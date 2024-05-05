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СМИ: Трамп сравнил администрацию Байдена с гестапо - РИА Новости, 05.05.2024
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07:41 05.05.2024 (обновлено: 08:03 05.05.2024)
https://ria.ru/20240505/tramp-1943932712.html
СМИ: Трамп сравнил администрацию Байдена с гестапо
СМИ: Трамп сравнил администрацию Байдена с гестапо - РИА Новости, 05.05.2024
СМИ: Трамп сравнил администрацию Байдена с гестапо
Бывший президент США Дональд Трамп сравнил администрацию действующего главы Белого дома Джо Байдена с тайной полицией нацистской Германии гестапо, сообщает... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T07:41
2024-05-05T08:03
в мире
сша
германия
нью-йорк (город)
дональд трамп
джо байден
президентские выборы в сша
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп сравнил администрацию действующего главы Белого дома Джо Байдена с тайной полицией нацистской Германии гестапо, сообщает телеканал NBC News. "Эти люди руководят гестаповской администрацией", - заявил Трамп на официальном обеде, аудиозапись с которого оказалась в распоряжении телеканала. Таким образом он прокомментировал уголовный процесс, который ведется в отношении него. Команда Байдена считает, что это единственный способ, который даст Байдену возможность переизбраться на пост президента, считает Трамп. Ранее Трамп неоднократно говорил о том, что судебный процесс против него - это вмешательство в предстоящие выборы. Суд в Нью-Йорке рассматривает дело, в рамках которого Трампу были предъявлены обвинений по 34 статьям, касающимся фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений составляет 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для возбуждения дела. Ближайшие выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются действующий глава государства, демократ Джо Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
https://ria.ru/20231203/tramp-1913417913.html
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в мире, сша, германия, нью-йорк (город), дональд трамп, джо байден, президентские выборы в сша
В мире, США, Германия, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп, Джо Байден, Президентские выборы в США
СМИ: Трамп сравнил администрацию Байдена с гестапо

NBC: Трамп назвал администрацию Байдена гестаповской

© AP Photo / Charlie Neibergall Дональд Трамп во время предвыборного митинга
 Дональд Трамп во время предвыборного митинга - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© AP Photo / Charlie Neibergall
Дональд Трамп во время предвыборного митинга. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп сравнил администрацию действующего главы Белого дома Джо Байдена с тайной полицией нацистской Германии гестапо, сообщает телеканал NBC News.
«
"Эти люди руководят гестаповской администрацией", - заявил Трамп на официальном обеде, аудиозапись с которого оказалась в распоряжении телеканала.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
Трамп заявил о "крестовом походе" против Байдена
3 декабря 2023, 08:14
Таким образом он прокомментировал уголовный процесс, который ведется в отношении него. Команда Байдена считает, что это единственный способ, который даст Байдену возможность переизбраться на пост президента, считает Трамп.
Ранее Трамп неоднократно говорил о том, что судебный процесс против него - это вмешательство в предстоящие выборы.
Суд в Нью-Йорке рассматривает дело, в рамках которого Трампу были предъявлены обвинений по 34 статьям, касающимся фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений составляет 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для возбуждения дела.
Ближайшие выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются действующий глава государства, демократ Джо Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
Трамп ответил демократам на обвинения в фашизме и сравнение с Гитлером
23 декабря 2023, 02:48
 
В миреСШАГерманияНью-Йорк (город)Дональд ТрампДжо БайденПрезидентские выборы в США
 
 
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