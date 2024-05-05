ВС России уничтожили до 45 украинских военных на Херсонском направлении
Минобороны: группировка "Днепр" уничтожила до 45 военных ВСУ и Paladin
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-72 во время выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции
Танк Т-72 во время выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили на херсонском направлении до 45 военнослужащих ВСУ, 155-мм самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США, 155 мм гаубицу М777 производства США и 122 мм гаубицу "Д-30", сообщило Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 44-й артиллерийской бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Павловка Запорожской области, Ивановка, Михайловка и Золотая балка Херсонской области. Отражена контратака штурмовой группы 118-й механизированной бригады ВСУ севернее населенного пункта Работино Запорожской области. Противник потерял до 45 военнослужащих, 155-мм самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США, 155 мм гаубицу М777 производства США и 122 мм гаубицу Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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1 февраля, 14:26