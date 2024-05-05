Это было чувствительное место. Провал санкций огорчил немецкое СМИ
Die Welt: рост авиаперевозок в России указывает на провал западных санкций
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПассажирский авиалайнер Boeing 777-31H(ER) авиакомпании "Россия"
Пассажирский авиалайнер Boeing 777-31H(ER) авиакомпании "Россия". Архивное фото
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Планы Запада нанести удар по отрасли авиаперевозок в России с помощью санкций провалились, за 2023 год число рейсов в стране выросло, пишет немецкая газета Die Welt.
"Ключевые санкции Запада против России не возымели действия. Гражданский воздушный транспорт в стране продолжает функционировать", — посетовало издание.
Как утверждает Die Welt, в 2022 году многие самолеты простаивали на земле, но уже в прошлом году количество рейсов увеличилось примерно на 20 тысяч, достигнув 1,28 миллиона.
"Эмбарго против российской гражданской авиации было одной из первых мер ЕС после начала войны. Оно должно ударить по чувствительному месту государства", — признает газета.
До многих важных регионов России можно добраться только на самолете, а большую часть парка российских авиаперевозчиков составляют модели европейского производителя Airbus и американского Boeing, говорится в материале.
"Надежда была на то, что Россия, будучи отрезанной от западных авиационных технологий, будет серьезно ослаблена. Этот план провалился", — резюмирует Die Welt.
Западные страны в связи со спецоперацией на Украине ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.