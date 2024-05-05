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Российские ВС уничтожили склад ракетного вооружения под Одессой - РИА Новости, 05.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:08 05.05.2024 (обновлено: 13:20 05.05.2024)
https://ria.ru/20240505/rf-1943965236.html
Российские ВС уничтожили склад ракетного вооружения под Одессой
Российские ВС уничтожили склад ракетного вооружения под Одессой - РИА Новости, 05.05.2024
Российские ВС уничтожили склад ракетного вооружения под Одессой
Российские военные за сутки уничтожили украинский склад ракетного вооружения западного производства в районе Одессы, сообщило в воскресенье министерство обороны РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T13:08
2024-05-05T13:20
специальная военная операция на украине
безопасность
одесса
россия
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Российские военные за сутки уничтожили украинский склад ракетного вооружения западного производства в районе Одессы, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."За прошедшие сутки уничтожены: склад ракетного вооружения западного производства в районе города Одесса, а также радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-19 в районе населенного пункта Козютовка Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
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безопасность, одесса, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Одесса, Россия
Российские ВС уничтожили склад ракетного вооружения под Одессой

ВС России уничтожили склад ракетного западного вооружения под Одессой

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкКомандный пункт
Командный пункт - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Российские военные за сутки уничтожили украинский склад ракетного вооружения западного производства в районе Одессы, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"За прошедшие сутки уничтожены: склад ракетного вооружения западного производства в районе города Одесса, а также радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-19 в районе населенного пункта Козютовка Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьОдессаРоссия
 
 
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