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В Ростовской области электровоз сошел с рельсов - РИА Новости, 05.05.2024
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09:46 05.05.2024 (обновлено: 09:48 05.05.2024)
https://ria.ru/20240505/proisshestviya-1943944696.html
В Ростовской области электровоз сошел с рельсов
В Ростовской области электровоз сошел с рельсов - РИА Новости, 05.05.2024
В Ростовской области электровоз сошел с рельсов
Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту схода электровоза грузового поезда в Ростовской области на станции Куберле Северо-Кавказской... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T09:46
2024-05-05T09:48
происшествия
ростовская область
орловский район
северо-кавказская железная дорога
южная транспортная прокуратура
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 мая - РИА Новости. Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту схода электровоза грузового поезда в Ростовской области на станции Куберле Северо-Кавказской железной дороги, сообщает в воскресение пресс-служба ведомства. "На станции Куберле Северо-Кавказской железной дороги 4 мая 2024 произошел сход электровоза грузового поезда", - говорится в сообщении. Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал, по факту схода электровоза грузового поезда начата проверка. "По поручению Южной транспортной прокуратуры Сальская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", - сообщили в пресс-службе ведомства. Куберле — узловая железнодорожная станция Ростовского региона Северо-Кавказской железной дороги, она находится в посёлке Красноармейском Орловского района Ростовской области.
https://ria.ru/20240417/poezd-1940531472.html
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ростовская область
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происшествия, ростовская область, орловский район, северо-кавказская железная дорога, южная транспортная прокуратура
Происшествия, Ростовская область, Орловский район, Северо-Кавказская железная дорога, Южная транспортная прокуратура
В Ростовской области электровоз сошел с рельсов

В Ростовской области на станции Куберле сошел электровоз грузового поезда

© Южная транспортная прокуратураСход вагонов поезда на станции Куберле Северо-Кавказской железной дороги
Сход вагонов поезда на станции Куберле Северо-Кавказской железной дороги
© Южная транспортная прокуратура
Сход вагонов поезда на станции Куберле Северо-Кавказской железной дороги
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 мая - РИА Новости. Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту схода электровоза грузового поезда в Ростовской области на станции Куберле Северо-Кавказской железной дороги, сообщает в воскресение пресс-служба ведомства.
"На станции Куберле Северо-Кавказской железной дороги 4 мая 2024 произошел сход электровоза грузового поезда", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал, по факту схода электровоза грузового поезда начата проверка.
"По поручению Южной транспортной прокуратуры Сальская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Куберле — узловая железнодорожная станция Ростовского региона Северо-Кавказской железной дороги, она находится в посёлке Красноармейском Орловского района Ростовской области.
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ПроисшествияРостовская областьОрловский районСеверо-Кавказская железная дорогаЮжная транспортная прокуратура
 
 
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