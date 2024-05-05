https://ria.ru/20240505/reshenie-1944017194.html

Си Цзиньпин: Пекин и Париж будут вместе искать выход из украинского кризиса

Си Цзиньпин: Пекин и Париж будут вместе искать выход из украинского кризиса - РИА Новости, 06.05.2024

Си Цзиньпин: Пекин и Париж будут вместе искать выход из украинского кризиса

Китай совместно с Францией и другими партнерами намерен искать пути решения конфликта на Украине, написал в колонке для издания Le Figaro председатель КНР Си... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-05T20:31

2024-05-05T20:31

2024-05-06T00:36

специальная военная операция на украине

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си цзиньпин

эммануэль макрон

урсула фон дер ляйен

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ПАРИЖ, 5 мая — РИА Новости. Китай совместно с Францией и другими партнерами намерен искать пути решения конфликта на Украине, написал в колонке для издания Le Figaro председатель КНР Си Цзиньпин. "Мы надеемся, что мир и стабильность вскоре вернутся в Европу, и намерены работать с Францией и всем международным сообществом над поиском путей для разрешения кризиса", — отметил он.Си Цзиньпин подчеркнул, что "понимает потрясения, которые украинский кризис означает для европейцев". Тем не менее Китай не стоит у истоков этого конфликта и не участвует в нем, добавил он. Председатель КНР отметил, что Пекин всегда играл конструктивную роль в плане мирного урегулирования.Китайский лидер напомнил, что "неоднократно призывал соблюдать цели и принципы Устава ООН, уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, учитывать законные интересы безопасности сторон, а также указывал на недопустимость применения ядерного оружия".Си Цзиньпин в воскресенье прибыл во Францию, где пробудет до среды. Китайский лидер проведет беседу с президентом Эммануэлем Макроном, у него также запланирована встреча с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая, как сообщил официальный представитель ЕК Эрик Мамер, намерена присоединиться к переговорам двух лидеров в Париже. Нынешний визит стал первой за пять лет поездкой Си Цзиньпина во Францию и, как заявили в окружении французского лидера, "приурочен к 60-й годовщине установления дипломатических отношений между двумя странами и следует за визитом президента республики в Пекин в апреле 2023 года". В рамках своего европейского турне, которое продлится до 10 мая, Си Цзиньпин также посетит Сербию и Венгрию. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент России Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны — надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Москва никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности России.

https://ria.ru/20240416/ukraina-1940326377.html

https://ria.ru/20240505/ukraina-1943989970.html

https://ria.ru/20240505/vtorzhenie-1944001778.html

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москва

киев

китай

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