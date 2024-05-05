https://ria.ru/20240505/velosipedy-1943949225.html

Москвичи воспользовались бесплатными велопоездками около 70 тысяч раз

Москвичи воспользовались бесплатными велопоездками около 70 тысяч раз - РИА Новости, 05.05.2024

Москвичи воспользовались бесплатными велопоездками около 70 тысяч раз

Москвичи воспользовались бесплатными велопоездками около 70 тысяч раз с начала сезона, сообщил РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T10:24

2024-05-05T10:24

2024-05-05T10:24

общество

москва

максим ликсутов

сергей собянин

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Москвичи воспользовались бесплатными велопоездками около 70 тысяч раз с начала сезона, сообщил РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. "Уже около 70 тысяч раз с начала сезона москвичи воспользовались бесплатными велопоездками. Их можно получить по безлимитным "Единым" и картам москвича обучающегося", - рассказал Ликсутов. По его словам, на электровелосипедах 2.0 совершили около 65 тысяч бесплатных поездок, а на станционных — около 5 тысяч. "Арендный велосипед стал важным средством передвижения для многих горожан, и мы даем возможность пользоваться им бесплатно. Это позволяет ездить чаще, а также экономить время и деньги. Продолжаем делать поездки на любом виде транспорта удобнее и доступнее по поручению мэра Москвы Сергея Собянина", — добавил Ликсутов. Заммэра напомнил, что максимальное время каждой бесплатной поездки — 30 минут, но их количество в день неограниченно.

https://ria.ru/20240328/znak-1936410731.html

https://ria.ru/20230916/teplokhod-1896690364.html

москва

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Варвара Скокшина

общество, москва, максим ликсутов , сергей собянин