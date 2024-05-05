https://ria.ru/20240505/shebekino-1943995766.html

Украинские беспилотники атаковали Шебекино

Украинские беспилотники атаковали Шебекино - РИА Новости, 05.05.2024

Украинские беспилотники атаковали Шебекино

Город Шебекино Белгородской области подвергся атаке со стороны украинских войск с помощью БПЛА, пострадавших нет, сообщает губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T17:05

2024-05-05T17:05

2024-05-05T17:05

специальная военная операция на украине

шебекино

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

белгородская область

происшествия

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Город Шебекино Белгородской области подвергся атаке со стороны украинских войск с помощью БПЛА, пострадавших нет, сообщает губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Город Шебекино подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА. В результате его падения с последующей детонацией, никто не пострадал. Есть повреждения - выбиты окна в одном частном жилом домовладении и хозпостройке. На месте работают оперативные службы", - говорится в сообщении. Также сообщается об обстреле села Старый Хутор Валуйского городского округа, пострадавших нет. Отмечается, что четыре частных дома повреждены осколками, на месте работают оперативные службы. Помимо этого, сообщается о том, ведется обстрел села Муром Шебекинского городского округа.

https://ria.ru/20240505/udary-1943991563.html

шебекино

белгородская область

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Варвара Скокшина

шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, белгородская область, происшествия