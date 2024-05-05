https://ria.ru/20240505/shakhveledov-1943925226.html

Педиатр объяснил, как уберечь детей от множества опасностей в интернете

Педиатр объяснил, как уберечь детей от множества опасностей в интернете - РИА Новости, 05.05.2024

Педиатр объяснил, как уберечь детей от множества опасностей в интернете

Дети в интернете могут столкнуться с угрозами кибербуллинга, секстинга и мошенничества, и родителям, чтобы избежать негативные последствия из-за этого, нужно... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T03:49

2024-05-05T03:49

2024-05-05T04:04

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1930001768_0:129:3071:1856_1920x0_80_0_0_ea91573fdf524527440e38c5657f6fb2.jpg

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Дети в интернете могут столкнуться с угрозами кибербуллинга, секстинга и мошенничества, и родителям, чтобы избежать негативные последствия из-за этого, нужно обучать детей правилам безопасности в сети, рассказал РИА Новости врач-педиатр, заведующий педиатрическим отделением детской поликлиники ГБУЗ Московской области "Видновская клиническая больница" Рамил Шахвеледов. "Сегодня интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни. Мы используем его для работы, общения, развлечений и обучения. Однако несмотря на все преимущества, интернет также таит в себе множество опасностей, особенно для наших детей. Многие дети становятся жертвами кибербуллинга, когда другие пользователи интернета оскорбляют, унижают или запугивают их через социальные сети, мессенджеры или форумы. Это может привести к серьезным психологическим проблемам и даже самоубийству", - рассказал Шахвеледов. Другую угрозу для детей, по словам педиатра, представляет секстинг. Он подразумевает переписку наряду с обменом интимными фотографиями и откровенными сообщениями. Так, дети могут отправлять свои обнаженные фотографии или видео другим пользователям интернета, что потенциально приводит к шантажу, вымогательству или распространению этих материалов без их согласия. Также преступники активно используют как вид киберагрессии онлайн-груминг. Он подразумевает практику злоумышленниками различных методов по завоеванию доверия детей с целью заставить их поделиться личной информацией или встретиться с ними очно. Это может привести к сексуальному насилию или похищению. Помимо этого, дети могут стать жертвами мошенников, которые пытаются получить от них деньги или личную информацию. Например, они могут предлагать бесплатные подарки или услуги в обмен на предоставление данных банковской карты. "Интернет является мощным инструментом, но он также может быть опасным местом для наших детей. Родители должны быть осведомлены о рисках и принимать меры для защиты своих детей. Важно учить детей правилам безопасности в интернете, контролировать их активность и использовать программное обеспечение для фильтрации контента", - добавил педиатр.

https://ria.ru/20231029/konflikt-1906045955.html

https://ria.ru/20240418/terrorizm-1940698311.html

https://ria.ru/20231102/shkoly-1906844250.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии