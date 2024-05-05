https://ria.ru/20240505/stavropol-1943962229.html

В Ставрополе выпал обильный снег

В Ставрополе выпал обильный снег - РИА Новости, 05.05.2024

В Ставрополе выпал обильный снег

В Ставрополе в воскресенье утром выпал обильный снег, который сменился дождем, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T12:35

2024-05-05T12:35

2024-05-05T12:35

ставропольский край

ставрополь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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СТАВРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости. В Ставрополе в воскресенье утром выпал обильный снег, который сменился дождем, передает корреспондент РИА Новости. Ранее региональное МЧС предупреждало, что в Ставропольском крае 5-6 мая ожидаются заморозки в ночные и утренние часы. Около 7.00 утра (совпадает с мск) в воскресенье в Ставрополе пошел снег. Снегопад продлился около двух часов, затем он сменился дождем.

https://ria.ru/20240501/pogoda-1943339667.html

ставропольский край

ставрополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ставропольский край, ставрополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество