https://ria.ru/20240505/temperatura-1944009977.html

Москвичам рассказали, когда температура вернется в климатическое русло мая

Москвичам рассказали, когда температура вернется в климатическое русло мая - РИА Новости, 05.05.2024

Москвичам рассказали, когда температура вернется в климатическое русло мая

К середине месяца показания термометров в Москве вернутся в климатическое русло мая, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T19:18

2024-05-05T19:18

2024-05-05T19:18

общество

москва

евгений тишковец

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. К середине месяца показания термометров в Москве вернутся в климатическое русло мая, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "К середине месяца показания термометров, наконец-то, вернутся в климатическое русло мая", - написал специалист в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240401/pogoda-1937212290.html

москва

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общество, москва, евгений тишковец