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Все больше и больше. На Западе раскрыли, что скоро потеряет Украина - РИА Новости, 05.05.2024
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09:32 05.05.2024
https://ria.ru/20240505/steigan-1943942259.html
Все больше и больше. На Западе раскрыли, что скоро потеряет Украина
Все больше и больше. На Западе раскрыли, что скоро потеряет Украина - РИА Новости, 05.05.2024
Все больше и больше. На Западе раскрыли, что скоро потеряет Украина
Продолжение конфликта на Украине приведет к потере еще большего количества ее территорий, пишет норвежский политолог Ула Тунандер написал в статье для сайта... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T09:32
2024-05-05T09:32
украина
россия
киев
сергей лавров
сергей шойгу
нато
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Продолжение конфликта на Украине приведет к потере еще большего количества ее территорий, пишет норвежский политолог Ула Тунандер написал в статье для сайта Steigan."Проблема заключается в том, что чем дольше продлится конфликт, тем больше территории Россия заберет себе и тем больше украинских солдат погибнет", — указал эксперт.По словам Тунандера, дополнительная помощь Запада приведет лишь к большей гибели военных в рядах ВСУ и не поможет Украине, которая все равно потерпит поражение.В пятницу министр обороны России Сергей Шойгу провел тематическое селекторное совещание с руководящим составом ВС и сообщил, что ежедневные потери Киева выросли до тысячи человек. Всего же в 2024 году Украина потеряла уже более 111 тысяч человек.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240505/guardian-1943938189.html
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украина, россия, киев, сергей лавров, сергей шойгу, нато, вооруженные силы украины, в мире, политика
Украина, Россия, Киев, Сергей Лавров, Сергей Шойгу, НАТО, Вооруженные силы Украины, В мире, Политика
Все больше и больше. На Западе раскрыли, что скоро потеряет Украина

Steigan: по мере продолжения конфликта Украина потеряет все больше территорий

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Продолжение конфликта на Украине приведет к потере еще большего количества ее территорий, пишет норвежский политолог Ула Тунандер написал в статье для сайта Steigan.
«
"Проблема заключается в том, что чем дольше продлится конфликт, тем больше территории Россия заберет себе и тем больше украинских солдат погибнет", — указал эксперт.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
Офицер Нацгвардии Украины неожиданно высказался о конфликте с Россией
08:53
По словам Тунандера, дополнительная помощь Запада приведет лишь к большей гибели военных в рядах ВСУ и не поможет Украине, которая все равно потерпит поражение.
В пятницу министр обороны России Сергей Шойгу провел тематическое селекторное совещание с руководящим составом ВС и сообщил, что ежедневные потери Киева выросли до тысячи человек. Всего же в 2024 году Украина потеряла уже более 111 тысяч человек.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
Последствия взрыва в Одесской области - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
ВСУ приготовиться. На Украине испугались нового российского оружия
Вчера, 15:47
 
УкраинаРоссияКиевСергей ЛавровСергей ШойгуНАТОВооруженные силы УкраиныВ миреПолитика
 
 
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