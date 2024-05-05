https://ria.ru/20240505/shveytsariya-1943993991.html

Швейцария надеется, что Китай примет участие в конференции по Украине

Швейцария надеется, что Китай примет участие в конференции по Украине - РИА Новости, 05.05.2024

Швейцария надеется, что Китай примет участие в конференции по Украине

У Швейцарии есть надежда, что Китай, Индия, Бразилия и Южная Африка примут участие в июньской мирной конференции по Украине, заявила в интервью швейцарской... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T16:52

2024-05-05T16:52

2024-05-05T16:52

в мире

россия

украина

швейцария

сергей гармонин

дмитрий песков

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ЖЕНЕВА, 5 мая - РИА Новости. У Швейцарии есть надежда, что Китай, Индия, Бразилия и Южная Африка примут участие в июньской мирной конференции по Украине, заявила в интервью швейцарской газете Blick президент страны Виола Амхерд. "Мы разослали приглашения только на этой неделе. У меня есть надежда, что будет активное участие стран", - ответила она на вопрос, есть ли признаки того, что Китай, Индия, Южная Африка и Бразилия примут участие в конференции. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. На встречу приглашены порядка 160 государств. Посол РФ в Берне Сергей Гармонин ранее сообщил РИА Новости, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, цель которой - предъявить Москве ультиматум. Он добавил, что эта конференция превратится в шумную, но пустую пиар-акцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России не имеет смысла.

https://ria.ru/20240430/konferentsiya-1943212092.html

россия

украина

швейцария

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, швейцария, сергей гармонин, дмитрий песков