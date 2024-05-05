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Ежедневно до 150 человек на Украине получают отказ в выезде за границу - РИА Новости, 05.05.2024
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16:46 05.05.2024 (обновлено: 16:47 05.05.2024)
https://ria.ru/20240505/ukraina-1943993584.html
Ежедневно до 150 человек на Украине получают отказ в выезде за границу
Ежедневно до 150 человек на Украине получают отказ в выезде за границу - РИА Новости, 05.05.2024
Ежедневно до 150 человек на Украине получают отказ в выезде за границу
Ежедневно 120 - 150 гражданам Украины отказывают в выезде из страны, сообщил представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко, чьи слова приводит... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T16:46
2024-05-05T16:47
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Ежедневно 120 - 150 гражданам Украины отказывают в выезде из страны, сообщил представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко, чьи слова приводит украинское издание "Страна".Демченко в январе сообщал, что пограничники отказали в выезде из страны 50 тысячам человек в 2023 году, большинство из них не имели достаточных оснований для пересечения границы или надеялись покинуть страну по фальшивым документам. "Ежедневно мы отказываем в выезде за пределы нашей страны около 120-150 лицам, не подпадающим под категорию пропуска, не имеющим необходимых документов, дающих право на пересечение границы", - приводит слова Демченко.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20240505/ukraina-1943939068.html
https://ria.ru/20231231/ukraina-1919287459.html
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в мире, украина, андрей демченко
В мире, Украина, Андрей Демченко
Ежедневно до 150 человек на Украине получают отказ в выезде за границу

Госпогранслужба Украины: ежедневно 120-150 гражданам страны отказывают в выезде

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Украинская граница - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Ежедневно 120 - 150 гражданам Украины отказывают в выезде из страны, сообщил представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко, чьи слова приводит украинское издание "Страна".
Демченко в январе сообщал, что пограничники отказали в выезде из страны 50 тысячам человек в 2023 году, большинство из них не имели достаточных оснований для пересечения границы или надеялись покинуть страну по фальшивым документам.
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"Ежедневно мы отказываем в выезде за пределы нашей страны около 120-150 лицам, не подпадающим под категорию пропуска, не имеющим необходимых документов, дающих право на пересечение границы", - приводит слова Демченко.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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