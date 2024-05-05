https://ria.ru/20240505/shakhveledov-1943925226.html
Педиатр объяснил, как уберечь детей от множества опасностей в интернете
Педиатр объяснил, как уберечь детей от множества опасностей в интернете - РИА Новости, 05.05.2024
Педиатр объяснил, как уберечь детей от множества опасностей в интернете
Дети в интернете могут столкнуться с угрозами кибербуллинга, секстинга и мошенничества, и родителям, чтобы избежать негативные последствия из-за этого, нужно... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T03:49
2024-05-05T03:49
2024-05-05T04:04
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Дети в интернете могут столкнуться с угрозами кибербуллинга, секстинга и мошенничества, и родителям, чтобы избежать негативные последствия из-за этого, нужно обучать детей правилам безопасности в сети, рассказал РИА Новости врач-педиатр, заведующий педиатрическим отделением детской поликлиники ГБУЗ Московской области "Видновская клиническая больница" Рамил Шахвеледов. "Сегодня интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни. Мы используем его для работы, общения, развлечений и обучения. Однако несмотря на все преимущества, интернет также таит в себе множество опасностей, особенно для наших детей. Многие дети становятся жертвами кибербуллинга, когда другие пользователи интернета оскорбляют, унижают или запугивают их через социальные сети, мессенджеры или форумы. Это может привести к серьезным психологическим проблемам и даже самоубийству", - рассказал Шахвеледов. Другую угрозу для детей, по словам педиатра, представляет секстинг. Он подразумевает переписку наряду с обменом интимными фотографиями и откровенными сообщениями. Так, дети могут отправлять свои обнаженные фотографии или видео другим пользователям интернета, что потенциально приводит к шантажу, вымогательству или распространению этих материалов без их согласия. Также преступники активно используют как вид киберагрессии онлайн-груминг. Он подразумевает практику злоумышленниками различных методов по завоеванию доверия детей с целью заставить их поделиться личной информацией или встретиться с ними очно. Это может привести к сексуальному насилию или похищению. Помимо этого, дети могут стать жертвами мошенников, которые пытаются получить от них деньги или личную информацию. Например, они могут предлагать бесплатные подарки или услуги в обмен на предоставление данных банковской карты. "Интернет является мощным инструментом, но он также может быть опасным местом для наших детей. Родители должны быть осведомлены о рисках и принимать меры для защиты своих детей. Важно учить детей правилам безопасности в интернете, контролировать их активность и использовать программное обеспечение для фильтрации контента", - добавил педиатр.
https://ria.ru/20231029/konflikt-1906045955.html
https://ria.ru/20240418/terrorizm-1940698311.html
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технологии
Педиатр объяснил, как уберечь детей от множества опасностей в интернете
Педиатр Шахвеледов: дети могут стать в Сети жертвами кибербуллинга и шантажа
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Дети в интернете могут столкнуться с угрозами кибербуллинга, секстинга и мошенничества, и родителям, чтобы избежать негативные последствия из-за этого, нужно обучать детей правилам безопасности в сети, рассказал РИА Новости врач-педиатр, заведующий педиатрическим отделением детской поликлиники ГБУЗ Московской области "Видновская клиническая больница" Рамил Шахвеледов.
«
"Сегодня интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни. Мы используем его для работы, общения, развлечений и обучения. Однако несмотря на все преимущества, интернет также таит в себе множество опасностей, особенно для наших детей. Многие дети становятся жертвами кибербуллинга, когда другие пользователи интернета оскорбляют, унижают или запугивают их через социальные сети, мессенджеры или форумы. Это может привести к серьезным психологическим проблемам и даже самоубийству", - рассказал Шахвеледов.
Другую угрозу для детей, по словам педиатра, представляет секстинг. Он подразумевает переписку наряду с обменом интимными фотографиями и откровенными сообщениями. Так, дети могут отправлять свои обнаженные фотографии или видео другим пользователям интернета, что потенциально приводит к шантажу, вымогательству или распространению этих материалов без их согласия.
Также преступники активно используют как вид киберагрессии онлайн-груминг. Он подразумевает практику злоумышленниками различных методов по завоеванию доверия детей с целью заставить их поделиться личной информацией или встретиться с ними очно. Это может привести к сексуальному насилию или похищению.
Помимо этого, дети могут стать жертвами мошенников, которые пытаются получить от них деньги или личную информацию. Например, они могут предлагать бесплатные подарки или услуги в обмен на предоставление данных банковской карты.
"Интернет является мощным инструментом, но он также может быть опасным местом для наших детей. Родители должны быть осведомлены о рисках и принимать меры для защиты своих детей. Важно учить детей правилам безопасности в интернете, контролировать их активность и использовать программное обеспечение для фильтрации контента", - добавил педиатр.