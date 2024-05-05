https://ria.ru/20240505/rech-1943951385.html

Под речь Путина на параде Победы запланировано около восьми минут

Под речь Путина на параде Победы запланировано около восьми минут - РИА Новости, 05.05.2024

Под речь Путина на параде Победы запланировано около восьми минут

Под речь президента России Владимира Путина на параде Победы запланировано около 8 минут, в прошлом году глава государства говорил на параде Победы около 10... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T10:54

2024-05-05T10:54

2024-05-05T10:54

россия

владимир путин

день победы

общество

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Под речь президента России Владимира Путина на параде Победы запланировано около 8 минут, в прошлом году глава государства говорил на параде Победы около 10 минут, передает корреспондент РИА Новости с Красной площади, где проходит генеральная репетиция парада 9 мая. Генеральная репетиция в точности повторяет сценарий парада Победы, в том числе в отношении всех временных отрезков его проведения и пауз. Пауза в действии на Красной площади под праздничную речь главы государства была объявлена примерно на 8 минут. Она включала в том числе объявление минуты молчания, под которое присутствовавшие на репетиции гости на трибунах у мавзолея встали.

https://ria.ru/20240426/repetitsiya-1942606954.html

россия

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, день победы, общество