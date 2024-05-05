https://ria.ru/20240505/spetsoperatsiya-1943942638.html

Российские десантники уничтожили дрон ВСУ Warmate в Херсонской области

Российские десантники уничтожили дрон ВСУ Warmate в Херсонской области - РИА Новости, 05.05.2024

Российские десантники уничтожили дрон ВСУ Warmate в Херсонской области

Расчет зенитной установки ЗУ-23-2 российских десантников группировки войск "Днепр" уничтожил в небе над Херсонской областью ударный беспилотник ВСУ Warmate,... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T09:34

2024-05-05T09:34

2024-05-05T09:39

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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ГЕНИЧЕСК, 5 мая - РИА Новости. Расчет зенитной установки ЗУ-23-2 российских десантников группировки войск "Днепр" уничтожил в небе над Херсонской областью ударный беспилотник ВСУ Warmate, сообщили журналистам в Министерстве обороны России. "Подразделение противовоздушной обороны российских десантников из состава группировки войск "Днепр", несущее службу на левобережье Херсонской области, в ходе боевого дежурства выявило и уничтожило из 23-мм зенитной установки ЗУ-23-2 ударный беспилотник самолетного типа - барражирующий боеприпас Warmate польского производства", - сообщили в ведомстве. Расчеты ПВО российских десантников из состава группировки войск "Днепр" днём и ночью несут боевое дежурство по прикрытию подразделений от средств воздушного нападения и разведки противника. За все время проведения специальной военной операции на счету ПВО российских десантников не один десяток сбитых различных БПЛА украинских войск.

https://ria.ru/20240504/tank-1943854177.html

https://ria.ru/20231210/spetsoperatsiya-1914880142.html

херсонская область

россия

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Уничтожение ударного беспилотника Warmate над Херсонской областью Расчет зенитной установки ЗУ-23-2 российских десантников группировки войск «Днепр» уничтожил в небе над Херсонской областью ударный беспилотник украинской армии Warmate, сообщили журналистам в Министерстве обороны России. 2024-05-05T09:34 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

херсонская область , россия, вооруженные силы украины, безопасность