https://ria.ru/20240505/pribaltika-1943931252.html

В МИД оценили вероятность полного разрыва отношений со странами Прибалтики

В МИД оценили вероятность полного разрыва отношений со странами Прибалтики - РИА Новости, 05.05.2024

В МИД оценили вероятность полного разрыва отношений со странами Прибалтики

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос о вероятности полного разрыва отношений РФ со странами Прибалтики, заявила РИА Новости, что... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T07:22

2024-05-05T07:22

2024-05-05T07:32

россия

рига

таллин

вильнюс

мария захарова

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос о вероятности полного разрыва отношений РФ со странами Прибалтики, заявила РИА Новости, что Москва никогда не выступает инициатором разрыва дипломатических отношений, но указала, что из-за враждебной линии стран Прибалтики разорваны все межгосударственные связи."Россия никогда не выступает инициатором разрыва дипломатических отношений с другими странами, стремясь сохранить возможность для диалога", - сказала она РИА Новости.Захарова добавила, что "недружественные государства делают все возможное, чтобы осложнить нормальное взаимодействие"."Прибалты особо преуспели на этом направлении. Из-за открыто враждебной линии Вильнюса, Риги и Таллина разорваны все межгосударственные, межведомственные, региональные и отраслевые связи с Россией", - подчеркнула Захарова.

https://ria.ru/20240504/pribaltika-1943489722.html

https://ria.ru/20240501/pribaltika-1943351993.html

россия

рига

таллин

вильнюс

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россия, рига, таллин, вильнюс, мария захарова