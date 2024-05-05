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В МИД пообещали применять дипломатические меры воздействия на Прибалтику - РИА Новости, 05.05.2024
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07:29 05.05.2024
https://ria.ru/20240505/pribaltika-1943931399.html
В МИД пообещали применять дипломатические меры воздействия на Прибалтику
В МИД пообещали применять дипломатические меры воздействия на Прибалтику - РИА Новости, 05.05.2024
В МИД пообещали применять дипломатические меры воздействия на Прибалтику
Россия продолжит использовать дипломатические меры воздействия на прибалтийские страны, крайне нежелательно дойти до прекращения деятельности... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T07:29
2024-05-05T07:29
в мире
россия
прибалтика
эстония
мария захарова
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Россия продолжит использовать дипломатические меры воздействия на прибалтийские страны, крайне нежелательно дойти до прекращения деятельности диппредставительств с учетом проживающих там соотечественников, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она напомнила, что в странах Прибалтики проживает большое количество русскоязычных людей, в том числе граждан России. "К сожалению, для Латвии, Литвы и Эстонии привычным делом стали преследования соотечественников за "инакомыслие", гонения на русскоязычные партии, политически мотивированные задержания, аресты и сфабрикованные уголовные дела", - констатировала она. Захарова подчеркнула, что "под надуманным предлогом "угрозы национальной безопасности" из прибалтийских стран депортируют российских граждан". "Растет русофобия и бытовая дискриминация, включая травлю детей в школах и даже детских садах. Русский язык практически полностью вытеснен из всех сфер общественной жизни, в том числе системы образования, ликвидировано российское информационное присутствие", - отметила она. Захарова отметила, что "в сложившейся ситуации Российская Федерация не может бросить в беде наших соотечественников, активно борется с этими, по сути, неофашистскими проявлениями не только в профильных международных структурах, но и непосредственно в странах Прибалтики - усилиями наших посольств". "Они работают сегодня в крайне сложных, зачастую осадных условиях. Значительно возросла нагрузка на них, ведь по решению Вильнюса, Риги и Таллина в 2022 году были закрыты все пять наших консульских учреждений в странах Прибалтики, защищавших интересы граждан России и русскоязычных жителей непосредственно в регионах прибалтийских государств", - напомнила она. "Прекращение деятельности дипломатических представительств в этой ситуации означало бы, что проживающие в Прибалтике граждане нашей страны и сотни тысяч соотечественников остались бы один на один с полицейским произволом", - сказала Захарова. "Дойти до этого - крайне нежелательно. Тем не менее дипломатические меры воздействия продолжим использовать", - заявила она. Захарова напомнила, что недавно в качестве ответных шагов были высланы два латышских и один эстонский дипломат. "В прошлом году после сокращения Таллином численности нашего посольства мы понизили уровень дипотношений с Эстонией до временного поверенного в делах, эстонскому послу было предписано покинуть Российскую Федерацию", - заключила она.
https://ria.ru/20240113/latviya-1921186765.html
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в мире, россия, прибалтика, эстония, мария захарова
В мире, Россия, Прибалтика, Эстония, Мария Захарова
В МИД пообещали применять дипломатические меры воздействия на Прибалтику

МИД: Россия продолжит применять дипломатические меры воздействия на Прибалтику

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Россия продолжит использовать дипломатические меры воздействия на прибалтийские страны, крайне нежелательно дойти до прекращения деятельности диппредставительств с учетом проживающих там соотечественников, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она напомнила, что в странах Прибалтики проживает большое количество русскоязычных людей, в том числе граждан России. "К сожалению, для Латвии, Литвы и Эстонии привычным делом стали преследования соотечественников за "инакомыслие", гонения на русскоязычные партии, политически мотивированные задержания, аресты и сфабрикованные уголовные дела", - констатировала она.
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Захарова подчеркнула, что "под надуманным предлогом "угрозы национальной безопасности" из прибалтийских стран депортируют российских граждан".
"Растет русофобия и бытовая дискриминация, включая травлю детей в школах и даже детских садах. Русский язык практически полностью вытеснен из всех сфер общественной жизни, в том числе системы образования, ликвидировано российское информационное присутствие", - отметила она.
Захарова отметила, что "в сложившейся ситуации Российская Федерация не может бросить в беде наших соотечественников, активно борется с этими, по сути, неофашистскими проявлениями не только в профильных международных структурах, но и непосредственно в странах Прибалтики - усилиями наших посольств".
"Они работают сегодня в крайне сложных, зачастую осадных условиях. Значительно возросла нагрузка на них, ведь по решению Вильнюса, Риги и Таллина в 2022 году были закрыты все пять наших консульских учреждений в странах Прибалтики, защищавших интересы граждан России и русскоязычных жителей непосредственно в регионах прибалтийских государств", - напомнила она.
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"Прекращение деятельности дипломатических представительств в этой ситуации означало бы, что проживающие в Прибалтике граждане нашей страны и сотни тысяч соотечественников остались бы один на один с полицейским произволом", - сказала Захарова.
"Дойти до этого - крайне нежелательно. Тем не менее дипломатические меры воздействия продолжим использовать", - заявила она. Захарова напомнила, что недавно в качестве ответных шагов были высланы два латышских и один эстонский дипломат.
"В прошлом году после сокращения Таллином численности нашего посольства мы понизили уровень дипотношений с Эстонией до временного поверенного в делах, эстонскому послу было предписано покинуть Российскую Федерацию", - заключила она.
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