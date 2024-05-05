https://ria.ru/20240505/tszinpin-1943959433.html

Си Цзиньпин отправится в европейское турне

Си Цзиньпин отправится в европейское турне - РИА Новости, 05.05.2024

Си Цзиньпин отправится в европейское турне

Председатель КНР Си Цзиньпин отправляется в воскресенье в европейское турне, он посетит Францию, Сербию и Венгрию на фоне растущего давления на Китай со стороны РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T11:56

2024-05-05T11:56

2024-05-05T11:56

в мире

китай

франция

сербия

си цзиньпин

эммануэль макрон

александр вучич

евросоюз

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ПЕКИН, 5 мая - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин отправляется в воскресенье в европейское турне, он посетит Францию, Сербию и Венгрию на фоне растущего давления на Китай со стороны ЕС за якобы помощь России в обходе европейских санкций, а также опасений Евросоюза по поводу чрезмерной зависимости от Китая в технологической сфере. В конце апреля официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин сообщила, что Си Цзиньпин 5-10 мая посетит Францию, Сербию и Венгрию. Франция Повышенный интерес международного сообщества и СМИ вызывает визит китайского лидера во Францию, где у него запланирована встреча не только с президентом Эммануэлем Макроном, но и с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая, как сообщил официальный представитель ЕК Эрик Мамер, планирует присоединиться к переговорам двух лидеров в Париже. Нынешняя поездка во Францию станет первой за пять лет поездкой Си Цзиньпина в эту страну. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец информировало, что председатель КНР посетит Францию 6-7 мая, "чтобы, в том числе, обсудить конфликт на Украине с Эммануэлем Макроном". Отмечается, что затем Макрон будет сопровождать его в поездке в департамент Верхние Пиренеи в регионе Окситания на юго-западе Франции "для более личной встречи". "Визит приурочен к 60-ой годовщине установления дипломатических отношений между двумя странами и следует за визитом президента республики в Пекин в апреле 2023 года", - заявили в окружении французского лидера. Говоря о поездке Си Цзиньпина во Францию, официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь ранее уточнял, что "в ходе визита председатель Си Цзиньпин проведет переговоры с президентом Макроном и углубленный обмен мнениями по вопросам отношений Китая и Франции, Китая и ЕС, а также по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес". Он подчеркивал, что китайская сторона надеется, что данный визит поспособствует продвижению китайско-французского всеобъемлющего стратегического партнерства на новый уровень и привнесет новый импульс в здоровое и стабильное развитие отношений Китая и ЕС и внесет новый вклад в содействие миру, стабильности, развитию и прогрессу во всем мире. По словам Линь Цзяня, Китай готов воспользоваться трехсторонней встречей председателя Си Цзиньпина, Макрона и фон дер Ляйен как возможностью укрепить стратегический характер и стабильность отношений Китая и ЕС. "Перед лицом нынешней неспокойной международной ситуации Китай и ЕС должны установить правильное понимание друг друга, укрепить взаимопонимание и доверие, сосредоточиться на договоренностях и сотрудничестве, преодолеть помехи и трудности, должным образом контролировать разногласия и работать сообща для решения глобальных проблем", - отмечал дипломат. Агентство Блумберг со ссылкой на источники передавало, что Макрон намерен во время визита Си Цзиньпина во Францию углубить с ним личные связи, он хочет, чтобы китайский лидер призвал президента России Владимира Путина прекратить конфликт на Украине. Сербия Как сообщила ранее администрация президента Сербии Александра Вучича, председатель КНР посетит эту страну 7-8 мая. Предстоящий визит станет вторым после 2016 года. В интервью Центральному телевидению Китая Вучич рассказал, что с 2016 года он в общей сложности приглашал Си Цзиньпина посетить Сербию 15 раз. Как сообщал ранее Линь Цзянь, в ходе визита в Сербию китайский лидер обсудит с Вучичем двусторонние отношения, а также региональные и международные вопросы, представляющие интерес для обеих сторон. В преддверии визита Вучич дал интервью Центральному телевидению Китая, в котором заявил, что все в мире возлагают большие надежды на мирные инициативы председателя КНР Си Цзиньпина, китайский лидер один редких людей, которые могут реально способствовать "завершению некоторых войн", отметил он. "Призываю других больше прислушиваться к словам Си Цзиньпина, идти на компромиссы, чтобы достичь примирения, потому что в конечном счете нашими общими интересами являются мир и спокойствие", - подчеркнул Вучич. Сербский лидер добавил, что Китай и Си Цзиньпин всегда были и будут лучшими партнерами Сербии для достижения новых целей. Венгрия Глава администрации венгерского премьера Гергей Гуйяш ранее сообщал, что Си Цзиньпин посетит Будапешт с 8 по 10 мая. Во время поездки в Венгрию Си Цзиньпин, в частности, встретится с президентом Тамашем Шуйоком и премьер-министром Виктором Орбаном. При этом встреча с премьером состоится впервые за 20 лет. "В интересах венгерской экономики и Венгрии поддерживать хорошие отношения с как можно большим количеством стран. Китай является одной из ведущих мировых держав, после того как ЕС, к сожалению, ослаб, входит в числе даже не трех, а двух сильнейших экономик мира", - сказал Гуйяш. Говоря о визите в Венгрию, Линь Цзянь выражал надежду на то, что он откроет новую главу дружественного сотрудничества Китая и Венгрии, придаст новый импульс развитию отношений между Китаем и ЕС, а также привнесет позитивную энергию и больше стабильности в неспокойный мир. Ранее Орбан заявлял, что Европа находится в фрустрации от того, что Азия развивается в более быстром темпе, при этом в последнее время растет число европейских стран, которые выступают за сотрудничество с Азией, а не за разъединение. Турне на фоне давления Европейское турне Си Цзиньпина проходит на фоне нарастающего давления Брюсселя на Пекин и китайские компании за якобы предоставление военной помощи России. В феврале Евросоюз в рамках 13-го пакета санкций впервые поместил в черный список четыре китайские компании - три зарегистрированные на материковом Китае и одну в Гонконге. Их обвинили в помощи российским покупателям в получении доступа к произведенным в Европе товарам двойного военного и гражданского назначения. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на документ, происхождение которого не уточнило, сообщило о возможном включении китайских компаний в 14-й пакет санкций ЕС. "Европейский союз оценивает возможные санкции против более чем десятка компаний, которые продолжают закупать запрещенные товары в ЕС и поставлять их в Россию", писало агентство. По его информации, компании, в том числе, базирующиеся на материковом Китае и в Гонконге, импортировали товары из Европы на миллионы евро, которые затем якобы использовались российскими военными, несмотря на обширные торговые ограничения ЕС. ЕС также рассматривает возможность введения санкций в отношении небольшого числа китайских и гонконгских компаний, которые якобы предоставили России спутниковые снимки и другие технологии, информировало агентство. Гонконгская газета South China Morning Post со ссылкой на источники ранее сообщала о планах официальных лиц ЕС проинформировать китайских дипломатов о намерении внести в черный список еще несколько китайских компаний за якобы помощь России в обходе европейских санкций. Кроме того, в Евросоюзе растут опасения по поводу чрезмерной зависимости от Китая в некоторых сферах, в частности, технологической. Так, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своей статье, которую он озаглавил "Три направления деятельности для лучшей защиты Европы", одним из "направлений" для работы по защите Европы назвал укрепление экономической безопасности союза, где главным риском он считает отношения с Китаем. "Что касается Китая, нам необходимо уменьшить нашу чрезмерную зависимость в конкретных областях, особенно тех, что лежат в основе нашей зеленой и цифровой трансформации, а также следует сбалансировать наши торговые отношения", - подчеркнул он. Боррель также напомнил, что китайское правительство объявило о планах масштабных инвестиций в высокотехнологичное производство, и предупредил, что ЕС будет защищать себя от "недобросовестной конкуренции", напомнив, что Брюссель уже принимает меры, например, против китайских электромобилей и солнечных батарей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, китай, франция, сербия, си цзиньпин, эммануэль макрон, александр вучич, евросоюз, еврокомиссия