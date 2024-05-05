https://ria.ru/20240505/turtsii-1944013244.html

Без долгосрочного решения в Газе не избежать новых войн, считает МИД Турции

Без долгосрочного решения в Газе не избежать новых войн, считает МИД Турции - РИА Новости, 05.05.2024

Без долгосрочного решения в Газе не избежать новых войн, считает МИД Турции

Турция считает неизбежными новые войны в секторе Газа в случае, если не будет достигнуто долгосрочное решение конфликта, заявил в воскресенье министр... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T19:50

2024-05-05T19:50

2024-05-05T19:51

в мире

израиль

турция

рафах (провинция)

хакан фидан

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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СТАМБУЛ, 5 мая - РИА Новости. Турция считает неизбежными новые войны в секторе Газа в случае, если не будет достигнуто долгосрочное решение конфликта, заявил в воскресенье министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. "В случае, если мы не усвоим уроки этой трагедии и не придем к решению конфликта на основе принципа "двух государств", эта война в Газе не станет последней, нас тогда ждут новые войны, прольются вновь слезы", - заявил Фидан в интервью телеканалу Al Arabiya. Фидан напомнил, что ХАМАС неоднократно заявлял о намерении расформировать военное крыло движения, присоединив его бойцов к ВС Палестинской национальной администрации в случае создания палестинского государства, после чего движение продолжит деятельность как политическая партия.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240308/pozitsiya-1931916480.html

https://ria.ru/20231105/turtsiya-1907581870.html

израиль

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рафах (провинция)

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в мире, израиль, турция, рафах (провинция), хакан фидан, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году