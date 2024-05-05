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В Ростове-на-Дону открылась уникальная фотовыставка "Время в лицах" - РИА Новости, 05.05.2024
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20:37 05.05.2024 (обновлено: 20:48 05.05.2024)
https://ria.ru/20240505/vystavka-1944017974.html
В Ростове-на-Дону открылась уникальная фотовыставка "Время в лицах"
В Ростове-на-Дону открылась уникальная фотовыставка "Время в лицах" - РИА Новости, 05.05.2024
В Ростове-на-Дону открылась уникальная фотовыставка "Время в лицах"
Уникальная фотовыставка "Время в лицах", организованная Народным фронтом при поддержке Минобороны РФ, открылась в Ростове-на-Дону на площадке Центра современной РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T20:37
2024-05-05T20:48
общество
россия
ростов-на-дону
ростов
михаил кузнецов (экс-губернатор)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 мая - РИА Новости. Уникальная фотовыставка "Время в лицах", организованная Народным фронтом при поддержке Минобороны РФ, открылась в Ростове-на-Дону на площадке Центра современной культуры "Степь", при этом проект может принять всероссийский масштаб, рассказал РИА Новости руководитель исполкома фронта Михаил Кузнецов. "В преддверии Дня Победы Народный фронт организовал уникальную в своем роде выставку "Время в лицах", она посвящена драматическим судьбах участников СВО и их предков, участвовавших в Великой Отечественной войне", - рассказал Кузнецов. По его словам, экспозиция, размещенная на территории Центра современной культуры "Степь" в Ростове-на-Дону, объединяет поколения и хранит память о подвигах соотечественников, которые боролись с фашизмом в той войне, и о тех, кто противостоит ему сегодня. По задумке организаторов, семейные истории раскрываются в отдельных главах фотовыставки: каждая рассказывает о подвигах и трагедиях фронтовиков, и об их потомках, героях уже нашего времени – бойцах спецоперации. По словам собеседника агентства, уникальный формат выставки планируется распространить в масштабах всей страны. "Мы рассчитываем, что "Время в лицах" в этом, уникальном формате, после Ростова будет проходить во всех крупных городах России, чтобы каждый житель страны смог вдохновится героизмом наших дедов и прадедов, и их героических потомков", - отметил Кузнецов. Фотовыставка "Время в лицах" организована Народным фронтом при содействии Центра современной культуры "Степь" в Ростове-на-Дону и при поддержке Министерства обороны РФ, выставка будет открыта с 6 по 14 мая включительно.
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общество, россия, ростов-на-дону, ростов, михаил кузнецов (экс-губернатор)
Общество, Россия, Ростов-на-Дону, Ростов, Михаил Кузнецов (экс-губернатор)
В Ростове-на-Дону открылась уникальная фотовыставка "Время в лицах"

В Ростове-на-Дону открылась посвященная ветеранам войн выставка "Время в лицах"

© Центр современной культуры "Цепь"Выставка "Время в лицах"
Выставка Время в лицах
© Центр современной культуры "Цепь"
Выставка "Время в лицах"
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 мая - РИА Новости. Уникальная фотовыставка "Время в лицах", организованная Народным фронтом при поддержке Минобороны РФ, открылась в Ростове-на-Дону на площадке Центра современной культуры "Степь", при этом проект может принять всероссийский масштаб, рассказал РИА Новости руководитель исполкома фронта Михаил Кузнецов.
«
"В преддверии Дня Победы Народный фронт организовал уникальную в своем роде выставку "Время в лицах", она посвящена драматическим судьбах участников СВО и их предков, участвовавших в Великой Отечественной войне", - рассказал Кузнецов.
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По его словам, экспозиция, размещенная на территории Центра современной культуры "Степь" в Ростове-на-Дону, объединяет поколения и хранит память о подвигах соотечественников, которые боролись с фашизмом в той войне, и о тех, кто противостоит ему сегодня.
По задумке организаторов, семейные истории раскрываются в отдельных главах фотовыставки: каждая рассказывает о подвигах и трагедиях фронтовиков, и об их потомках, героях уже нашего времени – бойцах спецоперации. По словам собеседника агентства, уникальный формат выставки планируется распространить в масштабах всей страны.
«
"Мы рассчитываем, что "Время в лицах" в этом, уникальном формате, после Ростова будет проходить во всех крупных городах России, чтобы каждый житель страны смог вдохновится героизмом наших дедов и прадедов, и их героических потомков", - отметил Кузнецов.
Фотовыставка "Время в лицах" организована Народным фронтом при содействии Центра современной культуры "Степь" в Ростове-на-Дону и при поддержке Министерства обороны РФ, выставка будет открыта с 6 по 14 мая включительно.
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