https://ria.ru/20240505/shebekino-1943995766.html
Украинские беспилотники атаковали Шебекино
Украинские беспилотники атаковали Шебекино - РИА Новости, 05.05.2024
Украинские беспилотники атаковали Шебекино
Город Шебекино Белгородской области подвергся атаке со стороны украинских войск с помощью БПЛА, пострадавших нет, сообщает губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T17:05
2024-05-05T17:05
2024-05-05T17:05
специальная военная операция на украине
шебекино
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгородская область
происшествия
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Город Шебекино Белгородской области подвергся атаке со стороны украинских войск с помощью БПЛА, пострадавших нет, сообщает губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Город Шебекино подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА. В результате его падения с последующей детонацией, никто не пострадал. Есть повреждения - выбиты окна в одном частном жилом домовладении и хозпостройке. На месте работают оперативные службы", - говорится в сообщении. Также сообщается об обстреле села Старый Хутор Валуйского городского округа, пострадавших нет. Отмечается, что четыре частных дома повреждены осколками, на месте работают оперативные службы. Помимо этого, сообщается о том, ведется обстрел села Муром Шебекинского городского округа.
https://ria.ru/20240505/udary-1943991563.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, белгородская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Происшествия
Украинские беспилотники атаковали Шебекино
Украинские беспилотники атаковали Шебекино, пострадавших нет