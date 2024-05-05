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В Москве за шесть лет заменили более 19 тысяч светильников на светодиодные
В Москве за шесть лет заменили более 19 тысяч светильников на светодиодные - РИА Новости, 06.05.2024
В Москве за шесть лет заменили более 19 тысяч светильников на светодиодные
Более 19 тысяч светильников заменили на светодиодные в пешеходных переходах и транспортных тоннелях столицы за шесть лет, новые лампы равномерно освещают... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-05T13:57
2024-05-05T13:57
2024-05-06T14:03
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Более 19 тысяч светильников заменили на светодиодные в пешеходных переходах и транспортных тоннелях столицы за шесть лет, новые лампы равномерно освещают пространство, имеют более высокий индекс цветопередачи, устойчивы к воздействию окружающей среды и безопасны, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "За шесть лет специалисты комплекса городского хозяйства заменили более 19 тысяч обычных ламп на светодиодные в подземных и надземных пешеходных переходах, а также в транспортных тоннелях. До конца текущего года планируется поменять еще пять тысяч ламп. Новые лампы равномерно освещают пространство, имеют более высокий индекс цветопередачи, устойчивы к воздействию окружающей среды и безопасны", — говорится в сообщении правительства города.Уточняется, что в столице в плановом порядке заменяют натриевые и галогеновые лампы на энергоэффективные светодиодные светильники, которые служат дольше и позволяют экономить до 30 процентов электроэнергии. Отмечается, что с 2011 года на московских улицах стало почти в два раза больше светильников, за эти годы в городе появилось 446 тысяч осветительных приборов. В 2024 столичные службы планируют установить еще 15 тысяч светильников во дворах, а также на детских и спортивных площадках.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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городское хозяйство москвы, москва, освещение, правительство г. москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Освещение, Правительство г. Москвы
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Более 19 тысяч светильников заменили на светодиодные в пешеходных переходах и транспортных тоннелях столицы за шесть лет, новые лампы равномерно освещают пространство, имеют более высокий индекс цветопередачи, устойчивы к воздействию окружающей среды и безопасны, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
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"За шесть лет специалисты комплекса городского хозяйства заменили более 19 тысяч обычных ламп на светодиодные в подземных и надземных пешеходных переходах, а также в транспортных тоннелях. До конца текущего года планируется поменять еще пять тысяч ламп. Новые лампы равномерно освещают пространство, имеют более высокий индекс цветопередачи, устойчивы к воздействию окружающей среды и безопасны", — говорится в сообщении правительства города.
Уточняется, что в столице в плановом порядке заменяют натриевые и галогеновые лампы на энергоэффективные светодиодные светильники, которые служат дольше и позволяют экономить до 30 процентов электроэнергии.
Отмечается, что с 2011 года на московских улицах стало почти в два раза больше светильников, за эти годы в городе появилось 446 тысяч осветительных приборов. В 2024 столичные службы планируют установить еще 15 тысяч светильников во дворах, а также на детских и спортивных площадках.