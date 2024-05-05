В Ростовской области электровоз сошел с рельсов
В Ростовской области на станции Куберле сошел электровоз грузового поезда
© Южная транспортная прокуратураСход вагонов поезда на станции Куберле Северо-Кавказской железной дороги
© Южная транспортная прокуратура
Сход вагонов поезда на станции Куберле Северо-Кавказской железной дороги
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 мая - РИА Новости. Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту схода электровоза грузового поезда в Ростовской области на станции Куберле Северо-Кавказской железной дороги, сообщает в воскресение пресс-служба ведомства.
"На станции Куберле Северо-Кавказской железной дороги 4 мая 2024 произошел сход электровоза грузового поезда", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал, по факту схода электровоза грузового поезда начата проверка.
"По поручению Южной транспортной прокуратуры Сальская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Куберле — узловая железнодорожная станция Ростовского региона Северо-Кавказской железной дороги, она находится в посёлке Красноармейском Орловского района Ростовской области.
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