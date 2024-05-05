https://ria.ru/20240505/sochi-1943957602.html

В Сочи предупредили о риске подъема уровня воды до опасных отметок

В Сочи предупредили о риске подъема уровня воды до опасных отметок - РИА Новости, 05.05.2024

В Сочи предупредили о риске подъема уровня воды до опасных отметок

Риск подъема уровня воды в реках Сочи до опасных отметок сохранится до окончания воскресенья, сообщили в пресс-службе администрации города. РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T11:34

2024-05-05T11:34

2024-05-05T11:34

экология в россии

сочи

происшествия

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СОЧИ, 5 мая – РИА Новости. Риск подъема уровня воды в реках Сочи до опасных отметок сохранится до окончания воскресенья, сообщили в пресс-службе администрации города. Накануне власти, ссылаясь на прогнозы синоптиков, предупреждали о грозе, сильном ветре и возможном подъеме уровня воды в реках города. "В соответствии со штормовым предупреждением синоптиков с 10.00 до 12.00 и до конца дня 05 мая 2024 года на реках Сочи и ФТ Сириус ожидаются подъемы уровней воды в реках, местами с достижением опасных отметок", - говорится в сообщении городской администрации. Коммунальные и городские службы работают в усиленном режиме, жителям и туристам не рекомендуется отдыхать у водоемов. Как передает корреспондент РИА Новости, в настоящее время на территории Центрального района курорта, включая предгорье, облачно с прояснениями, дождя нет, температура воздуха + 15 градусов тепла. При этом в ночь на воскресенье и ранним утром текущего дня наблюдались ливни.

https://ria.ru/20240504/sochi-1943843142.html

https://ria.ru/20231127/shtorm-1912045036.html

сочи

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экология в россии, сочи, происшествия