https://ria.ru/20240505/stavropol-1943962229.html
В Ставрополе выпал обильный снег
В Ставрополе выпал обильный снег - РИА Новости, 05.05.2024
В Ставрополе выпал обильный снег
В Ставрополе в воскресенье утром выпал обильный снег, который сменился дождем, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T12:35
2024-05-05T12:35
2024-05-05T12:35
ставропольский край
ставрополь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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СТАВРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости. В Ставрополе в воскресенье утром выпал обильный снег, который сменился дождем, передает корреспондент РИА Новости. Ранее региональное МЧС предупреждало, что в Ставропольском крае 5-6 мая ожидаются заморозки в ночные и утренние часы. Около 7.00 утра (совпадает с мск) в воскресенье в Ставрополе пошел снег. Снегопад продлился около двух часов, затем он сменился дождем.
https://ria.ru/20240501/pogoda-1943339667.html
ставропольский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ставропольский край, ставрополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Ставропольский край, Ставрополь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
В Ставрополе выпал обильный снег
В Ставрополе выпал обильный снег, который сменился дождем