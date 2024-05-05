https://ria.ru/20240505/spetsoperatsiya-1944024989.html

Спецоперация, 5 мая: ВС России освободили Очеретино

Спецоперация, 5 мая: ВС России освободили Очеретино - РИА Новости, 05.05.2024

Спецоперация, 5 мая: ВС России освободили Очеретино

Об освобождении очередного населенного пункта в зоне спецоперации, бегстве наемников из ВСУ и ходе СВО — в материале РИА Новости. РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T22:01

2024-05-05T22:01

2024-05-05T22:59

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Об освобождении очередного населенного пункта в зоне спецоперации, бегстве наемников из ВСУ и ходе СВО — в материале РИА Новости.Российские войска освободили Очеретино в ДНРПодразделения российской группировки войск "Центр" освободили село Очеретино в ДНР и уничтожили очередной танк США Abrams, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий полностью освободили населенный пункт Очеретино Донецкой Народной Республики, улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 24-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Архангельское и Новгородское Донецкой Народной Республики", — отметили в ведомстве.По данным министерства, в зоне ответственности группировки "Центр" ВСУ потеряли до 380 военнослужащих, танк Abrams производства США, две боевые машины пехоты, в том числе Bradley производства США, боевую бронированную машину и три пикапа. Из ВСУ бегут наемники Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил РИА Новости, что в рядах украинских войск наметился отток иностранных наемников. "Их становится меньше. Раньше основной наплыв наемников, по данным Минобороны России, наблюдался из Польши, Канады и США. А теперь они разворачиваются и уезжают обратно", — отметил он.По словам Кастюкевича, причин оттока наемников несколько. В их числе — высокие потери в рядах ВСУ, а также бессмысленные приказы, которые отдают украинские командиры. ВС России нанесли удар по складу боеприпасов в Харькове Вооруженные силы России нанесли удар по складу с боекомплектом и расположению военнослужащих Украины в районе Новая Бавария в Харькове, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "Вчера в 22:00 по району Бавария в Харькове был нанесен удар. Сопротивление сообщает, что горело и детонировало более двух часов, прилетело в хороший склад, а исходя из того, что много скорых и оцеплено несколько кварталов до сих пор, попали в располагу ВСУ", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что подполье зафиксировало также удары в Харьковской области, в Балаклее — это город на второй линии обороны Изюмского направления, используется ВСУ для ротации личного состава. Также удар был в Чугуеве, где находится крупный ж/д узел, который украинские войска используют как перевалочный пункт. НАТО определило красные линии вмешательства в конфликт НАТО на фоне обеспокоенности Запада провалами ВСУ на фронте "в очень конфиденциальной форме" установила для себя две красные линии, за которыми может последовать прямое вмешательство альянса в конфликт, включая дальнейшие успехи российских войск и якобы возможную "провокацию" со стороны России, пишет итальянская газета Repubblica."На данный момент следует подчеркнуть, что не существует оперативных планов, предусматривающих отправку людей, а есть только оценки возможных планов действий в чрезвычайных ситуациях — настоящей extrema ratio (последней меры) — в случае вовлечения в войну третьих сторон", — говорится в публикации.Первая красная линия, утверждает Repubblica, "вращается вокруг возможности проникновения России через линию обороны Киева" и касается "прямого или косвенного участия третьей стороны" в конфликте на Украине. Издание пишет, что ВСУ "уже не могут полностью контролировать" границу, что, по мнению газеты, создает условия для прорыва российской армии в коридор между Украиной и Белоруссией. Вторая красная линия, пишет газета, "предполагает военную провокацию против стран Балтии или Польши либо целенаправленное нападение на Молдавию". Франция отправила на Украину Иностранный легион Бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен утверждает, что Франция "официально отправила" солдат Иностранного легиона на Украину. "Франция официально направила свои первые войска на Украину. Они были развернуты для поддержки 54-й украинской отдельной механизированной бригады в Славянске", — говорится в статье Брайена, опубликованной изданием Asia Times.По словам чиновника, французские солдаты набираются из 3-го пехотного полка, который является одним из основных подразделений французского Иностранного легиона. По его словам, первоначальная группа французских военнослужащих насчитывает около ста человек. "Это лишь первый транш из примерно 1,5 тысячи солдат французского Иностранного легиона, который должен прибыть в Украину. Эти войска размещаются непосредственно в зоне горячих боевых действий и призваны помочь украинцам <...> в Донбассе", — заявил Брайен, добавив, что первые 100 отправленных военных включают специалистов по артиллерии и наблюдению.Брифинг МинобороныКак сообщили в российском военном ведомстве, войска Украины за сутки потеряли на всех направлениях в зоне СВО около 1150 военнослужащих. Российскими подразделениями уничтожены шесть единиц бронетехники и 27 орудий полевой артиллерии противника.Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск уничтожены склад ракетного вооружения западного производства в районе Одессы, а также радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-19 в районе Козютовки Харьковской области. Также поражены склад топлива 218-го объединенного центра материально-технического обеспечения ВСУ, цеха производств ракетного топлива, а также вооружения для БПЛА, живая сила и военная техника ВСУ в 108 районах.

https://ria.ru/20240505/vtorzhenie-1944001778.html

https://ria.ru/20240505/independent-1943956695.html

https://ria.ru/20240505/zelenskiy-1943946317.html

https://ria.ru/20240505/frantsiya-1943970990.html

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россия, украина, харьков, сергей лебедев, вооруженные силы украины, нато