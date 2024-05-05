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Президент Швейцарии пригласила папу Римского на конференцию по Украине - РИА Новости, 05.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:59 05.05.2024
https://ria.ru/20240505/shveytsariya-1943994799.html
Президент Швейцарии пригласила папу Римского на конференцию по Украине
Президент Швейцарии пригласила папу Римского на конференцию по Украине - РИА Новости, 05.05.2024
Президент Швейцарии пригласила папу Римского на конференцию по Украине
Президент Швейцарии Виола Амхерд пригласила папу Римского Франциска принять участие в июньской мирной конференции по Украине под Люцерном, об этом Амхерд... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T16:59
2024-05-05T16:59
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
швейцария
франциск (хорхе марио бергольо)
сергей гармонин
дмитрий песков
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ЖЕНЕВА, 5 мая - РИА Новости. Президент Швейцарии Виола Амхерд пригласила папу Римского Франциска принять участие в июньской мирной конференции по Украине под Люцерном, об этом Амхерд сообщила в интервью швейцарской газете Blick. "Мы пригласили Святой престол. Ватикан очень поддерживает мирную конференцию", - сказала она. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. На встречу приглашены порядка 160 государств. Посол РФ в Берне Сергей Гармонин ранее сообщил РИА Новости, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, цель которой - предъявить Москве ультиматум. Он добавил, что эта конференция превратится в шумную, но пустую пиар-акцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России не имеет смысла.
https://ria.ru/20240422/frantsisk-1941550519.html
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в мире, россия, украина, швейцария, франциск (хорхе марио бергольо), сергей гармонин, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Швейцария, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Сергей Гармонин, Дмитрий Песков, В мире
Президент Швейцарии пригласила папу Римского на конференцию по Украине

Президент Швейцарии пригласила папу римского Франциска на конференцию по Украине

© AP Photo / Alessandra TarantinoПапа римский Франциск
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Папа римский Франциск . Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 5 мая - РИА Новости. Президент Швейцарии Виола Амхерд пригласила папу Римского Франциска принять участие в июньской мирной конференции по Украине под Люцерном, об этом Амхерд сообщила в интервью швейцарской газете Blick.
«
"Мы пригласили Святой престол. Ватикан очень поддерживает мирную конференцию", - сказала она.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. На встречу приглашены порядка 160 государств. Посол РФ в Берне Сергей Гармонин ранее сообщил РИА Новости, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, цель которой - предъявить Москве ультиматум. Он добавил, что эта конференция превратится в шумную, но пустую пиар-акцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России не имеет смысла.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВ миреРоссияУкраинаШвейцарияФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Сергей ГармонинДмитрий Песков
 
 
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