https://ria.ru/20240505/sanktsii-1943925886.html

Это было чувствительное место. Провал санкций огорчил немецкое СМИ

Это было чувствительное место. Провал санкций огорчил немецкое СМИ - РИА Новости, 05.05.2024

Это было чувствительное место. Провал санкций огорчил немецкое СМИ

Планы Запада нанести удар по отрасли авиаперевозок в России с помощью санкций провалились, за 2023 год число рейсов в стране выросло, пишет немецкая газета Die... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T04:27

2024-05-05T04:27

2024-05-05T06:21

в мире

россия

украина

сша

евросоюз

санкции в отношении россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906634614_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0543cdf1d65a6db716d57edc8a6667da.jpg

МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Планы Запада нанести удар по отрасли авиаперевозок в России с помощью санкций провалились, за 2023 год число рейсов в стране выросло, пишет немецкая газета Die Welt."Ключевые санкции Запада против России не возымели действия. Гражданский воздушный транспорт в стране продолжает функционировать", — посетовало издание.Как утверждает Die Welt, в 2022 году многие самолеты простаивали на земле, но уже в прошлом году количество рейсов увеличилось примерно на 20 тысяч, достигнув 1,28 миллиона."Эмбарго против российской гражданской авиации было одной из первых мер ЕС после начала войны. Оно должно ударить по чувствительному месту государства", — признает газета.До многих важных регионов России можно добраться только на самолете, а большую часть парка российских авиаперевозчиков составляют модели европейского производителя Airbus и американского Boeing, говорится в материале."Надежда была на то, что Россия, будучи отрезанной от западных авиационных технологий, будет серьезно ослаблена. Этот план провалился", — резюмирует Die Welt.Западные страны в связи со спецоперацией на Украине ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.

https://ria.ru/20240503/smi-1943775401.html

https://ria.ru/20240425/titan-1942239552.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, сша, евросоюз, санкции в отношении россии