https://ria.ru/20240505/rech-1943951385.html
Под речь Путина на параде Победы запланировано около восьми минут
Под речь Путина на параде Победы запланировано около восьми минут - РИА Новости, 05.05.2024
Под речь Путина на параде Победы запланировано около восьми минут
Под речь президента России Владимира Путина на параде Победы запланировано около 8 минут, в прошлом году глава государства говорил на параде Победы около 10... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T10:54
2024-05-05T10:54
2024-05-05T10:54
россия
владимир путин
день победы
общество
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Под речь президента России Владимира Путина на параде Победы запланировано около 8 минут, в прошлом году глава государства говорил на параде Победы около 10 минут, передает корреспондент РИА Новости с Красной площади, где проходит генеральная репетиция парада 9 мая. Генеральная репетиция в точности повторяет сценарий парада Победы, в том числе в отношении всех временных отрезков его проведения и пауз. Пауза в действии на Красной площади под праздничную речь главы государства была объявлена примерно на 8 минут. Она включала в том числе объявление минуты молчания, под которое присутствовавшие на репетиции гости на трибунах у мавзолея встали.
https://ria.ru/20240426/repetitsiya-1942606954.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, день победы, общество
Россия, Владимир Путин, День Победы, Общество
Под речь Путина на параде Победы запланировано около восьми минут
Под речь Путина на параде Победы в Москве запланировано около восьми минут
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Под речь президента России Владимира Путина на параде Победы запланировано около 8 минут, в прошлом году глава государства говорил на параде Победы около 10 минут, передает корреспондент РИА Новости с Красной площади, где проходит генеральная репетиция парада 9 мая.
Генеральная репетиция в точности повторяет сценарий парада Победы
, в том числе в отношении всех временных отрезков его проведения и пауз.
Пауза в действии на Красной площади под праздничную речь главы государства была объявлена примерно на 8 минут. Она включала в том числе объявление минуты молчания, под которое присутствовавшие на репетиции гости на трибунах у мавзолея встали.