https://ria.ru/20240505/vystavka-1944017974.html

В Ростове-на-Дону открылась уникальная фотовыставка "Время в лицах"

В Ростове-на-Дону открылась уникальная фотовыставка "Время в лицах" - РИА Новости, 05.05.2024

В Ростове-на-Дону открылась уникальная фотовыставка "Время в лицах"

Уникальная фотовыставка "Время в лицах", организованная Народным фронтом при поддержке Минобороны РФ, открылась в Ростове-на-Дону на площадке Центра современной РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T20:37

2024-05-05T20:37

2024-05-05T20:48

общество

россия

ростов-на-дону

ростов

михаил кузнецов (экс-губернатор)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 мая - РИА Новости. Уникальная фотовыставка "Время в лицах", организованная Народным фронтом при поддержке Минобороны РФ, открылась в Ростове-на-Дону на площадке Центра современной культуры "Степь", при этом проект может принять всероссийский масштаб, рассказал РИА Новости руководитель исполкома фронта Михаил Кузнецов. "В преддверии Дня Победы Народный фронт организовал уникальную в своем роде выставку "Время в лицах", она посвящена драматическим судьбах участников СВО и их предков, участвовавших в Великой Отечественной войне", - рассказал Кузнецов. По его словам, экспозиция, размещенная на территории Центра современной культуры "Степь" в Ростове-на-Дону, объединяет поколения и хранит память о подвигах соотечественников, которые боролись с фашизмом в той войне, и о тех, кто противостоит ему сегодня. По задумке организаторов, семейные истории раскрываются в отдельных главах фотовыставки: каждая рассказывает о подвигах и трагедиях фронтовиков, и об их потомках, героях уже нашего времени – бойцах спецоперации. По словам собеседника агентства, уникальный формат выставки планируется распространить в масштабах всей страны. "Мы рассчитываем, что "Время в лицах" в этом, уникальном формате, после Ростова будет проходить во всех крупных городах России, чтобы каждый житель страны смог вдохновится героизмом наших дедов и прадедов, и их героических потомков", - отметил Кузнецов. Фотовыставка "Время в лицах" организована Народным фронтом при содействии Центра современной культуры "Степь" в Ростове-на-Дону и при поддержке Министерства обороны РФ, выставка будет открыта с 6 по 14 мая включительно.

https://ria.ru/20240425/elba-1942187320.html

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россия

ростов-на-дону

ростов

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общество, россия, ростов-на-дону, ростов, михаил кузнецов (экс-губернатор)