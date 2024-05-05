https://ria.ru/20240505/velosipedy-1943949225.html
Москвичи воспользовались бесплатными велопоездками около 70 тысяч раз
Москвичи воспользовались бесплатными велопоездками около 70 тысяч раз - РИА Новости, 05.05.2024
Москвичи воспользовались бесплатными велопоездками около 70 тысяч раз
Москвичи воспользовались бесплатными велопоездками около 70 тысяч раз с начала сезона, сообщил РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T10:24
2024-05-05T10:24
2024-05-05T10:24
общество
москва
максим ликсутов
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152085/76/1520857606_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a3bf39623496dd5d4722934932789615.jpg
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Москвичи воспользовались бесплатными велопоездками около 70 тысяч раз с начала сезона, сообщил РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. "Уже около 70 тысяч раз с начала сезона москвичи воспользовались бесплатными велопоездками. Их можно получить по безлимитным "Единым" и картам москвича обучающегося", - рассказал Ликсутов. По его словам, на электровелосипедах 2.0 совершили около 65 тысяч бесплатных поездок, а на станционных — около 5 тысяч. "Арендный велосипед стал важным средством передвижения для многих горожан, и мы даем возможность пользоваться им бесплатно. Это позволяет ездить чаще, а также экономить время и деньги. Продолжаем делать поездки на любом виде транспорта удобнее и доступнее по поручению мэра Москвы Сергея Собянина", — добавил Ликсутов. Заммэра напомнил, что максимальное время каждой бесплатной поездки — 30 минут, но их количество в день неограниченно.
https://ria.ru/20240328/znak-1936410731.html
https://ria.ru/20230916/teplokhod-1896690364.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152085/76/1520857606_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_24f05c96cbdfa31fcbf994eb35e85087.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, максим ликсутов , сергей собянин
Общество, Москва, Максим Ликсутов , Сергей Собянин
Москвичи воспользовались бесплатными велопоездками около 70 тысяч раз
Ликсутов: москвичи воспользовались бесплатными велопоездками около 70 тысяч раз
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Москвичи воспользовались бесплатными велопоездками около 70 тысяч раз с начала сезона, сообщил РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Уже около 70 тысяч раз с начала сезона москвичи воспользовались бесплатными велопоездками. Их можно получить по безлимитным "Единым" и картам москвича обучающегося", - рассказал Ликсутов.
По его словам, на электровелосипедах 2.0 совершили около 65 тысяч бесплатных поездок, а на станционных — около 5 тысяч.
"Арендный велосипед стал важным средством передвижения для многих горожан, и мы даем возможность пользоваться им бесплатно. Это позволяет ездить чаще, а также экономить время и деньги. Продолжаем делать поездки на любом виде транспорта удобнее и доступнее по поручению мэра Москвы Сергея Собянина
", — добавил Ликсутов.
Заммэра напомнил, что максимальное время каждой бесплатной поездки — 30 минут, но их количество в день неограниченно.