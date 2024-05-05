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В МИД рассказали об ответе на враждебные действия со стороны Прибалтики - РИА Новости, 05.05.2024
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07:30 05.05.2024 (обновлено: 11:45 05.05.2024)
https://ria.ru/20240505/pribaltika-1943931610.html
В МИД рассказали об ответе на враждебные действия со стороны Прибалтики
В МИД рассказали об ответе на враждебные действия со стороны Прибалтики - РИА Новости, 05.05.2024
В МИД рассказали об ответе на враждебные действия со стороны Прибалтики
Москва ответит на враждебные действия со стороны Прибалтики асимметричными мерами, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T07:30
2024-05-05T11:45
россия
москва
мария захарова
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Москва ответит на враждебные действия со стороны Прибалтики асимметричными мерами, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.&quot;На враждебные действия прибалтов будем реагировать также асимметричными мерами, прежде всего в экономической и транзитной сферах&quot;, — сказала она.Дипломат напомнила, что принятые ответные шаги, включая переориентацию грузопотоков на северо-западные порты России, крайне негативно отразились на экономике Прибалтийских республик.Захарова добавила, что Москва продолжит использовать дипломатические меры воздействия на Прибалтийские страны, при этом разрыв дипотношений она назвала крайне нежелательным из-за того, что в Прибалтике проживает множество русскоязычных, в том числе граждане России."Прекращение деятельности дипломатических представительств в этой ситуации означало бы, что проживающие в Прибалтике граждане нашей страны и сотни тысяч соотечественников остались бы один на один с полицейским произволом", — пояснила представитель МИД.При этом она подчеркнула, что Москва продолжит использовать дипломатические меры воздействия.В марте на Смоленской площади опубликовали список наиболее враждебно настроенных по отношению к России чиновников Прибалтийских стран. В него вошли главы латвийских МИД, МВД и Минобороны, министры иностранных юстиции и финансов Литвы, а также главнокомандующий Вооруженными силами республики. Из эстонских политиков в список попали премьер-министр Кая Каллас и экс-президент Керсти Кальюлайд, министр иностранных дел, спикер парламента, председатель комиссии по иностранным делам.Всего в перечне 347 граждан Латвии, Литвы и Эстонии, среди которых министры, депутаты, общественные деятели и журналисты, всем им запрещен въезд в Россию.В МИД пояснили, что враждебная политика, активное лоббирование санкций, вмешательство во внутренние дела, гонения на русскоязычное население, варварская кампания по массовому сносу памятников советским воинам-освободителям, переписыванию истории, героизации нацизма, а также накачивание киевского режима вооружениями требуют ответных мер.
https://ria.ru/20240504/pribaltika-1943489722.html
https://ria.ru/20240503/finlyandiya-1943625090.html
https://ria.ru/20240505/pribaltika-1943931252.html
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россия, москва, мария захарова
Россия, Москва, Мария Захарова
В МИД рассказали об ответе на враждебные действия со стороны Прибалтики

Захарова: Россия ответит на враждебные действия Прибалтики экономическими мерами

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Москва ответит на враждебные действия со стороны Прибалтики асимметричными мерами, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«

"На враждебные действия прибалтов будем реагировать также асимметричными мерами, прежде всего в экономической и транзитной сферах", — сказала она.

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Дипломат напомнила, что принятые ответные шаги, включая переориентацию грузопотоков на северо-западные порты России, крайне негативно отразились на экономике Прибалтийских республик.
Захарова добавила, что Москва продолжит использовать дипломатические меры воздействия на Прибалтийские страны, при этом разрыв дипотношений она назвала крайне нежелательным из-за того, что в Прибалтике проживает множество русскоязычных, в том числе граждане России.
«
"Прекращение деятельности дипломатических представительств в этой ситуации означало бы, что проживающие в Прибалтике граждане нашей страны и сотни тысяч соотечественников остались бы один на один с полицейским произволом", — пояснила представитель МИД.
При этом она подчеркнула, что Москва продолжит использовать дипломатические меры воздействия.
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В марте на Смоленской площади опубликовали список наиболее враждебно настроенных по отношению к России чиновников Прибалтийских стран. В него вошли главы латвийских МИД, МВД и Минобороны, министры иностранных юстиции и финансов Литвы, а также главнокомандующий Вооруженными силами республики. Из эстонских политиков в список попали премьер-министр Кая Каллас и экс-президент Керсти Кальюлайд, министр иностранных дел, спикер парламента, председатель комиссии по иностранным делам.
Всего в перечне 347 граждан Латвии, Литвы и Эстонии, среди которых министры, депутаты, общественные деятели и журналисты, всем им запрещен въезд в Россию.
В МИД пояснили, что враждебная политика, активное лоббирование санкций, вмешательство во внутренние дела, гонения на русскоязычное население, варварская кампания по массовому сносу памятников советским воинам-освободителям, переписыванию истории, героизации нацизма, а также накачивание киевского режима вооружениями требуют ответных мер.
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