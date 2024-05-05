Володин поздравил россиян с Пасхой
Володин: в основе ценностей, которые чтят в России, лежат православные традиции
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с праздником светлой Пасхи и отметил, что православные традиции лежат в основе ценностей, которые в России чтят, берегут и передают своим детям.
В этом году в Русской церкви встречают Воскресение Христово 5 мая.
"С Воскресением Христовым! Православные традиции лежат в основе ценностей, которые мы чтим, бережём и передаём своим детям. Это милосердие, любовь к ближнему, вера в добро и справедливость. Пасха несёт радость, наполняет духовным смыслом наши стремления и поступки. Желаю всем крепкого здоровья, любви и тепла близких. Со светлым праздником Пасхи!", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев также поздравил россиян с праздником Пасхи.
Председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев также поздравил россиян с праздником Пасхи.
"Так пусть в Ваши двери всегда стучатся лишь добро и радость, а дом будет наполнен звонким детским смехом, как символом жизни, любви, надежды и света. Пусть в Вашей душе всегда царят гармония и спокойствие, а глаза искрятся от слёз бесконечного счастья", - написал он в своем Telegram-канале.
Светлое Христово Воскресение (Пасха) - главное событие года для православных христиан и самый большой православный праздник.
Пасха: когда будет в 2024 году, суть и традиции праздника
5 февраля, 16:38