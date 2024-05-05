https://ria.ru/20240505/temperatura-1944009977.html
Москвичам рассказали, когда температура вернется в климатическое русло мая
Москвичам рассказали, когда температура вернется в климатическое русло мая - РИА Новости, 05.05.2024
Москвичам рассказали, когда температура вернется в климатическое русло мая
К середине месяца показания термометров в Москве вернутся в климатическое русло мая, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T19:18
2024-05-05T19:18
2024-05-05T19:18
общество
москва
евгений тишковец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939662179_0:44:3072:1772_1920x0_80_0_0_5052c3a62585a037bdc49d71c09cb7fb.jpg
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. К середине месяца показания термометров в Москве вернутся в климатическое русло мая, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "К середине месяца показания термометров, наконец-то, вернутся в климатическое русло мая", - написал специалист в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240401/pogoda-1937212290.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939662179_321:0:3052:2048_1920x0_80_0_0_201e34936c5afe9259c267a6b1ac7f9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
Москвичам рассказали, когда температура вернется в климатическое русло мая
Температура в Москве вернутся в климатическое русло мая к середине месяца