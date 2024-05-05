СМИ: Трамп сравнил администрацию Байдена с гестапо
NBC: Трамп назвал администрацию Байдена гестаповской
© AP Photo / Charlie Neibergall Дональд Трамп во время предвыборного митинга
© AP Photo / Charlie Neibergall
Дональд Трамп во время предвыборного митинга. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп сравнил администрацию действующего главы Белого дома Джо Байдена с тайной полицией нацистской Германии гестапо, сообщает телеканал NBC News.
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"Эти люди руководят гестаповской администрацией", - заявил Трамп на официальном обеде, аудиозапись с которого оказалась в распоряжении телеканала.
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Таким образом он прокомментировал уголовный процесс, который ведется в отношении него. Команда Байдена считает, что это единственный способ, который даст Байдену возможность переизбраться на пост президента, считает Трамп.
Ранее Трамп неоднократно говорил о том, что судебный процесс против него - это вмешательство в предстоящие выборы.
Суд в Нью-Йорке рассматривает дело, в рамках которого Трампу были предъявлены обвинений по 34 статьям, касающимся фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений составляет 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для возбуждения дела.
Ближайшие выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются действующий глава государства, демократ Джо Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
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