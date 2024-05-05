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В Сочи предупредили о риске подъема уровня воды до опасных отметок - РИА Новости, 05.05.2024
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11:34 05.05.2024
https://ria.ru/20240505/sochi-1943957602.html
В Сочи предупредили о риске подъема уровня воды до опасных отметок
В Сочи предупредили о риске подъема уровня воды до опасных отметок - РИА Новости, 05.05.2024
В Сочи предупредили о риске подъема уровня воды до опасных отметок
Риск подъема уровня воды в реках Сочи до опасных отметок сохранится до окончания воскресенья, сообщили в пресс-службе администрации города. РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T11:34
2024-05-05T11:34
экология в россии
сочи
происшествия
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СОЧИ, 5 мая – РИА Новости. Риск подъема уровня воды в реках Сочи до опасных отметок сохранится до окончания воскресенья, сообщили в пресс-службе администрации города. Накануне власти, ссылаясь на прогнозы синоптиков, предупреждали о грозе, сильном ветре и возможном подъеме уровня воды в реках города. "В соответствии со штормовым предупреждением синоптиков с 10.00 до 12.00 и до конца дня 05 мая 2024 года на реках Сочи и ФТ Сириус ожидаются подъемы уровней воды в реках, местами с достижением опасных отметок", - говорится в сообщении городской администрации. Коммунальные и городские службы работают в усиленном режиме, жителям и туристам не рекомендуется отдыхать у водоемов. Как передает корреспондент РИА Новости, в настоящее время на территории Центрального района курорта, включая предгорье, облачно с прояснениями, дождя нет, температура воздуха + 15 градусов тепла. При этом в ночь на воскресенье и ранним утром текущего дня наблюдались ливни.
https://ria.ru/20240504/sochi-1943843142.html
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экология в россии, сочи, происшествия
Экология в России, Сочи, Происшествия
В Сочи предупредили о риске подъема уровня воды до опасных отметок

Власти Сочи: риск подъема уровня воды в реках сохранится до конца воскресенья

© РИА Новости / Илья ПиталевВид на Сочи
Вид на Сочи - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Вид на Сочи. Архивное фото
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СОЧИ, 5 мая – РИА Новости. Риск подъема уровня воды в реках Сочи до опасных отметок сохранится до окончания воскресенья, сообщили в пресс-службе администрации города.
Накануне власти, ссылаясь на прогнозы синоптиков, предупреждали о грозе, сильном ветре и возможном подъеме уровня воды в реках города.
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"В соответствии со штормовым предупреждением синоптиков с 10.00 до 12.00 и до конца дня 05 мая 2024 года на реках Сочи и ФТ Сириус ожидаются подъемы уровней воды в реках, местами с достижением опасных отметок", - говорится в сообщении городской администрации.
Коммунальные и городские службы работают в усиленном режиме, жителям и туристам не рекомендуется отдыхать у водоемов.
Как передает корреспондент РИА Новости, в настоящее время на территории Центрального района курорта, включая предгорье, облачно с прояснениями, дождя нет, температура воздуха + 15 градусов тепла. При этом в ночь на воскресенье и ранним утром текущего дня наблюдались ливни.
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