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Швейцария надеется, что Китай примет участие в конференции по Украине - РИА Новости, 05.05.2024
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16:52 05.05.2024
https://ria.ru/20240505/shveytsariya-1943993991.html
Швейцария надеется, что Китай примет участие в конференции по Украине
Швейцария надеется, что Китай примет участие в конференции по Украине - РИА Новости, 05.05.2024
Швейцария надеется, что Китай примет участие в конференции по Украине
У Швейцарии есть надежда, что Китай, Индия, Бразилия и Южная Африка примут участие в июньской мирной конференции по Украине, заявила в интервью швейцарской... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T16:52
2024-05-05T16:52
в мире
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ЖЕНЕВА, 5 мая - РИА Новости. У Швейцарии есть надежда, что Китай, Индия, Бразилия и Южная Африка примут участие в июньской мирной конференции по Украине, заявила в интервью швейцарской газете Blick президент страны Виола Амхерд. "Мы разослали приглашения только на этой неделе. У меня есть надежда, что будет активное участие стран", - ответила она на вопрос, есть ли признаки того, что Китай, Индия, Южная Африка и Бразилия примут участие в конференции. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. На встречу приглашены порядка 160 государств. Посол РФ в Берне Сергей Гармонин ранее сообщил РИА Новости, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, цель которой - предъявить Москве ультиматум. Он добавил, что эта конференция превратится в шумную, но пустую пиар-акцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России не имеет смысла.
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в мире, россия, украина, швейцария, сергей гармонин, дмитрий песков
В мире, Россия, Украина, Швейцария, Сергей Гармонин, Дмитрий Песков
Швейцария надеется, что Китай примет участие в конференции по Украине

Швейцария пригласила на конференцию по Украине Китай, Индию, Бразилию и ЮАР

© iStock.com / Carmen RaioШвейцария
Швейцария - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© iStock.com / Carmen Raio
Швейцария. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 5 мая - РИА Новости. У Швейцарии есть надежда, что Китай, Индия, Бразилия и Южная Африка примут участие в июньской мирной конференции по Украине, заявила в интервью швейцарской газете Blick президент страны Виола Амхерд.
"Мы разослали приглашения только на этой неделе. У меня есть надежда, что будет активное участие стран", - ответила она на вопрос, есть ли признаки того, что Китай, Индия, Южная Африка и Бразилия примут участие в конференции.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. На встречу приглашены порядка 160 государств. Посол РФ в Берне Сергей Гармонин ранее сообщил РИА Новости, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, цель которой - предъявить Москве ультиматум. Он добавил, что эта конференция превратится в шумную, но пустую пиар-акцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России не имеет смысла.
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В миреРоссияУкраинаШвейцарияСергей ГармонинДмитрий Песков
 
 
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