погиб при взрыве автомобиля

Сотрудник исправительной колонии в Бердянске в Запорожской области погиб при подрыве машины, сообщил Следственный комитет России в Telegram-канале. РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T13:32

2024-05-05T13:32

2024-05-05T14:45

происшествия

россия

бердянск

запорожская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Сотрудник исправительной колонии в Бердянске в Запорожской области погиб при подрыве машины, сообщил Следственный комитет России в Telegram-канале. "По версии следствия, 5 мая 2024 года неизвестный заложил самодельное взрывное устройство под транспортное средство сотрудника исправительной колонии в городе Бердянске Запорожской области, где оно сработало. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия", — говорится в заявлении. СК возбудил уголовное дело об убийстве общеопасным способом (пункт "е" части 2 статьи 105, часть 1 статьи 222.1 Уголовного кодекса). Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление причастных к совершению преступления.Специалисты также изъяли фрагменты и составные части взрывного устройства, назначены судебные экспертизы, опрашиваются свидетели.

https://ria.ru/20240201/sud-1924845155.html

россия

бердянск

запорожская область

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Варвара Скокшина

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Работа следователей на месте убийства сотрудника исправительной колонии в Бердянске Возбуждено уголовное дело по факту убийства сотрудника исправительной колонии в Бердянске Запорожской области. Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Запорожской области возбуждено и расследуется уголовное дело по факту убийства общеопасным способом. По версии следствия, 5 мая 2024 года неизвестный заложил самодельное взрывное устройство под транспортное средство сотрудника исправительной колонии в городе Бердянске Запорожской области, где оно сработало. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. 2024-05-05T13:32 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, бердянск, запорожская область, следственный комитет россии (ск рф)