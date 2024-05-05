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Москвичи воспользовались бесплатными велопоездками около 70 тысяч раз - РИА Новости, 05.05.2024
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10:24 05.05.2024
https://ria.ru/20240505/velosipedy-1943949225.html
Москвичи воспользовались бесплатными велопоездками около 70 тысяч раз
Москвичи воспользовались бесплатными велопоездками около 70 тысяч раз - РИА Новости, 05.05.2024
Москвичи воспользовались бесплатными велопоездками около 70 тысяч раз
Москвичи воспользовались бесплатными велопоездками около 70 тысяч раз с начала сезона, сообщил РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T10:24
2024-05-05T10:24
общество
москва
максим ликсутов
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Москвичи воспользовались бесплатными велопоездками около 70 тысяч раз с начала сезона, сообщил РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. "Уже около 70 тысяч раз с начала сезона москвичи воспользовались бесплатными велопоездками. Их можно получить по безлимитным "Единым" и картам москвича обучающегося", - рассказал Ликсутов. По его словам, на электровелосипедах 2.0 совершили около 65 тысяч бесплатных поездок, а на станционных — около 5 тысяч. "Арендный велосипед стал важным средством передвижения для многих горожан, и мы даем возможность пользоваться им бесплатно. Это позволяет ездить чаще, а также экономить время и деньги. Продолжаем делать поездки на любом виде транспорта удобнее и доступнее по поручению мэра Москвы Сергея Собянина", — добавил Ликсутов. Заммэра напомнил, что максимальное время каждой бесплатной поездки — 30 минут, но их количество в день неограниченно.
https://ria.ru/20240328/znak-1936410731.html
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общество, москва, максим ликсутов , сергей собянин
Общество, Москва, Максим Ликсутов , Сергей Собянин
Москвичи воспользовались бесплатными велопоездками около 70 тысяч раз

Ликсутов: москвичи воспользовались бесплатными велопоездками около 70 тысяч раз

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОткрытие сезона велопроката в Москве
Открытие сезона велопроката в Москве - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Открытие сезона велопроката в Москве . Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Москвичи воспользовались бесплатными велопоездками около 70 тысяч раз с начала сезона, сообщил РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Уже около 70 тысяч раз с начала сезона москвичи воспользовались бесплатными велопоездками. Их можно получить по безлимитным "Единым" и картам москвича обучающегося", - рассказал Ликсутов.
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По его словам, на электровелосипедах 2.0 совершили около 65 тысяч бесплатных поездок, а на станционных — около 5 тысяч.
"Арендный велосипед стал важным средством передвижения для многих горожан, и мы даем возможность пользоваться им бесплатно. Это позволяет ездить чаще, а также экономить время и деньги. Продолжаем делать поездки на любом виде транспорта удобнее и доступнее по поручению мэра Москвы Сергея Собянина", — добавил Ликсутов.
Заммэра напомнил, что максимальное время каждой бесплатной поездки — 30 минут, но их количество в день неограниченно.
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ОбществоМоскваМаксим ЛиксутовСергей Собянин
 
 
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