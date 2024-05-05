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Украинские беспилотники атаковали Шебекино - РИА Новости, 05.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:05 05.05.2024
https://ria.ru/20240505/shebekino-1943995766.html
Украинские беспилотники атаковали Шебекино
Украинские беспилотники атаковали Шебекино - РИА Новости, 05.05.2024
Украинские беспилотники атаковали Шебекино
Город Шебекино Белгородской области подвергся атаке со стороны украинских войск с помощью БПЛА, пострадавших нет, сообщает губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T17:05
2024-05-05T17:05
специальная военная операция на украине
шебекино
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгородская область
происшествия
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Город Шебекино Белгородской области подвергся атаке со стороны украинских войск с помощью БПЛА, пострадавших нет, сообщает губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Город Шебекино подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА. В результате его падения с последующей детонацией, никто не пострадал. Есть повреждения - выбиты окна в одном частном жилом домовладении и хозпостройке. На месте работают оперативные службы", - говорится в сообщении. Также сообщается об обстреле села Старый Хутор Валуйского городского округа, пострадавших нет. Отмечается, что четыре частных дома повреждены осколками, на месте работают оперативные службы. Помимо этого, сообщается о том, ведется обстрел села Муром Шебекинского городского округа.
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шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, белгородская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Происшествия
Украинские беспилотники атаковали Шебекино

Украинские беспилотники атаковали Шебекино, пострадавших нет

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Город Шебекино Белгородской области подвергся атаке со стороны украинских войск с помощью БПЛА, пострадавших нет, сообщает губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Город Шебекино подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА. В результате его падения с последующей детонацией, никто не пострадал. Есть повреждения - выбиты окна в одном частном жилом домовладении и хозпостройке. На месте работают оперативные службы", - говорится в сообщении.
Также сообщается об обстреле села Старый Хутор Валуйского городского округа, пострадавших нет. Отмечается, что четыре частных дома повреждены осколками, на месте работают оперативные службы. Помимо этого, сообщается о том, ведется обстрел села Муром Шебекинского городского округа.
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Специальная военная операция на УкраинеШебекиноВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныБелгородская областьПроисшествия
 
 
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