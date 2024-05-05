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Украинские войска за сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 05.05.2024
Украинские войска за сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 19 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 67 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T00:12
2024-05-05T00:12
2024-05-05T00:59
донецкая народная республика
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 19 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 67 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Девятнадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Два обстрела - на донецком направлении. Семнадцать обстрелов - на горловском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Отмечается, что всего было выпущено 67 боеприпасов. По данным представительства, ранения получили два мирных жителя. В предыдущие сутки был зафиксирован 21 обстрел.
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донецкая народная республика, украина, сцкк
Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Специальная военная операция на Украине
Украинские войска за сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 19 раз обстреляли ДНР, выпустив 67 боеприпасов