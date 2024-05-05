https://ria.ru/20240505/spetsoperatsiya-1943967501.html

ВС России уничтожили до 45 украинских военных на Херсонском направлении

ВС России уничтожили до 45 украинских военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 05.05.2024

ВС России уничтожили до 45 украинских военных на Херсонском направлении

Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили на херсонском направлении до 45 военнослужащих ВСУ, 155-мм самоходную артиллерийскую установку М109... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T13:25

2024-05-05T13:25

2024-05-05T13:25

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безопасность

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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили на херсонском направлении до 45 военнослужащих ВСУ, 155-мм самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США, 155 мм гаубицу М777 производства США и 122 мм гаубицу "Д-30", сообщило Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 44-й артиллерийской бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Павловка Запорожской области, Ивановка, Михайловка и Золотая балка Херсонской области. Отражена контратака штурмовой группы 118-й механизированной бригады ВСУ севернее населенного пункта Работино Запорожской области. Противник потерял до 45 военнослужащих, 155-мм самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США, 155 мм гаубицу М777 производства США и 122 мм гаубицу Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20240201/poteri-1924808745.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, запорожская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность