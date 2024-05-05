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СМИ: иностранные кредиторы требуют от Киева выплатить проценты по долгам - РИА Новости, 05.05.2024
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09:50 05.05.2024 (обновлено: 12:36 05.05.2024)
https://ria.ru/20240505/ukraina-1943945445.html
СМИ: иностранные кредиторы требуют от Киева выплатить проценты по долгам
СМИ: иностранные кредиторы требуют от Киева выплатить проценты по долгам - РИА Новости, 05.05.2024
СМИ: иностранные кредиторы требуют от Киева выплатить проценты по долгам
Группа иностранных держателей облигаций планирует надавить на Украину, чтобы она начала выплату процентов по своим обязательствам не позже 2025 года, сообщила... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T09:50
2024-05-05T12:36
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Группа иностранных держателей облигаций планирует надавить на Украину, чтобы она начала выплату процентов по своим обязательствам не позже 2025 года, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. &quot;Группа иностранных держателей облигаций, включая американские инвестиционные компании BlackRock BLK и PIMCO, планируют оказать давление на Украину, чтобы она снова начала выплачивать проценты по своему долгу уже в следующем году&quot;, — заявили собеседники издания.Согласно газете, группа хочет, чтобы Киев заключил сделку, по которой возобновил бы выплаты в обмен на "прощение значительной части" непогашенного долга страны. Отмечается, что некоторые владельцы облигаций группы обсудили эти планы с высокопоставленными украинскими чиновниками. The Wall Street Journal добавила, что группа держателей облигаций, владеющая примерно пятой частью непогашенных еврооблигаций Украины на сумму 20 миллиардов долларов, недавно сформировала комитет и наняла юристов из американской юридической фирмы Weil Gotshal &amp; Manges и банкиров из инвестиционного банка PJT Partners, чтобы те вели переговоры от имени группы. "Держатели облигаций надеются получить до 500 миллионов долларов в виде ежегодных процентных выплат после согласия на облегчение долгового бремени. Они дали понять, что могут быть готовы предоставить дополнительную помощь (Украине. — Прим. ред.) позже", — добавила газета. По данным The Wall Street Journal, некоторые держатели облигаций предложили использовать замороженные активы России в Европе и США для выплат Киевом некоторых долгов. Согласно газете, Украина готовится начать переговоры с держателями облигаций в мае и советники Киева работают над тем, чтобы привлечь к участию правительства США и других стран. Но одобрение сделки не гарантировано, так как Штаты и их союзники обеспокоены, что деньги налогоплательщиков "окажутся в руках держателей облигаций", если Украина возобновит какое-либо обслуживание долга. Отмечается, что в 2022 году держатели облигаций предоставили Киеву "каникулы" по выплате долгов на два года.&quot;Без соглашения Украина может объявить дефолт после того, как в августе закончатся каникулы по выплате долгов держателям облигаций&quot;, — отметила газета.Издание добавило, что дефолт испортит репутацию Украины среди инвесторов и усложнит ее способность брать больше займов.В октябре агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало, что большинство двусторонних кредиторов Украины приостановили обязательства по выплатам до 2027 года и некоторые аналитики ожидали, что Киев может попросить держателей облигаций о соответствующем продлении. Переговоры с ними должны были стартовать в начале 2024-го.
https://ria.ru/20240106/patsient-1919896168.html
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https://ria.ru/20240504/rada-1943891154.html
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украина, киев, россия, в мире
Украина, Киев, Россия, В мире
СМИ: иностранные кредиторы требуют от Киева выплатить проценты по долгам

WSJ: кредиторы Украины потребовали от нее выплатить проценты по своему долгу

© AP Photo / Andrew KravchenkoУлица Крещатик в Киеве
Улица Крещатик в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Группа иностранных держателей облигаций планирует надавить на Украину, чтобы она начала выплату процентов по своим обязательствам не позже 2025 года, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
«

"Группа иностранных держателей облигаций, включая американские инвестиционные компании BlackRock BLK и PIMCO, планируют оказать давление на Украину, чтобы она снова начала выплачивать проценты по своему долгу уже в следующем году", — заявили собеседники издания.

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Согласно газете, группа хочет, чтобы Киев заключил сделку, по которой возобновил бы выплаты в обмен на "прощение значительной части" непогашенного долга страны. Отмечается, что некоторые владельцы облигаций группы обсудили эти планы с высокопоставленными украинскими чиновниками.
The Wall Street Journal добавила, что группа держателей облигаций, владеющая примерно пятой частью непогашенных еврооблигаций Украины на сумму 20 миллиардов долларов, недавно сформировала комитет и наняла юристов из американской юридической фирмы Weil Gotshal & Manges и банкиров из инвестиционного банка PJT Partners, чтобы те вели переговоры от имени группы.
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"Держатели облигаций надеются получить до 500 миллионов долларов в виде ежегодных процентных выплат после согласия на облегчение долгового бремени. Они дали понять, что могут быть готовы предоставить дополнительную помощь (Украине. — Прим. ред.) позже", — добавила газета.
По данным The Wall Street Journal, некоторые держатели облигаций предложили использовать замороженные активы России в Европе и США для выплат Киевом некоторых долгов.
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Согласно газете, Украина готовится начать переговоры с держателями облигаций в мае и советники Киева работают над тем, чтобы привлечь к участию правительства США и других стран. Но одобрение сделки не гарантировано, так как Штаты и их союзники обеспокоены, что деньги налогоплательщиков "окажутся в руках держателей облигаций", если Украина возобновит какое-либо обслуживание долга. Отмечается, что в 2022 году держатели облигаций предоставили Киеву "каникулы" по выплате долгов на два года.
«

"Без соглашения Украина может объявить дефолт после того, как в августе закончатся каникулы по выплате долгов держателям облигаций", — отметила газета.

Издание добавило, что дефолт испортит репутацию Украины среди инвесторов и усложнит ее способность брать больше займов.
В октябре агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало, что большинство двусторонних кредиторов Украины приостановили обязательства по выплатам до 2027 года и некоторые аналитики ожидали, что Киев может попросить держателей облигаций о соответствующем продлении. Переговоры с ними должны были стартовать в начале 2024-го.
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