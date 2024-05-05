https://ria.ru/20240505/tishkovets-1944000080.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве 9 мая

Синоптик рассказал о погоде в Москве 9 мая - РИА Новости, 05.05.2024

Синоптик рассказал о погоде в Москве 9 мая

Скоротечные осадки ожидаются в Москве 9 мая, местами может сохраниться снежный покров, в ночь ударят заморозки, а днем будет плюс 2-7 градусов, сообщил ведущий... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T17:42

2024-05-05T17:42

2024-05-05T17:55

москва

сыктывкар

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Скоротечные осадки ожидаются в Москве 9 мая, местами может сохраниться снежный покров, в ночь ударят заморозки, а днем будет плюс 2-7 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем Telegram-канале. "Девятого мая, в тыловой части циклона с центром над Сыктывкаром, местами возможны небольшие скоротечные осадки в смешанной фазе, местами может сохраниться ничтожный временный снежный покров, в ночь ударят заморозки до минус 4 - плюс 1, утром 0 - плюс 5, после полудня плюс 2-7", - написал синоптик. Он добавил, что в этот день ветер у земли будет дуть северо-западный, западный, плотный со скоростью 4-9 метров в секунду, порывистый. Из-за этого будет казаться, что на улице на 5 градусов холоднее, чем есть на самом деле. Такого холодного Дня Победы в Москве не было четверть века.Специалист также рассказал, как погода повлияет на проведение парада Победы. По его словам, нижняя граница облачности и метеорологическая дальность видимости являются двумя важнейшими для воздушных судов параметрами атмосферы, они определяют так называемый "минимум погоды"."Учитывая, что для безопасного полета высота нижней границы облачности не должна быть ниже 350-400 метров, а экипажи обязаны выполнять групповой полет в условиях визуального контакта, то в прогнозируемых метеорологических условиях российские военные летчики, по всей видимости, смогут выполнить групповой пилотаж в небе над Москвой", - пояснил Тишковец.Он добавил, что ветер в пограничном слое ожидается устойчивый, северо-западный, со средней скоростью 40-50 километров в час.

https://ria.ru/20240426/pogoda-1942542737.html

https://ria.ru/20240505/poteplenie-1944000880.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, сыктывкар, евгений тишковец, погода