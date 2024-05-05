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Володин поздравил россиян с Пасхой - РИА Новости, 05.05.2024
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Религия
 
00:23 05.05.2024 (обновлено: 01:20 05.05.2024)
https://ria.ru/20240505/volodin-1943913565.html
Володин поздравил россиян с Пасхой
Володин поздравил россиян с Пасхой - РИА Новости, 05.05.2024
Володин поздравил россиян с Пасхой
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с праздником светлой Пасхи и отметил, что православные традиции лежат в основе ценностей, которые в... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T00:23
2024-05-05T01:20
религия
россия
вячеслав володин
госдума рф
пасха
василий пискарев
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с праздником светлой Пасхи и отметил, что православные традиции лежат в основе ценностей, которые в России чтят, берегут и передают своим детям. В этом году в Русской церкви встречают Воскресение Христово 5 мая. "С Воскресением Христовым! Православные традиции лежат в основе ценностей, которые мы чтим, бережём и передаём своим детям. Это милосердие, любовь к ближнему, вера в добро и справедливость. Пасха несёт радость, наполняет духовным смыслом наши стремления и поступки. Желаю всем крепкого здоровья, любви и тепла близких. Со светлым праздником Пасхи!", - написал Володин в своем Telegram-канале. Председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев также поздравил россиян с праздником Пасхи."Так пусть в Ваши двери всегда стучатся лишь добро и радость, а дом будет наполнен звонким детским смехом, как символом жизни, любви, надежды и света. Пусть в Вашей душе всегда царят гармония и спокойствие, а глаза искрятся от слёз бесконечного счастья", - написал он в своем Telegram-канале.Светлое Христово Воскресение (Пасха) - главное событие года для православных христиан и самый большой православный праздник.
https://ria.ru/20240504/patriarkh-1943844953.html
https://ria.ru/20240205/paskha-1784063287.html
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россия, вячеслав володин, госдума рф, пасха, василий пискарев
Религия, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Пасха, Василий Пискарев
Володин поздравил россиян с Пасхой

Володин: в основе ценностей, которые чтят в России, лежат православные традиции

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с праздником светлой Пасхи и отметил, что православные традиции лежат в основе ценностей, которые в России чтят, берегут и передают своим детям.
В этом году в Русской церкви встречают Воскресение Христово 5 мая.
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"С Воскресением Христовым! Православные традиции лежат в основе ценностей, которые мы чтим, бережём и передаём своим детям. Это милосердие, любовь к ближнему, вера в добро и справедливость. Пасха несёт радость, наполняет духовным смыслом наши стремления и поступки. Желаю всем крепкого здоровья, любви и тепла близких. Со светлым праздником Пасхи!", - написал Володин в своем Telegram-канале.

Председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев также поздравил россиян с праздником Пасхи.
"Так пусть в Ваши двери всегда стучатся лишь добро и радость, а дом будет наполнен звонким детским смехом, как символом жизни, любви, надежды и света. Пусть в Вашей душе всегда царят гармония и спокойствие, а глаза искрятся от слёз бесконечного счастья", - написал он в своем Telegram-канале.
Светлое Христово Воскресение (Пасха) - главное событие года для православных христиан и самый большой православный праздник.
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РелигияРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФПасхаВасилий Пискарев
 
 
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