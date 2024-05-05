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В Тюменской области Тобол неожиданно вернулся в старое русло - РИА Новости, 05.05.2024
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10:58 05.05.2024 (обновлено: 11:50 05.05.2024)
https://ria.ru/20240505/tobol-1943952256.html
В Тюменской области Тобол неожиданно вернулся в старое русло
В Тюменской области Тобол неожиданно вернулся в старое русло - РИА Новости, 05.05.2024
В Тюменской области Тобол неожиданно вернулся в старое русло
Вода из реки Тобол пошла по старому руслу, сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegtam-канале. РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T10:58
2024-05-05T11:50
тобол (река)
тюменская область
наводнения в россии — 2024
происшествия
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ТЮМЕНЬ, 5 мая – РИА Новости. Вода из реки Тобол пошла по старому руслу, сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegtam-канале.&quot;Река Тобол сегодня неожиданно напомнила о себе. Вода пошла по старому руслу, по пойме и подтопила дороги в Заводоуковском городском округе&quot;, – рассказал он.По словам главы региона, наиболее сложная ситуация сложилась в деревне Пономарева и селе Новолыбаево.Моор уточнил, что дорожные службы и сотрудники МЧС оперативно укрепляют защитные сооружения.В населенных пунктах подтоплений пока нет. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. По данным МЧС, на воскресенье, в 47 населенных пунктах подтоплены 385 жилых домов, 345 дачных домов, 3 232 приусадебных участка, 35 участков автодорог.
https://ria.ru/20240428/pavodok-1942951305.html
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тобол (река), тюменская область, наводнения в россии — 2024, происшествия
Тобол (река), Тюменская область, Наводнения в России — 2024, Происшествия
В Тюменской области Тобол неожиданно вернулся в старое русло

В Тюменской области Тобол неожиданно вернулся в старое русло и подтопил дороги

© Александр Моор/TelegramПаводок
Паводок
© Александр Моор/Telegram
Паводок
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 5 мая – РИА Новости. Вода из реки Тобол пошла по старому руслу, сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegtam-канале.
«

"Река Тобол сегодня неожиданно напомнила о себе. Вода пошла по старому руслу, по пойме и подтопила дороги в Заводоуковском городском округе", – рассказал он.

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По словам главы региона, наиболее сложная ситуация сложилась в деревне Пономарева и селе Новолыбаево.
Моор уточнил, что дорожные службы и сотрудники МЧС оперативно укрепляют защитные сооружения.
В населенных пунктах подтоплений пока нет.
Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. По данным МЧС, на воскресенье, в 47 населенных пунктах подтоплены 385 жилых домов, 345 дачных домов, 3 232 приусадебных участка, 35 участков автодорог.
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Тобол (река)Тюменская областьНаводнения в России — 2024Происшествия
 
 
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