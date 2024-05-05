https://ria.ru/20240505/tishkovets-1944000080.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве 9 мая
Синоптик рассказал о погоде в Москве 9 мая - РИА Новости, 05.05.2024
Синоптик рассказал о погоде в Москве 9 мая
Скоротечные осадки ожидаются в Москве 9 мая, местами может сохраниться снежный покров, в ночь ударят заморозки, а днем будет плюс 2-7 градусов, сообщил ведущий... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T17:42
2024-05-05T17:42
2024-05-05T17:55
москва
сыктывкар
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Скоротечные осадки ожидаются в Москве 9 мая, местами может сохраниться снежный покров, в ночь ударят заморозки, а днем будет плюс 2-7 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем Telegram-канале. "Девятого мая, в тыловой части циклона с центром над Сыктывкаром, местами возможны небольшие скоротечные осадки в смешанной фазе, местами может сохраниться ничтожный временный снежный покров, в ночь ударят заморозки до минус 4 - плюс 1, утром 0 - плюс 5, после полудня плюс 2-7", - написал синоптик. Он добавил, что в этот день ветер у земли будет дуть северо-западный, западный, плотный со скоростью 4-9 метров в секунду, порывистый. Из-за этого будет казаться, что на улице на 5 градусов холоднее, чем есть на самом деле. Такого холодного Дня Победы в Москве не было четверть века.Специалист также рассказал, как погода повлияет на проведение парада Победы. По его словам, нижняя граница облачности и метеорологическая дальность видимости являются двумя важнейшими для воздушных судов параметрами атмосферы, они определяют так называемый "минимум погоды"."Учитывая, что для безопасного полета высота нижней границы облачности не должна быть ниже 350-400 метров, а экипажи обязаны выполнять групповой полет в условиях визуального контакта, то в прогнозируемых метеорологических условиях российские военные летчики, по всей видимости, смогут выполнить групповой пилотаж в небе над Москвой", - пояснил Тишковец.Он добавил, что ветер в пограничном слое ожидается устойчивый, северо-западный, со средней скоростью 40-50 километров в час.
https://ria.ru/20240426/pogoda-1942542737.html
https://ria.ru/20240505/poteplenie-1944000880.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, сыктывкар, евгений тишковец, погода
Москва, Сыктывкар, Евгений Тишковец, Погода
Синоптик рассказал о погоде в Москве 9 мая
Синоптик Тишковец: в Москве 9 мая ожидаются кратковременные осадки
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости.
Скоротечные осадки ожидаются в Москве 9 мая, местами может сохраниться снежный покров, в ночь ударят заморозки, а днем будет плюс 2-7 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем Telegram-канале
.
"Девятого мая, в тыловой части циклона с центром над Сыктывкаром
, местами возможны небольшие скоротечные осадки в смешанной фазе, местами может сохраниться ничтожный временный снежный покров, в ночь ударят заморозки до минус 4 - плюс 1, утром 0 - плюс 5, после полудня плюс 2-7", - написал синоптик.
Он добавил, что в этот день ветер у земли будет дуть северо-западный, западный, плотный со скоростью 4-9 метров в секунду, порывистый. Из-за этого будет казаться, что на улице на 5 градусов холоднее, чем есть на самом деле. Такого холодного Дня Победы в Москве не было четверть века.
Специалист также рассказал, как погода повлияет на проведение парада Победы. По его словам, нижняя граница облачности и метеорологическая дальность видимости являются двумя важнейшими для воздушных судов параметрами атмосферы, они определяют так называемый "минимум погоды".
"Учитывая, что для безопасного полета высота нижней границы облачности не должна быть ниже 350-400 метров, а экипажи обязаны выполнять групповой полет в условиях визуального контакта, то в прогнозируемых метеорологических условиях российские военные летчики, по всей видимости, смогут выполнить групповой пилотаж в небе над Москвой", - пояснил Тишковец.
Он добавил, что ветер в пограничном слое ожидается устойчивый, северо-западный, со средней скоростью 40-50 километров в час.