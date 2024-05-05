https://ria.ru/20240505/proekty-1943768687.html

Ефимов: на юго-востоке Москвы приступили к реализации 12 проектов КРТ

Ефимов: на юго-востоке Москвы приступили к реализации 12 проектов КРТ - РИА Новости, 05.05.2024

Ефимов: на юго-востоке Москвы приступили к реализации 12 проектов КРТ

В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) на территории ЮВАО инвесторами и назначенными городом операторами будут реорганизованы участки земли... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T12:00

2024-05-05T12:00

2024-05-05T12:00

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

стройкомплекс москвы

ювао (москва)

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) на территории ЮВАО инвесторами и назначенными городом операторами будут реорганизованы участки земли площадью свыше 150 га, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."В восьми районах Юго-Восточного административного округа реализуют 12 проектов комплексного развития бывших промзон и неэффективно используемых территорий. Инвесторы и назначенные городом операторы построят почти 3,5 миллиона квадратных метров недвижимости. Среди них – более 1,8 миллиона квадратных метров жилья, около 1,3 миллиона квадратных метров деловых и социальных объектов, а также 335,3 тысячи квадратных метров промышленных производств", – сказал вице-мэр, его слова приводит пресс-служба Стройкомплекса города.Он добавил, что в рамках проведенных работ там появится порядка 37 тыс. новых рабочих мест.Отмечается, что на данной территории построят 13 различных объектов образования, рассчитанных почти на 1,7 тыс. воспитанников детсадов и свыше чем 4,3 тыс. учеников школ. Также там появятся 3 медучреждения площадью 21,5 тыс. кв. м, 2 спортивных комплекса площадью порядка 30 тыс. кв. м, а также пожарное депо, офисные здания, ТЦ и прочие объекты.В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что на территории столичного района Печатники, на участке бывшей промзоны "Южный порт" реализуется самый крупный проект. Его площадь превышает 51 га. Там инвестор запланировал создание современного городского квартала. На этой территории будет построено около 1,7 млн кв. м недвижимости, включая порядка 950 тыс. кв. м жилья и 745,1 тыс. кв. м общественно-деловых объектов. По его словам, там также появятся школа, 3 детсада, поликлиника и прочие объекты. Благодаря реализации проекта будет создано 18,55 тыс. новых рабочих мест.Кроме того, другой крупный проект реализует назначенный столицей оператор в районе Некрасовка. На участках площадью 32,52 га построят 483,3 тыс. кв. м жилья и 119 тыс. кв. м социальной и общественно-деловой недвижимости. Среди них — детсады для 600 воспитанников и школы, где смогут учиться свыше 1 тыс. человек. Также запланировано возведение современного производства и прочих объектов. Здесь будет создано порядка 3,6 тыс. новых рабочих мест.Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказал, что в городе ведется реализация 77 проектов КРТ. На месте старых зданий и складов появится свыше 19,5 млн кв. м недвижимости.В Москве в рамках КРТ создаются многофункциональные городские кварталы. Там на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье, а также вся необходимая инфраструктура. На сегодняшний день в городе на разных стадиях реализации находится около 228 проектов комплексного развития территорий общей площадью порядка 2,7 тыс. га. Проработка проектов ведется по поручению столичного градоначальника Сергея Собянина.Ранее Ефимов сообщал, что в Северном округе города инвесторы

https://ria.ru/20240424/moskva-1941872699.html

https://ria.ru/20240503/efimov-1943560334.html

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москва

ювао (москва)

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Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва, стройкомплекс москвы, ювао (москва)