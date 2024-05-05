https://ria.ru/20240505/priznanie-1943955737.html

Все участвовали. На Украине сделали громкое признание в прямом эфире

Все участвовали. На Украине сделали громкое признание в прямом эфире - РИА Новости, 05.05.2024

Все участвовали. На Украине сделали громкое признание в прямом эфире

Все президенты Украины с момента обретения ей независимости в 1991 году грабили страну, заявил заместитель главы Тернопольского областного Василий Деревляный в... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T11:18

2024-05-05T11:18

2024-05-05T11:18

в мире

украина

белоруссия

александр лукашенко

владимир зеленский

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Все президенты Украины с момента обретения ей независимости в 1991 году грабили страну, заявил заместитель главы Тернопольского областного Василий Деревляный в эфире телеканала "Тернопiль1"."Я знаю всех президентов от начала независимости Украины. Я знаю, кто сколько резал, продавал, разграбил. Разграбили на территории Тернопольщины. Какие у нас были аэродромы! Все разворовали, и я принимал в этом участие", — признался он.Деревляный отметил, что армия Украины также была разграблена. При этом он потребовал от всех украинских мужчин не бояться и отправляться на фронт.В апреле президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не один Владимир Зеленский виноват в том, что происходит на Украине, по его словам, предыдущие президенты грабили страну.

https://ria.ru/20240505/zelenskiy-1943946317.html

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в мире, украина, белоруссия, александр лукашенко, владимир зеленский