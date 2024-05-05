https://ria.ru/20240505/svetilniki-1944129612.html

В Москве за шесть лет заменили более 19 тысяч светильников на светодиодные

В Москве за шесть лет заменили более 19 тысяч светильников на светодиодные - РИА Новости, 06.05.2024

В Москве за шесть лет заменили более 19 тысяч светильников на светодиодные

Более 19 тысяч светильников заменили на светодиодные в пешеходных переходах и транспортных тоннелях столицы за шесть лет, новые лампы равномерно освещают... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-05T13:57

2024-05-05T13:57

2024-05-06T14:03

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Более 19 тысяч светильников заменили на светодиодные в пешеходных переходах и транспортных тоннелях столицы за шесть лет, новые лампы равномерно освещают пространство, имеют более высокий индекс цветопередачи, устойчивы к воздействию окружающей среды и безопасны, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "За шесть лет специалисты комплекса городского хозяйства заменили более 19 тысяч обычных ламп на светодиодные в подземных и надземных пешеходных переходах, а также в транспортных тоннелях. До конца текущего года планируется поменять еще пять тысяч ламп. Новые лампы равномерно освещают пространство, имеют более высокий индекс цветопередачи, устойчивы к воздействию окружающей среды и безопасны", — говорится в сообщении правительства города.Уточняется, что в столице в плановом порядке заменяют натриевые и галогеновые лампы на энергоэффективные светодиодные светильники, которые служат дольше и позволяют экономить до 30 процентов электроэнергии. Отмечается, что с 2011 года на московских улицах стало почти в два раза больше светильников, за эти годы в городе появилось 446 тысяч осветительных приборов. В 2024 столичные службы планируют установить еще 15 тысяч светильников во дворах, а также на детских и спортивных площадках.

https://ria.ru/20240129/moskva-1924177048.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва, освещение, правительство г. москвы