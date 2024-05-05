https://ria.ru/20240505/proisshestviya-1943944696.html

В Ростовской области электровоз сошел с рельсов

В Ростовской области электровоз сошел с рельсов - РИА Новости, 05.05.2024

В Ростовской области электровоз сошел с рельсов

Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту схода электровоза грузового поезда в Ростовской области на станции Куберле Северо-Кавказской... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T09:46

2024-05-05T09:46

2024-05-05T09:48

происшествия

ростовская область

орловский район

северо-кавказская железная дорога

южная транспортная прокуратура

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 мая - РИА Новости. Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту схода электровоза грузового поезда в Ростовской области на станции Куберле Северо-Кавказской железной дороги, сообщает в воскресение пресс-служба ведомства. "На станции Куберле Северо-Кавказской железной дороги 4 мая 2024 произошел сход электровоза грузового поезда", - говорится в сообщении. Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал, по факту схода электровоза грузового поезда начата проверка. "По поручению Южной транспортной прокуратуры Сальская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", - сообщили в пресс-службе ведомства. Куберле — узловая железнодорожная станция Ростовского региона Северо-Кавказской железной дороги, она находится в посёлке Красноармейском Орловского района Ростовской области.

https://ria.ru/20240417/poezd-1940531472.html

https://ria.ru/20231111/vagony-1908814877.html

ростовская область

орловский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ростовская область, орловский район, северо-кавказская железная дорога, южная транспортная прокуратура