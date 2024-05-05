https://ria.ru/20240505/stambul-1944001919.html

В Стамбуле прошли шествия "Бессмертного полка" и автопробег

В Стамбуле прошли шествия "Бессмертного полка" и автопробег - РИА Новости, 05.05.2024

В Стамбуле прошли шествия "Бессмертного полка" и автопробег

Два шествия "Бессмертного полка" и автопробег состоялись в Стамбуле в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T17:59

2024-05-05T17:59

2024-05-05T17:59

россия

стамбул

босфор

акция "бессмертный полк"

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СТАМБУЛ, 5 мая - РИА Новости. Два шествия "Бессмертного полка" и автопробег состоялись в Стамбуле в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости. Основное торжественное шествие состоялось на территории летней резиденции генконсульства РФ в Стамбуле на берегу пролива Босфор. Более сотни участников, в том числе сотрудники загранучреждений РФ, несли портреты своих родственников-участников Великой отечественной войны и флаги. Была организована раздача георгиевских ленточек. На территории резиденции участники шествия дошли до мемориальной доски в память о моряках подлодки "Морж", погибших в этот день в 1917 году у входа в пролив Босфор. По словам генерального консула РФ Андрея Буравова, данная акция сегодня актуальна как никогда в момент, когда у границ РФ возрождается идеология нацизма и "возводится в степень ненависть по одному только этническому признаку" ко всему, что связано с Россией. "Все это не просто с молчаливого согласия, но и при активном содействии и прямом провокационном подстрекательстве со стороны так называемого коллективного Запада. Такое развитие событий не оставляет нам никакого иного выбора, кроме того, который более 80 лет назад вынужденно сделали наши деды и прадеды", - сказал Буравов. По окончании акции была развернута полевая кухня для всех желающих. Еще одно шествие состоялось при участии соотечественников на севере Стамбула, оно предварялось автопробегом с участием не менее 30 автомобилей, рассказала РИА Новости организатор Римма Ризаева. "Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.

https://ria.ru/20240504/shestvie-1943890153.html

https://ria.ru/20240505/tunis-1944001598.html

https://ria.ru/20240505/aktsiya-1943998430.html

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россия, стамбул, босфор, акция "бессмертный полк"