https://ria.ru/20240505/volodin-1943913565.html

Володин поздравил россиян с Пасхой

Володин поздравил россиян с Пасхой - РИА Новости, 05.05.2024

Володин поздравил россиян с Пасхой

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с праздником светлой Пасхи и отметил, что православные традиции лежат в основе ценностей, которые в... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T00:23

2024-05-05T00:23

2024-05-05T01:20

религия

россия

вячеслав володин

госдума рф

пасха

василий пискарев

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с праздником светлой Пасхи и отметил, что православные традиции лежат в основе ценностей, которые в России чтят, берегут и передают своим детям. В этом году в Русской церкви встречают Воскресение Христово 5 мая. "С Воскресением Христовым! Православные традиции лежат в основе ценностей, которые мы чтим, бережём и передаём своим детям. Это милосердие, любовь к ближнему, вера в добро и справедливость. Пасха несёт радость, наполняет духовным смыслом наши стремления и поступки. Желаю всем крепкого здоровья, любви и тепла близких. Со светлым праздником Пасхи!", - написал Володин в своем Telegram-канале. Председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев также поздравил россиян с праздником Пасхи."Так пусть в Ваши двери всегда стучатся лишь добро и радость, а дом будет наполнен звонким детским смехом, как символом жизни, любви, надежды и света. Пусть в Вашей душе всегда царят гармония и спокойствие, а глаза искрятся от слёз бесконечного счастья", - написал он в своем Telegram-канале.Светлое Христово Воскресение (Пасха) - главное событие года для православных христиан и самый большой православный праздник.

https://ria.ru/20240504/patriarkh-1943844953.html

https://ria.ru/20240205/paskha-1784063287.html

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россия, вячеслав володин, госдума рф, пасха, василий пискарев