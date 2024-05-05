В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Andrew KravchenkoЛюди на станции метро в Киеве, Украина
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Люди на станции метро в Киеве, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях Украины, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области РФ, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Ранее тревога в указанных областях в воскресенье уже была объявлена, спустя некоторое время ее отменили.
Согласно данным ресурса, сигнал воздушной тревоги в Харьковской области звучит более получаса, в остальных регионах она объявлена в 14.35.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
В трех регионах Украины объявили воздушную тревогу
30 декабря 2023, 15:14