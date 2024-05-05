https://ria.ru/20240505/trevoga-1943979618.html
В Белгороде объявили воздушную тревогу
В Белгороде объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.05.2024
В Белгороде объявили воздушную тревогу
В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T15:01
2024-05-05T15:01
2024-05-05T15:04
белгород
происшествия
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - написал он.
https://ria.ru/20240504/obstrel-1943906425.html
белгород
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, происшествия
В Белгороде объявили воздушную тревогу
В Белгороде и Белгородском районе объявили воздушную тревогу