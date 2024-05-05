https://ria.ru/20240505/tobol-1943952256.html

В Тюменской области Тобол неожиданно вернулся в старое русло

В Тюменской области Тобол неожиданно вернулся в старое русло - РИА Новости, 05.05.2024

В Тюменской области Тобол неожиданно вернулся в старое русло

Вода из реки Тобол пошла по старому руслу, сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegtam-канале. РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T10:58

2024-05-05T10:58

2024-05-05T11:50

тобол (река)

тюменская область

наводнения в россии — 2024

происшествия

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ТЮМЕНЬ, 5 мая – РИА Новости. Вода из реки Тобол пошла по старому руслу, сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegtam-канале."Река Тобол сегодня неожиданно напомнила о себе. Вода пошла по старому руслу, по пойме и подтопила дороги в Заводоуковском городском округе", – рассказал он.По словам главы региона, наиболее сложная ситуация сложилась в деревне Пономарева и селе Новолыбаево.Моор уточнил, что дорожные службы и сотрудники МЧС оперативно укрепляют защитные сооружения.В населенных пунктах подтоплений пока нет. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. По данным МЧС, на воскресенье, в 47 населенных пунктах подтоплены 385 жилых домов, 345 дачных домов, 3 232 приусадебных участка, 35 участков автодорог.

https://ria.ru/20240428/pavodok-1942951305.html

https://ria.ru/20240502/zhivotnye-1943467292.html

тобол (река)

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Варвара Скокшина

тобол (река), тюменская область, наводнения в россии — 2024, происшествия