https://ria.ru/20240505/tobol-1943952256.html
В Тюменской области Тобол неожиданно вернулся в старое русло
В Тюменской области Тобол неожиданно вернулся в старое русло - РИА Новости, 05.05.2024
В Тюменской области Тобол неожиданно вернулся в старое русло
Вода из реки Тобол пошла по старому руслу, сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegtam-канале. РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T10:58
2024-05-05T10:58
2024-05-05T11:50
тобол (река)
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наводнения в россии — 2024
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ТЮМЕНЬ, 5 мая – РИА Новости. Вода из реки Тобол пошла по старому руслу, сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegtam-канале."Река Тобол сегодня неожиданно напомнила о себе. Вода пошла по старому руслу, по пойме и подтопила дороги в Заводоуковском городском округе", – рассказал он.По словам главы региона, наиболее сложная ситуация сложилась в деревне Пономарева и селе Новолыбаево.Моор уточнил, что дорожные службы и сотрудники МЧС оперативно укрепляют защитные сооружения.В населенных пунктах подтоплений пока нет. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. По данным МЧС, на воскресенье, в 47 населенных пунктах подтоплены 385 жилых домов, 345 дачных домов, 3 232 приусадебных участка, 35 участков автодорог.
https://ria.ru/20240428/pavodok-1942951305.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тобол (река), тюменская область, наводнения в россии — 2024, происшествия
Тобол (река), Тюменская область, Наводнения в России — 2024, Происшествия
В Тюменской области Тобол неожиданно вернулся в старое русло
В Тюменской области Тобол неожиданно вернулся в старое русло и подтопил дороги