https://ria.ru/20240505/spetsoperatsiya-1943942638.html
Российские десантники уничтожили дрон ВСУ Warmate в Херсонской области
Российские десантники уничтожили дрон ВСУ Warmate в Херсонской области - РИА Новости, 05.05.2024
Российские десантники уничтожили дрон ВСУ Warmate в Херсонской области
Расчет зенитной установки ЗУ-23-2 российских десантников группировки войск "Днепр" уничтожил в небе над Херсонской областью ударный беспилотник ВСУ Warmate,... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T09:34
2024-05-05T09:34
2024-05-05T09:39
специальная военная операция на украине
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безопасность
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ГЕНИЧЕСК, 5 мая - РИА Новости. Расчет зенитной установки ЗУ-23-2 российских десантников группировки войск "Днепр" уничтожил в небе над Херсонской областью ударный беспилотник ВСУ Warmate, сообщили журналистам в Министерстве обороны России. "Подразделение противовоздушной обороны российских десантников из состава группировки войск "Днепр", несущее службу на левобережье Херсонской области, в ходе боевого дежурства выявило и уничтожило из 23-мм зенитной установки ЗУ-23-2 ударный беспилотник самолетного типа - барражирующий боеприпас Warmate польского производства", - сообщили в ведомстве. Расчеты ПВО российских десантников из состава группировки войск "Днепр" днём и ночью несут боевое дежурство по прикрытию подразделений от средств воздушного нападения и разведки противника. За все время проведения специальной военной операции на счету ПВО российских десантников не один десяток сбитых различных БПЛА украинских войск.
https://ria.ru/20240504/tank-1943854177.html
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Уничтожение ударного беспилотника Warmate над Херсонской областью
Расчет зенитной установки ЗУ-23-2 российских десантников группировки войск «Днепр» уничтожил в небе над Херсонской областью ударный беспилотник украинской армии Warmate, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
2024-05-05T09:34
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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херсонская область , россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские десантники уничтожили дрон ВСУ Warmate в Херсонской области
Российские зенитчики уничтожили в Херсонской области беспилотник ВСУ Warmate
ГЕНИЧЕСК, 5 мая - РИА Новости. Расчет зенитной установки ЗУ-23-2 российских десантников группировки войск "Днепр" уничтожил в небе над Херсонской областью ударный беспилотник ВСУ Warmate, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
"Подразделение противовоздушной обороны российских десантников из состава группировки войск "Днепр", несущее службу на левобережье Херсонской области, в ходе боевого дежурства выявило и уничтожило из 23-мм зенитной установки ЗУ-23-2 ударный беспилотник самолетного типа - барражирующий боеприпас Warmate польского производства", - сообщили в ведомстве.
Расчеты ПВО российских десантников из состава группировки войск "Днепр" днём и ночью несут боевое дежурство по прикрытию подразделений от средств воздушного нападения и разведки противника.
За все время проведения специальной военной операции на счету ПВО российских десантников не один десяток сбитых различных БПЛА украинских войск.