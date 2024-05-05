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Москвичам рассказали, когда температура вернется в климатическое русло мая - РИА Новости, 05.05.2024
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19:18 05.05.2024
https://ria.ru/20240505/temperatura-1944009977.html
Москвичам рассказали, когда температура вернется в климатическое русло мая
Москвичам рассказали, когда температура вернется в климатическое русло мая - РИА Новости, 05.05.2024
Москвичам рассказали, когда температура вернется в климатическое русло мая
К середине месяца показания термометров в Москве вернутся в климатическое русло мая, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T19:18
2024-05-05T19:18
общество
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. К середине месяца показания термометров в Москве вернутся в климатическое русло мая, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "К середине месяца показания термометров, наконец-то, вернутся в климатическое русло мая", - написал специалист в своем Telegram-канале.
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общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
Москвичам рассказали, когда температура вернется в климатическое русло мая

Температура в Москве вернутся в климатическое русло мая к середине месяца

© РИА Новости / Ольга Головко | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости / Ольга Головко
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. К середине месяца показания термометров в Москве вернутся в климатическое русло мая, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
«
"К середине месяца показания термометров, наконец-то, вернутся в климатическое русло мая", - написал специалист в своем Telegram-канале.
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