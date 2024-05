https://ria.ru/20240505/ukraina-1943945445.html

СМИ: иностранные кредиторы требуют от Киева выплатить проценты по долгам

СМИ: иностранные кредиторы требуют от Киева выплатить проценты по долгам - РИА Новости, 05.05.2024

СМИ: иностранные кредиторы требуют от Киева выплатить проценты по долгам

Группа иностранных держателей облигаций планирует надавить на Украину, чтобы она начала выплату процентов по своим обязательствам не позже 2025 года, сообщила... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T09:50

2024-05-05T09:50

2024-05-05T12:36

украина

киев

россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0b/1908838425_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1785bb53de066421ac5f7a74c86c59f8.jpg

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Группа иностранных держателей облигаций планирует надавить на Украину, чтобы она начала выплату процентов по своим обязательствам не позже 2025 года, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. "Группа иностранных держателей облигаций, включая американские инвестиционные компании BlackRock BLK и PIMCO, планируют оказать давление на Украину, чтобы она снова начала выплачивать проценты по своему долгу уже в следующем году", — заявили собеседники издания.Согласно газете, группа хочет, чтобы Киев заключил сделку, по которой возобновил бы выплаты в обмен на "прощение значительной части" непогашенного долга страны. Отмечается, что некоторые владельцы облигаций группы обсудили эти планы с высокопоставленными украинскими чиновниками. The Wall Street Journal добавила, что группа держателей облигаций, владеющая примерно пятой частью непогашенных еврооблигаций Украины на сумму 20 миллиардов долларов, недавно сформировала комитет и наняла юристов из американской юридической фирмы Weil Gotshal & Manges и банкиров из инвестиционного банка PJT Partners, чтобы те вели переговоры от имени группы. "Держатели облигаций надеются получить до 500 миллионов долларов в виде ежегодных процентных выплат после согласия на облегчение долгового бремени. Они дали понять, что могут быть готовы предоставить дополнительную помощь (Украине. — Прим. ред.) позже", — добавила газета. По данным The Wall Street Journal, некоторые держатели облигаций предложили использовать замороженные активы России в Европе и США для выплат Киевом некоторых долгов. Согласно газете, Украина готовится начать переговоры с держателями облигаций в мае и советники Киева работают над тем, чтобы привлечь к участию правительства США и других стран. Но одобрение сделки не гарантировано, так как Штаты и их союзники обеспокоены, что деньги налогоплательщиков "окажутся в руках держателей облигаций", если Украина возобновит какое-либо обслуживание долга. Отмечается, что в 2022 году держатели облигаций предоставили Киеву "каникулы" по выплате долгов на два года."Без соглашения Украина может объявить дефолт после того, как в августе закончатся каникулы по выплате долгов держателям облигаций", — отметила газета.Издание добавило, что дефолт испортит репутацию Украины среди инвесторов и усложнит ее способность брать больше займов.В октябре агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало, что большинство двусторонних кредиторов Украины приостановили обязательства по выплатам до 2027 года и некоторые аналитики ожидали, что Киев может попросить держателей облигаций о соответствующем продлении. Переговоры с ними должны были стартовать в начале 2024-го.

https://ria.ru/20240106/patsient-1919896168.html

https://ria.ru/20240505/sanktsii-1943887070.html

https://ria.ru/20240504/rada-1943891154.html

https://ria.ru/20231230/ssha-1919071519.html

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, киев, россия, в мире