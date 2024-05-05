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СМИ: под Херсоном боевик ВСУ расстрелял сослуживца за фотосъемку - РИА Новости, 05.05.2024
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02:20 05.05.2024
https://ria.ru/20240505/vsu-1943923258.html
СМИ: под Херсоном боевик ВСУ расстрелял сослуживца за фотосъемку
СМИ: под Херсоном боевик ВСУ расстрелял сослуживца за фотосъемку - РИА Новости, 05.05.2024
СМИ: под Херсоном боевик ВСУ расстрелял сослуживца за фотосъемку
Украинский военный в подконтрольной Киеву части Херсонской области застрелил сослуживца из-за того, что тот снимал позиции на телефон, пишет издание "Страна.ua" РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T02:20
2024-05-05T02:20
украина
вооруженные силы украины
херсонская область
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Украинский военный в подконтрольной Киеву части Херсонской области застрелил сослуживца из-за того, что тот снимал позиции на телефон, пишет издание "Страна.ua" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.Инцидент произошел 2 мая. Украинские военные задержали мужчину, фотографировавшего позиции ВСУ в лесополосе, во время проверки телефона он попытался скрыться от них на автомобиле."В этот момент один из военных, который задержал мужчину, выстрелил из автомата по автомобилю и ранил парня, который пытался скрыться. От полученных ран он погиб в больнице. Позже выяснилось, что парень, который погиб, также был военным. Мотивы его действий сейчас устанавливаются", — говорится в статье.Открыто уголовное дело по статье об умышленном убийстве, открывшему огонь боевику грозит от семи до 15 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20240503/strana-1943610380.html
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украина, вооруженные силы украины, херсонская область
Украина, Вооруженные силы Украины, Херсонская область
СМИ: под Херсоном боевик ВСУ расстрелял сослуживца за фотосъемку

"Страна.ua": под Херсоном солдат ВСУ застрелил сослуживца из-за съемки позиций

© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Украинский военный в подконтрольной Киеву части Херсонской области застрелил сослуживца из-за того, что тот снимал позиции на телефон, пишет издание "Страна.ua" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Инцидент произошел 2 мая. Украинские военные задержали мужчину, фотографировавшего позиции ВСУ в лесополосе, во время проверки телефона он попытался скрыться от них на автомобиле.
"В этот момент один из военных, который задержал мужчину, выстрелил из автомата по автомобилю и ранил парня, который пытался скрыться. От полученных ран он погиб в больнице. Позже выяснилось, что парень, который погиб, также был военным. Мотивы его действий сейчас устанавливаются", — говорится в статье.
Открыто уголовное дело по статье об умышленном убийстве, открывшему огонь боевику грозит от семи до 15 лет лишения свободы.
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УкраинаВооруженные силы УкраиныХерсонская область
 
 
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