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Российские ВС уничтожили склад ракетного вооружения под Одессой
Российские ВС уничтожили склад ракетного вооружения под Одессой - РИА Новости, 05.05.2024
Российские ВС уничтожили склад ракетного вооружения под Одессой
Российские военные за сутки уничтожили украинский склад ракетного вооружения западного производства в районе Одессы, сообщило в воскресенье министерство обороны РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T13:08
2024-05-05T13:08
2024-05-05T13:20
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Российские военные за сутки уничтожили украинский склад ракетного вооружения западного производства в районе Одессы, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."За прошедшие сутки уничтожены: склад ракетного вооружения западного производства в районе города Одесса, а также радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-19 в районе населенного пункта Козютовка Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, одесса, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Одесса, Россия
Российские ВС уничтожили склад ракетного вооружения под Одессой
ВС России уничтожили склад ракетного западного вооружения под Одессой