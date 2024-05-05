https://ria.ru/20240505/vostok-1943965390.html

Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи

Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 05.05.2024

Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи

Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, потери ВСУ за сутки составили до 135 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T13:10

2024-05-05T13:10

2024-05-05T13:19

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933157201_0:343:3010:2036_1920x0_80_0_0_d64b272fa6eb6a1d4759175fdb49f30c.jpg

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, потери ВСУ за сутки составили до 135 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 108-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 135 военнослужащих, три пикапа, 155-миллиметровая гаубица FН-70 производства Великобритании, 152-миллиметровая гаубица "Мста-Б" и 100-миллиметровая противотанковая пушка МТ-12 "Рапира", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20240505/jp-1943945833.html

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность