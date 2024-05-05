https://ria.ru/20240505/pribaltika-1943931252.html
В МИД оценили вероятность полного разрыва отношений со странами Прибалтики
В МИД оценили вероятность полного разрыва отношений со странами Прибалтики - РИА Новости, 05.05.2024
В МИД оценили вероятность полного разрыва отношений со странами Прибалтики
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос о вероятности полного разрыва отношений РФ со странами Прибалтики, заявила РИА Новости, что... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T07:22
2024-05-05T07:22
2024-05-05T07:32
россия
рига
таллин
вильнюс
мария захарова
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос о вероятности полного разрыва отношений РФ со странами Прибалтики, заявила РИА Новости, что Москва никогда не выступает инициатором разрыва дипломатических отношений, но указала, что из-за враждебной линии стран Прибалтики разорваны все межгосударственные связи."Россия никогда не выступает инициатором разрыва дипломатических отношений с другими странами, стремясь сохранить возможность для диалога", - сказала она РИА Новости.Захарова добавила, что "недружественные государства делают все возможное, чтобы осложнить нормальное взаимодействие"."Прибалты особо преуспели на этом направлении. Из-за открыто враждебной линии Вильнюса, Риги и Таллина разорваны все межгосударственные, межведомственные, региональные и отраслевые связи с Россией", - подчеркнула Захарова.
https://ria.ru/20240504/pribaltika-1943489722.html
https://ria.ru/20240501/pribaltika-1943351993.html
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россия, рига, таллин, вильнюс, мария захарова
Россия, Рига, Таллин, Вильнюс, Мария Захарова
В МИД оценили вероятность полного разрыва отношений со странами Прибалтики
Захарова: между РФ и странами Прибалтики разорваны все межгосударственные связи