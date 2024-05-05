https://ria.ru/20240505/shveytsariya-1943990514.html

Швейцария не будет поставлять оружие Украине

Швейцария не будет поставлять оружие Украине - РИА Новости, 05.05.2024

Швейцария не будет поставлять оружие Украине

Швейцария не будет поставлять оружие Украине, закон "О чрезвычайном положении" в данном случае не применяется, заявила в интервью швейцарской газете Blick... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T16:13

2024-05-05T16:13

2024-05-05T16:37

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ЖЕНЕВА, 5 мая - РИА Новости. Швейцария не будет поставлять оружие Украине, закон "О чрезвычайном положении" в данном случае не применяется, заявила в интервью швейцарской газете Blick президент страны Виола Амхерд."Закон О чрезвычайном положении не обсуждался. К праву на чрезвычайную ситуацию можно прибегнуть только в случае крайней необходимости, как, например, во время кризиса, вызванного COVID-19. В настоящее время парламент обсуждает поправку к закону о военном имуществе", - ответила она на вопрос, может ли Швейцария поставлять оружие Украине таким способом.Амхерд добавила, что Швейцария продолжит закупать боеприпасы, несмотря на нехватку запасов в Европе и потребности Украины.В декабре в интервью РИА Новости посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин заявил, что Швейцария столкнется с целым рядом экономических последствий, если решит направить оружие на Украину, геоэкономический статус страны будет потерян. В мае постпред Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль заявила, что реэкспорт швейцарского оружия Украине невозможен без изменения законодательства. Ранее Швейцария , ссылаясь на принцип военного нейтралитета, отклоняла запросы Германии, Испании и Дании о реэкспорте на Украину боеприпасов, произведенных в конфедерации. В интервью французскому журналу Challenges в январе российский основатель швейцарского стартапа Destinus Михаил Кокорич, отказавшийся от гражданства, заявил, что его компания продает Украине сотни беспилотников. В начале февраля Государственный секретариат по экономике SECO объявил, что находится в процессе прояснения этого вопроса. Компания Destinus, с которой связалось РИА Новости, не ответила на запросы о комментариях. Несколько других расследований показали, что Украина c 2022 года могла получить швейцарское оружие и бронетехнику окольными путями.Швейцария не является членом ЕС или НАТО, но Берн присоединился практически ко всем европейским санкциям против Российской Федерации с 24 февраля 2022 года. По состоянию на 25 ноября 2022 года финансовые активы, замороженные в Швейцарии, составляют 7,5 миллиарда франков, к которым добавлено 15 объектов недвижимости, замороженных в Швейцарии . Что касается общей суммы замороженных резервов и активов Центрального Банка Российской Федерации в Швейцарии , то она составляет 7,4 миллиарда франков. Берн внимательно следит за текущей работой на международном уровне над российскими активами, находящимися под санкциями, в частности над находящимися под арестом российскими суверенными активами.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия , но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240504/shveytsariya-1943805385.html

https://ria.ru/20240502/shveytsariya-1943433739.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, швейцария, украина, сергей лавров, нато, евросоюз, сергей гармонин, михаил кокорич, россия