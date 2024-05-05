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Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 05.05.2024
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13:10 05.05.2024 (обновлено: 13:19 05.05.2024)
https://ria.ru/20240505/vostok-1943965390.html
Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи
Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 05.05.2024
Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи
Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, потери ВСУ за сутки составили до 135 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T13:10
2024-05-05T13:19
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, потери ВСУ за сутки составили до 135 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 108-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 135 военнослужащих, три пикапа, 155-миллиметровая гаубица FН-70 производства Великобритании, 152-миллиметровая гаубица "Мста-Б" и 100-миллиметровая противотанковая пушка МТ-12 "Рапира", - говорится в сводке министерства.
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи

Минобороны: подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Акация"
Боевая работа САУ Акация - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа САУ "Акация". Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, потери ВСУ за сутки составили до 135 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 108-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 135 военнослужащих, три пикапа, 155-миллиметровая гаубица FН-70 производства Великобритании, 152-миллиметровая гаубица "Мста-Б" и 100-миллиметровая противотанковая пушка МТ-12 "Рапира", - говорится в сводке министерства.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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