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В Приангарье десять домов остаются затопленными из-за подъема уровня воды - РИА Новости, 05.05.2024
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18:17 05.05.2024
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В Приангарье десять домов остаются затопленными из-за подъема уровня воды
В Приангарье десять домов остаются затопленными из-за подъема уровня воды - РИА Новости, 05.05.2024
В Приангарье десять домов остаются затопленными из-за подъема уровня воды
Десять домов остаются затопленными в селе Преображенка Иркутской области из-за подъема уровня воды в реке Нижняя Тунгуска, сообщает ГУМЧС региона. РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T18:17
2024-05-05T18:17
происшествия
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россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ИРКУТСК, 5 мая - РИА Новости. Десять домов остаются затопленными в селе Преображенка Иркутской области из-за подъема уровня воды в реке Нижняя Тунгуска, сообщает ГУМЧС региона. Уровень воды в реке Нижняя Тунгуска на севере Приангарья в субботу поднялся до 1013 сантиметров при критической отметке 890 сантиметров. Было затоплено 25 домов и 25 приусадебных участков. Спасатели эвакуировали 34 человека, из них половина - дети. После проведения взрывных работ для рыхления льда за сутки уровень Нижней Тунгуски снизился до 909 сантиметров. "Остаются подтопленными 10 домов, 10 приусадебных участков, в которых проживают 19 человек", - говорится в сообщении. Спасатели МЧС России продолжают оказывать адресную помощь населению.
https://ria.ru/20240426/polovode-1942546046.html
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происшествия, иркутская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Иркутская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
В Приангарье десять домов остаются затопленными из-за подъема уровня воды

В селе Преображенка в Приангарье десять домов остаются затопленными

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС работают с местным населением в селе Преображенка во время затопления из-за паводков и разлива реки Нижняя Тунгуска в Иркутской области
Сотрудники МЧС работают с местным населением в селе Преображенка во время затопления из-за паводков и разлива реки Нижняя Тунгуска в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости / МЧС РФ
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Сотрудники МЧС работают с местным населением в селе Преображенка во время затопления из-за паводков и разлива реки Нижняя Тунгуска в Иркутской области. Архивное фото
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ИРКУТСК, 5 мая - РИА Новости. Десять домов остаются затопленными в селе Преображенка Иркутской области из-за подъема уровня воды в реке Нижняя Тунгуска, сообщает ГУМЧС региона.
Уровень воды в реке Нижняя Тунгуска на севере Приангарья в субботу поднялся до 1013 сантиметров при критической отметке 890 сантиметров. Было затоплено 25 домов и 25 приусадебных участков. Спасатели эвакуировали 34 человека, из них половина - дети.
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"Остаются подтопленными 10 домов, 10 приусадебных участков, в которых проживают 19 человек", - говорится в сообщении.
Спасатели МЧС России продолжают оказывать адресную помощь населению.
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ПроисшествияИркутская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024
 
 
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