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Бастрыкину доложат о проверке по факту избиения жителя Тверской области - РИА Новости, 05.05.2024
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19:43 05.05.2024
https://ria.ru/20240505/proverka-1944012252.html
Бастрыкину доложат о проверке по факту избиения жителя Тверской области
Бастрыкину доложат о проверке по факту избиения жителя Тверской области - РИА Новости, 05.05.2024
Бастрыкину доложат о проверке по факту избиения жителя Тверской области
Главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину доложат о проверке по возможному бездействию сотрудников полиции, которые не возбудили дело об избиении... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T19:43
2024-05-05T19:43
происшествия
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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РЯЗАНЬ, 5 мая - РИА Новости. Главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину доложат о проверке по возможному бездействию сотрудников полиции, которые не возбудили дело об избиении жителя Тверской области, так как экспертиза пришла к выводу, что мужчина якобы получил перелом из-за собственных действий, сообщает СК. "Глава СК России поручил представить доклад о проверочных мероприятиях по факту возможного бездействия сотрудников правоохранительных органов в Тверской области", - говорится в сообщении в Telegram-канале Следкома. Как уточняет СК, в эфире федерального ТВ сообщалось, что семейная пара с ребенком ехала на автомобиле по проселочной дороге, когда следовавшие за ними двое мужчин на внедорожнике начали им угрожать. Согласно сообщению, отец семейства, желая избежать конфликта, продолжил движение и направился в сторону своего дома, где мужчины нагнали его, а затем избили вместе с супругой. Подчеркивается, что органы МВД в течение месяца отказываются принимать решение о возбуждении уголовного дела, ссылаясь на заключение судебно-медицинской экспертизы. "Согласно ей, зафиксированный у пострадавшего перелом обеих лодыжек левой голени был получен им якобы вследствие собственных неосторожных действий, что полностью опровергается видеозаписью, которую произвела на телефон его супруга и представила правоохранителям", - отмечает СК.
https://ria.ru/20240503/travlya-1943741593.html
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происшествия, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкину доложат о проверке по факту избиения жителя Тверской области

Бастрыкину доложат о проверке из-за бездействия полиции после избиения мужчины

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 5 мая - РИА Новости. Главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину доложат о проверке по возможному бездействию сотрудников полиции, которые не возбудили дело об избиении жителя Тверской области, так как экспертиза пришла к выводу, что мужчина якобы получил перелом из-за собственных действий, сообщает СК.
«
"Глава СК России поручил представить доклад о проверочных мероприятиях по факту возможного бездействия сотрудников правоохранительных органов в Тверской области", - говорится в сообщении в Telegram-канале Следкома.
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Как уточняет СК, в эфире федерального ТВ сообщалось, что семейная пара с ребенком ехала на автомобиле по проселочной дороге, когда следовавшие за ними двое мужчин на внедорожнике начали им угрожать. Согласно сообщению, отец семейства, желая избежать конфликта, продолжил движение и направился в сторону своего дома, где мужчины нагнали его, а затем избили вместе с супругой.
Подчеркивается, что органы МВД в течение месяца отказываются принимать решение о возбуждении уголовного дела, ссылаясь на заключение судебно-медицинской экспертизы.
«
"Согласно ей, зафиксированный у пострадавшего перелом обеих лодыжек левой голени был получен им якобы вследствие собственных неосторожных действий, что полностью опровергается видеозаписью, которую произвела на телефон его супруга и представила правоохранителям", - отмечает СК.
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ПроисшествияРоссияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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