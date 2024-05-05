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Си Цзиньпин: Пекин и Париж будут вместе искать выход из украинского кризиса - РИА Новости, 06.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:31 05.05.2024 (обновлено: 00:36 06.05.2024)
https://ria.ru/20240505/reshenie-1944017194.html
Си Цзиньпин: Пекин и Париж будут вместе искать выход из украинского кризиса
Си Цзиньпин: Пекин и Париж будут вместе искать выход из украинского кризиса - РИА Новости, 06.05.2024
Си Цзиньпин: Пекин и Париж будут вместе искать выход из украинского кризиса
Китай совместно с Францией и другими партнерами намерен искать пути решения конфликта на Украине, написал в колонке для издания Le Figaro председатель КНР Си... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-05T20:31
2024-05-06T00:36
специальная военная операция на украине
в мире
россия
москва
киев
си цзиньпин
эммануэль макрон
урсула фон дер ляйен
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ПАРИЖ, 5 мая — РИА Новости. Китай совместно с Францией и другими партнерами намерен искать пути решения конфликта на Украине, написал в колонке для издания Le Figaro председатель КНР Си Цзиньпин. &quot;Мы надеемся, что мир и стабильность вскоре вернутся в Европу, и намерены работать с Францией и всем международным сообществом над поиском путей для разрешения кризиса&quot;, — отметил он.Си Цзиньпин подчеркнул, что "понимает потрясения, которые украинский кризис означает для европейцев". Тем не менее Китай не стоит у истоков этого конфликта и не участвует в нем, добавил он. Председатель КНР отметил, что Пекин всегда играл конструктивную роль в плане мирного урегулирования.Китайский лидер напомнил, что "неоднократно призывал соблюдать цели и принципы Устава ООН, уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, учитывать законные интересы безопасности сторон, а также указывал на недопустимость применения ядерного оружия".Си Цзиньпин в воскресенье прибыл во Францию, где пробудет до среды. Китайский лидер проведет беседу с президентом Эммануэлем Макроном, у него также запланирована встреча с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая, как сообщил официальный представитель ЕК Эрик Мамер, намерена присоединиться к переговорам двух лидеров в Париже. Нынешний визит стал первой за пять лет поездкой Си Цзиньпина во Францию и, как заявили в окружении французского лидера, "приурочен к 60-й годовщине установления дипломатических отношений между двумя странами и следует за визитом президента республики в Пекин в апреле 2023 года". В рамках своего европейского турне, которое продлится до 10 мая, Си Цзиньпин также посетит Сербию и Венгрию. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент России Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны — надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Москва никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности России.
https://ria.ru/20240416/ukraina-1940326377.html
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в мире, россия, москва, киев, си цзиньпин, эммануэль макрон, урсула фон дер ляйен, китай
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Москва, Киев, Си Цзиньпин, Эммануэль Макрон, Урсула фон дер Ляйен, Китай
Си Цзиньпин: Пекин и Париж будут вместе искать выход из украинского кризиса

Си Цзиньпин: КНР хочет искать выход из конфликта на Украине совместно с Францией

© AP Photo / Ng Han GuanПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© AP Photo / Ng Han Guan
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 5 мая — РИА Новости. Китай совместно с Францией и другими партнерами намерен искать пути решения конфликта на Украине, написал в колонке для издания Le Figaro председатель КНР Си Цзиньпин.
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"Мы надеемся, что мир и стабильность вскоре вернутся в Европу, и намерены работать с Францией и всем международным сообществом над поиском путей для разрешения кризиса", — отметил он.

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Си Цзиньпин рассказал, что необходимо для урегулирования кризиса на Украине
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Си Цзиньпин подчеркнул, что "понимает потрясения, которые украинский кризис означает для европейцев". Тем не менее Китай не стоит у истоков этого конфликта и не участвует в нем, добавил он. Председатель КНР отметил, что Пекин всегда играл конструктивную роль в плане мирного урегулирования.
Китайский лидер напомнил, что "неоднократно призывал соблюдать цели и принципы Устава ООН, уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, учитывать законные интересы безопасности сторон, а также указывал на недопустимость применения ядерного оружия".
Си Цзиньпин в воскресенье прибыл во Францию, где пробудет до среды. Китайский лидер проведет беседу с президентом Эммануэлем Макроном, у него также запланирована встреча с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая, как сообщил официальный представитель ЕК Эрик Мамер, намерена присоединиться к переговорам двух лидеров в Париже.
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Нынешний визит стал первой за пять лет поездкой Си Цзиньпина во Францию и, как заявили в окружении французского лидера, "приурочен к 60-й годовщине установления дипломатических отношений между двумя странами и следует за визитом президента республики в Пекин в апреле 2023 года".
В рамках своего европейского турне, которое продлится до 10 мая, Си Цзиньпин также посетит Сербию и Венгрию.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.
Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент России Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны — надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Москва никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности России.
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