Без долгосрочного решения в Газе не избежать новых войн, считает МИД Турции
МИД Турции: без долгосрочного решения в секторе Газе неизбежны новые войны
© AP Photo / Bilal HusseinМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
© AP Photo / Bilal Hussein
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
СТАМБУЛ, 5 мая - РИА Новости. Турция считает неизбежными новые войны в секторе Газа в случае, если не будет достигнуто долгосрочное решение конфликта, заявил в воскресенье министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
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"В случае, если мы не усвоим уроки этой трагедии и не придем к решению конфликта на основе принципа "двух государств", эта война в Газе не станет последней, нас тогда ждут новые войны, прольются вновь слезы", - заявил Фидан в интервью телеканалу Al Arabiya.
Фидан напомнил, что ХАМАС неоднократно заявлял о намерении расформировать военное крыло движения, присоединив его бойцов к ВС Палестинской национальной администрации в случае создания палестинского государства, после чего движение продолжит деятельность как политическая партия.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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