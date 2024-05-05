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Умер пилот, совершивший первый кругосветный полет без посадок
Умер пилот, совершивший первый кругосветный полет без посадок - РИА Новости, 05.05.2024
Умер пилот, совершивший первый кругосветный полет без посадок
Американский пилот Дик Рутан, совершивший первый кругосветный беспосадочный полет, скончался в возрасте 85 лет в пятницу, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс. РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T11:56
2024-05-05T11:56
2024-05-05T11:56
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Американский пилот Дик Рутан, совершивший первый кругосветный беспосадочный полет, скончался в возрасте 85 лет в пятницу, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс. Согласно агентству, Рутан известен тем, что вместе со вторым пилотом Джиной Йегер совершил в 1986 году первый в истории авиации кругосветный перелет без остановок и дозаправок. Полет продлился девять дней и три минуты. "Дик Рутан умер в пятницу вечером в больнице штата Айдахо.... Ему было 85 лет", - заявило агентство. Как рассказал агентству друг пилота Билл Уиттл, Рутан перенес тяжелую инфекцию легких и впоследствии не захотел проводить очередную ночь на системе подачи кислорода. Согласно агентству, в 2005 году Дик Рутан установил еще один рекорд, пролетев около 10 миль (16 километров) на самолете с ракетным двигателем, запущенном из Калифорнии. "Это был первый случай перевозки почты США на таком самолете", - добавило агентство.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, айдахо, калифорния, сша
В мире, Айдахо, Калифорния, США
Умер пилот, совершивший первый кругосветный полет без посадок
Пилот, совершивший первый кругосветный полет без посадок, умер в возрасте 85 лет