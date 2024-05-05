https://ria.ru/20240505/proverka-1944012252.html

Бастрыкину доложат о проверке по факту избиения жителя Тверской области

Бастрыкину доложат о проверке по факту избиения жителя Тверской области - РИА Новости, 05.05.2024

Бастрыкину доложат о проверке по факту избиения жителя Тверской области

Главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину доложат о проверке по возможному бездействию сотрудников полиции, которые не возбудили дело об избиении... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T19:43

2024-05-05T19:43

2024-05-05T19:43

происшествия

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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РЯЗАНЬ, 5 мая - РИА Новости. Главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину доложат о проверке по возможному бездействию сотрудников полиции, которые не возбудили дело об избиении жителя Тверской области, так как экспертиза пришла к выводу, что мужчина якобы получил перелом из-за собственных действий, сообщает СК. "Глава СК России поручил представить доклад о проверочных мероприятиях по факту возможного бездействия сотрудников правоохранительных органов в Тверской области", - говорится в сообщении в Telegram-канале Следкома. Как уточняет СК, в эфире федерального ТВ сообщалось, что семейная пара с ребенком ехала на автомобиле по проселочной дороге, когда следовавшие за ними двое мужчин на внедорожнике начали им угрожать. Согласно сообщению, отец семейства, желая избежать конфликта, продолжил движение и направился в сторону своего дома, где мужчины нагнали его, а затем избили вместе с супругой. Подчеркивается, что органы МВД в течение месяца отказываются принимать решение о возбуждении уголовного дела, ссылаясь на заключение судебно-медицинской экспертизы. "Согласно ей, зафиксированный у пострадавшего перелом обеих лодыжек левой голени был получен им якобы вследствие собственных неосторожных действий, что полностью опровергается видеозаписью, которую произвела на телефон его супруга и представила правоохранителям", - отмечает СК.

https://ria.ru/20240503/travlya-1943741593.html

https://ria.ru/20231015/peterburg-1902898620.html

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происшествия, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)