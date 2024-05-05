https://ria.ru/20240505/shestvie-1943926589.html

В шествии в честь фронтовиков в США участвовали не только выходцы из СССР

В шествии в честь фронтовиков в США участвовали не только выходцы из СССР - РИА Новости, 05.05.2024

В шествии в честь фронтовиков в США участвовали не только выходцы из СССР

В шествии в память о фронтовиках, которое прошло в субботу в Нью-Йорке, приняли участие не только выходцы из СССР и России, но также местные жители, передает... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T04:55

2024-05-05T04:55

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НЬЮ-ЙОРК, 5 мая - РИА Новости. В шествии в память о фронтовиках, которое прошло в субботу в Нью-Йорке, приняли участие не только выходцы из СССР и России, но также местные жители, передает корреспондент РИА Новости. Шествие в память о фронтовиках, организованное "Русской молодежью Америки", прошло через Бруклинский мост, а затем участники возложили цветы у Бруклинского военного мемориала в честь Дня Победы. Джон Шалдонэ, присоединившийся к акции, заявил РИА Новости, что "важно помнить, что США и Россия работали вместе, чтобы одолеть фашизм". "И мы должны быть к этому готовы и далее. Это нужно продолжать, чтобы человечество могло развиваться, это нужно для мирового прогресса. Это самое важное", - сказал он, имея в виду ежегодное шествие в память о фронтовиках. По его мнению, традицию таких ежегодных шествий нужно продолжать. "Думаю, мир в этом очень сильно нуждается сейчас. Миру нужно напоминать об этом (о борьбе с фашизмом – ред.) вновь и вновь", - указал Шалдонэ. Он назвал прискорбными нынешние события на Украине. Шалдонэ выразил мнение, что конфликт на Украине "был спровоцирован извне".

https://ria.ru/20240504/shestvie-1943890153.html

https://ria.ru/20240504/provokatory-1943905288.html

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