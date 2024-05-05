https://ria.ru/20240505/shestvie-1943926589.html
В шествии в честь фронтовиков в США участвовали не только выходцы из СССР
В шествии в честь фронтовиков в США участвовали не только выходцы из СССР - РИА Новости, 05.05.2024
В шествии в честь фронтовиков в США участвовали не только выходцы из СССР
В шествии в память о фронтовиках, которое прошло в субботу в Нью-Йорке, приняли участие не только выходцы из СССР и России, но также местные жители, передает... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T04:55
2024-05-05T04:55
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НЬЮ-ЙОРК, 5 мая - РИА Новости. В шествии в память о фронтовиках, которое прошло в субботу в Нью-Йорке, приняли участие не только выходцы из СССР и России, но также местные жители, передает корреспондент РИА Новости. Шествие в память о фронтовиках, организованное "Русской молодежью Америки", прошло через Бруклинский мост, а затем участники возложили цветы у Бруклинского военного мемориала в честь Дня Победы. Джон Шалдонэ, присоединившийся к акции, заявил РИА Новости, что "важно помнить, что США и Россия работали вместе, чтобы одолеть фашизм". "И мы должны быть к этому готовы и далее. Это нужно продолжать, чтобы человечество могло развиваться, это нужно для мирового прогресса. Это самое важное", - сказал он, имея в виду ежегодное шествие в память о фронтовиках. По его мнению, традицию таких ежегодных шествий нужно продолжать. "Думаю, мир в этом очень сильно нуждается сейчас. Миру нужно напоминать об этом (о борьбе с фашизмом – ред.) вновь и вновь", - указал Шалдонэ. Он назвал прискорбными нынешние события на Украине. Шалдонэ выразил мнение, что конфликт на Украине "был спровоцирован извне".
https://ria.ru/20240504/shestvie-1943890153.html
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в мире, украина, сша, россия
В мире, Украина, США, Россия
В шествии в честь фронтовиков в США участвовали не только выходцы из СССР
На шествие в память о фронтовиках в Нью-Йорке также вышли коренные жители США
НЬЮ-ЙОРК, 5 мая - РИА Новости. В шествии в память о фронтовиках, которое прошло в субботу в Нью-Йорке, приняли участие не только выходцы из СССР и России, но также местные жители, передает корреспондент РИА Новости.
Шествие в память о фронтовиках, организованное "Русской молодежью Америки", прошло через Бруклинский мост, а затем участники возложили цветы у Бруклинского военного мемориала в честь Дня Победы.
Джон Шалдонэ, присоединившийся к акции, заявил РИА Новости, что "важно помнить, что США
и Россия
работали вместе, чтобы одолеть фашизм".
"И мы должны быть к этому готовы и далее. Это нужно продолжать, чтобы человечество могло развиваться, это нужно для мирового прогресса. Это самое важное", - сказал он, имея в виду ежегодное шествие в память о фронтовиках.
По его мнению, традицию таких ежегодных шествий нужно продолжать.
"Думаю, мир в этом очень сильно нуждается сейчас. Миру нужно напоминать об этом (о борьбе с фашизмом – ред.) вновь и вновь", - указал Шалдонэ.
Он назвал прискорбными нынешние события на Украине
. Шалдонэ выразил мнение, что конфликт на Украине "был спровоцирован извне".