https://ria.ru/20240505/vechnyy_ogon-1943913110.html
Частицу Вечного огня из Москвы доставили в Армению
Частицу Вечного огня из Москвы доставили в Армению - РИА Новости, 05.05.2024
Частицу Вечного огня из Москвы доставили в Армению
Частицу Вечного огня из Москвы доставили в субботу в Лорийскую область на севере Армении в рамках акции "Огонь памяти", сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T00:17
2024-05-05T00:17
2024-05-05T00:17
москва
лорийская область
армения
мария киселева
ольга брусникина
владимир путин
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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ЕРЕВАН, 5 мая - РИА Новости. Частицу Вечного огня из Москвы доставили в субботу в Лорийскую область на севере Армении в рамках акции "Огонь памяти", сообщили в пресс-службе представительства Россотрудничества в республике. Народный фронт 3 мая провел в Москве у Могилы Неизвестного солдата акцию "Огонь памяти", в рамках которой были взяты частицы Вечного огня, они отправлены ветеранам в регионы России, бойцам СВО на передовую, а также в 14 стран. У стен Кремля в Александровском саду частицы огня были перенесены в специальные лампы - в страны Европы, Азии и Африки их при поддержке Россотрудничества доставят представители Народного фронта, известные артисты, спортсмены, журналисты и телеведущие. В Армению частицу огня привезла 3 мая российская делегация, в состав которой входят олимпийские чемпионки по синхронному плаванию Мария Киселева и Ольга Брусникина, а также руководителя департамента внешних коммуникаций продюсерского центра Народного фронта Ольга Меншутина. "Делегация из Москвы передала частичку огня заместителю губернатора Лорийской области Гору Асряну и и.о. мэра города Ванадзора Аркадию Пелешяну. Участники акции встретились с ветеранами Великой Отечественной войны. Теперь пламя памяти горит в стенах ванадзорского Совета ветеранов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Отмечается, что делегация вручила поздравления с наступающим праздником Дня Победы 95-летнему ветерану Великой Отечественной войны Владимиру Рапацкому от президента России Владимира Путина. У памятника Неизвестному Солдату члены общественной организации "Россия", представители ванадзорского Совета ветеранов, юные воспитанники театра поэзии, учителя и ученики старшей школы №5 почтили память героев и возложили цветы к мемориалу. В рамках международной акции "Сад памяти" в городском парке были посажены деревья, каждое из которых олицетворяет павшего солдата Великой Отечественной войны, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240127/ogon-1923865675.html
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москва, лорийская область, армения, мария киселева, ольга брусникина, владимир путин, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
Москва, Лорийская область, Армения, Мария Киселева, Ольга Брусникина, Владимир Путин, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
Частицу Вечного огня из Москвы доставили в Армению
Частицу Вечного огня из Москвы доставили в Лорийскую область на севере Армении