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В Ставрополе выпал обильный снег - РИА Новости, 05.05.2024
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12:35 05.05.2024
https://ria.ru/20240505/stavropol-1943962229.html
В Ставрополе выпал обильный снег
В Ставрополе выпал обильный снег - РИА Новости, 05.05.2024
В Ставрополе выпал обильный снег
В Ставрополе в воскресенье утром выпал обильный снег, который сменился дождем, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T12:35
2024-05-05T12:35
ставропольский край
ставрополь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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СТАВРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости. В Ставрополе в воскресенье утром выпал обильный снег, который сменился дождем, передает корреспондент РИА Новости. Ранее региональное МЧС предупреждало, что в Ставропольском крае 5-6 мая ожидаются заморозки в ночные и утренние часы. Около 7.00 утра (совпадает с мск) в воскресенье в Ставрополе пошел снег. Снегопад продлился около двух часов, затем он сменился дождем.
https://ria.ru/20240501/pogoda-1943339667.html
ставропольский край
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ставропольский край, ставрополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Ставропольский край, Ставрополь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
В Ставрополе выпал обильный снег

В Ставрополе выпал обильный снег, который сменился дождем

© РИА Новости / Игорь Чабаненко | Перейти в медиабанкСтаврополь
Ставрополь - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости / Игорь Чабаненко
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Ставрополь. Архивное фото
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СТАВРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости. В Ставрополе в воскресенье утром выпал обильный снег, который сменился дождем, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее региональное МЧС предупреждало, что в Ставропольском крае 5-6 мая ожидаются заморозки в ночные и утренние часы.
Около 7.00 утра (совпадает с мск) в воскресенье в Ставрополе пошел снег. Снегопад продлился около двух часов, затем он сменился дождем.
Вид на Москву - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
Москвичей предупредили о возможном снеге в понедельник
1 мая, 17:13
 
Ставропольский крайСтавропольМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
 
 
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