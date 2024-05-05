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ВС России уничтожили до 45 украинских военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 05.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:25 05.05.2024
https://ria.ru/20240505/spetsoperatsiya-1943967501.html
ВС России уничтожили до 45 украинских военных на Херсонском направлении
ВС России уничтожили до 45 украинских военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 05.05.2024
ВС России уничтожили до 45 украинских военных на Херсонском направлении
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили на херсонском направлении до 45 военнослужащих ВСУ, 155-мм самоходную артиллерийскую установку М109... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T13:25
2024-05-05T13:25
специальная военная операция на украине
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запорожская область
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили на херсонском направлении до 45 военнослужащих ВСУ, 155-мм самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США, 155 мм гаубицу М777 производства США и 122 мм гаубицу "Д-30", сообщило Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 44-й артиллерийской бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Павловка Запорожской области, Ивановка, Михайловка и Золотая балка Херсонской области. Отражена контратака штурмовой группы 118-й механизированной бригады ВСУ севернее населенного пункта Работино Запорожской области. Противник потерял до 45 военнослужащих, 155-мм самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США, 155 мм гаубицу М777 производства США и 122 мм гаубицу Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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сша, запорожская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, США, Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России уничтожили до 45 украинских военных на Херсонском направлении

Минобороны: группировка "Днепр" уничтожила до 45 военных ВСУ и Paladin

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-72 во время выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции
Танк Т-72 во время выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Танк Т-72 во время выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили на херсонском направлении до 45 военнослужащих ВСУ, 155-мм самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США, 155 мм гаубицу М777 производства США и 122 мм гаубицу "Д-30", сообщило Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 44-й артиллерийской бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Павловка Запорожской области, Ивановка, Михайловка и Золотая балка Херсонской области. Отражена контратака штурмовой группы 118-й механизированной бригады ВСУ севернее населенного пункта Работино Запорожской области. Противник потерял до 45 военнослужащих, 155-мм самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США, 155 мм гаубицу М777 производства США и 122 мм гаубицу Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеСШАЗапорожская областьРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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