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В Румынии деревянная церковь полностью сгорела из-за зажженной свечи
В Румынии деревянная церковь полностью сгорела из-за зажженной свечи - РИА Новости, 05.05.2024
В Румынии деревянная церковь полностью сгорела из-за зажженной свечи
Деревянная церковь в Румынии полностью сгорела из-за оставленной без присмотра свечи, пострадавших не было, сообщила пресс-служба инспекции по чрезвычайным... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T16:25
2024-05-05T16:25
2024-05-05T16:25
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КИШИНЕВ, 5 мая - РИА Новости. Деревянная церковь в Румынии полностью сгорела из-за оставленной без присмотра свечи, пострадавших не было, сообщила пресс-служба инспекции по чрезвычайным ситуациям уезда Алба. "Смотритель церкви в деревне Гионкань коммуны Ынтрегалде сообщил нам, что церковь полностью сгорела. Вероятной причиной пожара была определена зажженная свеча, оставленная без присмотра", - сообщила в воскресенье Инспекция по чрезвычайным ситуациям (ИЧС) уезда Алба. По словам представителя ИЧС Алба Алекса Кришана, на место происшествия выехала бригада водяного и пенного пожаротушения пожарной службы, чтобы ликвидировать последствия возгорания. Никто не пострадал. Инспекция полиции уезда Алба сообщила, что возбудила уголовное дело по факту умышленного уничтожения имущества.
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в мире, румыния
В Румынии деревянная церковь полностью сгорела из-за зажженной свечи
В Румынии деревянная церковь сгорела из-за оставленной без присмотра свечи
КИШИНЕВ, 5 мая - РИА Новости. Деревянная церковь в Румынии полностью сгорела из-за оставленной без присмотра свечи, пострадавших не было, сообщила пресс-служба инспекции по чрезвычайным ситуациям уезда Алба.
«
"Смотритель церкви в деревне Гионкань коммуны Ынтрегалде сообщил нам, что церковь полностью сгорела. Вероятной причиной пожара была определена зажженная свеча, оставленная без присмотра", - сообщила в воскресенье Инспекция по чрезвычайным ситуациям (ИЧС) уезда Алба.
По словам представителя ИЧС Алба Алекса Кришана, на место происшествия выехала бригада водяного и пенного пожаротушения пожарной службы, чтобы ликвидировать последствия возгорания. Никто не пострадал.
Инспекция полиции уезда Алба сообщила, что возбудила уголовное дело по факту умышленного уничтожения имущества.