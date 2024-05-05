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Все больше и больше. На Западе раскрыли, что скоро потеряет Украина
Все больше и больше. На Западе раскрыли, что скоро потеряет Украина - РИА Новости, 05.05.2024
Все больше и больше. На Западе раскрыли, что скоро потеряет Украина
Продолжение конфликта на Украине приведет к потере еще большего количества ее территорий, пишет норвежский политолог Ула Тунандер написал в статье для сайта... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T09:32
2024-05-05T09:32
2024-05-05T09:32
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Продолжение конфликта на Украине приведет к потере еще большего количества ее территорий, пишет норвежский политолог Ула Тунандер написал в статье для сайта Steigan."Проблема заключается в том, что чем дольше продлится конфликт, тем больше территории Россия заберет себе и тем больше украинских солдат погибнет", — указал эксперт.По словам Тунандера, дополнительная помощь Запада приведет лишь к большей гибели военных в рядах ВСУ и не поможет Украине, которая все равно потерпит поражение.В пятницу министр обороны России Сергей Шойгу провел тематическое селекторное совещание с руководящим составом ВС и сообщил, что ежедневные потери Киева выросли до тысячи человек. Всего же в 2024 году Украина потеряла уже более 111 тысяч человек.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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украина, россия, киев, сергей лавров, сергей шойгу, нато, вооруженные силы украины, в мире, политика
Украина, Россия, Киев, Сергей Лавров, Сергей Шойгу, НАТО, Вооруженные силы Украины, В мире, Политика
Все больше и больше. На Западе раскрыли, что скоро потеряет Украина
Steigan: по мере продолжения конфликта Украина потеряет все больше территорий