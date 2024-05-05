https://ria.ru/20240505/pribaltika-1943931610.html

В МИД рассказали об ответе на враждебные действия со стороны Прибалтики

В МИД рассказали об ответе на враждебные действия со стороны Прибалтики - РИА Новости, 05.05.2024

В МИД рассказали об ответе на враждебные действия со стороны Прибалтики

Москва ответит на враждебные действия со стороны Прибалтики асимметричными мерами, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T07:30

2024-05-05T07:30

2024-05-05T11:45

россия

москва

мария захарова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922747932_0:0:3255:1831_1920x0_80_0_0_991045229485706038e96aef508ac05b.jpg

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Москва ответит на враждебные действия со стороны Прибалтики асимметричными мерами, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова."На враждебные действия прибалтов будем реагировать также асимметричными мерами, прежде всего в экономической и транзитной сферах", — сказала она.Дипломат напомнила, что принятые ответные шаги, включая переориентацию грузопотоков на северо-западные порты России, крайне негативно отразились на экономике Прибалтийских республик.Захарова добавила, что Москва продолжит использовать дипломатические меры воздействия на Прибалтийские страны, при этом разрыв дипотношений она назвала крайне нежелательным из-за того, что в Прибалтике проживает множество русскоязычных, в том числе граждане России."Прекращение деятельности дипломатических представительств в этой ситуации означало бы, что проживающие в Прибалтике граждане нашей страны и сотни тысяч соотечественников остались бы один на один с полицейским произволом", — пояснила представитель МИД.При этом она подчеркнула, что Москва продолжит использовать дипломатические меры воздействия.В марте на Смоленской площади опубликовали список наиболее враждебно настроенных по отношению к России чиновников Прибалтийских стран. В него вошли главы латвийских МИД, МВД и Минобороны, министры иностранных юстиции и финансов Литвы, а также главнокомандующий Вооруженными силами республики. Из эстонских политиков в список попали премьер-министр Кая Каллас и экс-президент Керсти Кальюлайд, министр иностранных дел, спикер парламента, председатель комиссии по иностранным делам.Всего в перечне 347 граждан Латвии, Литвы и Эстонии, среди которых министры, депутаты, общественные деятели и журналисты, всем им запрещен въезд в Россию.В МИД пояснили, что враждебная политика, активное лоббирование санкций, вмешательство во внутренние дела, гонения на русскоязычное население, варварская кампания по массовому сносу памятников советским воинам-освободителям, переписыванию истории, героизации нацизма, а также накачивание киевского режима вооружениями требуют ответных мер.

https://ria.ru/20240504/pribaltika-1943489722.html

https://ria.ru/20240503/finlyandiya-1943625090.html

https://ria.ru/20240505/pribaltika-1943931252.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, мария захарова