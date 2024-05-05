https://ria.ru/20240505/rf-1943965236.html

Российские ВС уничтожили склад ракетного вооружения под Одессой

Российские ВС уничтожили склад ракетного вооружения под Одессой - РИА Новости, 05.05.2024

Российские ВС уничтожили склад ракетного вооружения под Одессой

Российские военные за сутки уничтожили украинский склад ракетного вооружения западного производства в районе Одессы, сообщило в воскресенье министерство обороны РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T13:08

2024-05-05T13:08

2024-05-05T13:20

специальная военная операция на украине

безопасность

одесса

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Российские военные за сутки уничтожили украинский склад ракетного вооружения западного производства в районе Одессы, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."За прошедшие сутки уничтожены: склад ракетного вооружения западного производства в районе города Одесса, а также радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-19 в районе населенного пункта Козютовка Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20240505/nato-1943955270.html

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Варвара Скокшина

безопасность, одесса, россия