https://ria.ru/20240505/vostok-1943965390.html
Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи
Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 05.05.2024
Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи
Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, потери ВСУ за сутки составили до 135 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T13:10
2024-05-05T13:10
2024-05-05T13:19
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, потери ВСУ за сутки составили до 135 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 108-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 135 военнослужащих, три пикапа, 155-миллиметровая гаубица FН-70 производства Великобритании, 152-миллиметровая гаубица "Мста-Б" и 100-миллиметровая противотанковая пушка МТ-12 "Рапира", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20240505/jp-1943945833.html
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РИА Новости
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи
Минобороны: подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи