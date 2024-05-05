https://ria.ru/20240505/trevoga-1943981473.html

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.05.2024

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога вновь объявлена в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях Украины, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области РФ,... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T15:10

2024-05-05T15:10

2024-05-05T15:11

специальная военная операция на украине

в мире

россия

полтавская область

украина

дмитрий песков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858441986_0:100:3281:1946_1920x0_80_0_0_fd0294ba04b0ddc9cccdbee1e5d04db0.jpg

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях Украины, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области РФ, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее тревога в указанных областях в воскресенье уже была объявлена, спустя некоторое время ее отменили. Согласно данным ресурса, сигнал воздушной тревоги в Харьковской области звучит более получаса, в остальных регионах она объявлена в 14.35. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240505/ukraina-1943967355.html

https://ria.ru/20231230/trevoga-1919129484.html

россия

полтавская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, полтавская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины