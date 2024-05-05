https://ria.ru/20240505/si-1943995054.html

Си Цзиньпин прибыл в Париж

Си Цзиньпин прибыл в Париж - РИА Новости, 05.05.2024

Си Цзиньпин прибыл в Париж

Председатель КНР Си Цзиньпин в воскресенье прибыл в Париж, начав свой государственный визит во Францию, сообщает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T16:59

2024-05-05T16:59

2024-05-05T17:07

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урсула фон дер ляйен

евросоюз

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ПЕКИН, 5 мая - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в воскресенье прибыл в Париж, начав свой государственный визит во Францию, сообщает Центральное телевидение Китая. Китайский лидер в время поездки во Францию встретится с президентом Эммануэлем Макроном, у него также запланирована встреча с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая, как сообщил официальный представитель ЕК Эрик Мамер, намерена присоединиться к переговорам двух лидеров в Париже. Нынешний визит стал первой за пять лет поездкой Си Цзиньпина во Францию и, как заявили в окружении французского лидера, "приурочен к 60-й годовщине установления дипломатических отношений между двумя странами и следует за визитом президента республики в Пекин в апреле 2023 года". Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец информировало, что председатель КНР посетит Францию 6-7 мая, "чтобы в том числе обсудить конфликт на Украине с Эммануэлем Макроном", затем Макрон будет сопровождать Си Цзиньпина в поездке в департамент Верхние Пиренеи в регионе Окситания на юго-западе Франции "для более личной встречи". Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь ранее уточнял, что в ходе визита Си Цзиньпин проведет переговоры с Макроном и углубленный обмен мнениями по вопросам отношений Китая с Францией и ЕС, а также по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес. Как подчеркивал представитель МИД, китайская сторона надеется, что данный визит поспособствует выходу китайско-французского всеобъемлющего стратегического партнерства на новый уровень, привнесет новый импульс в здоровое и стабильное развитие отношений Китая и ЕС и внесет новый вклад в содействие миру, стабильности, развитию и прогрессу во всем мире. По словам Линь Цзяня, Китай готов воспользоваться трехсторонней встречей Си Цзиньпина, Макрона и фон дер Ляйен как возможностью укрепить стратегический характер и стабильность отношений Китая и ЕС. Агентство Блумберг со ссылкой на источники передавало, что Макрон во время визита Си Цзиньпина во Францию попытается углубить с ним личные связи и убедить китайского лидера повлиять на президента России Владимира Путина в контексте конфликта на Украине. В рамках своего европейского турне, которое продлится 5-10 мая, Си Цзиньпин помимо Франции посетит также Сербию и Венгрию.

https://ria.ru/20240504/vuchich-1943802798.html

https://ria.ru/20240505/evropa-1943847288.html

https://ria.ru/20240505/shveytsariya-1943993991.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, китай, франция, париж, си цзиньпин, эммануэль макрон, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия