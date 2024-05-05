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В Приангарье десять домов остаются затопленными из-за подъема уровня воды

В Приангарье десять домов остаются затопленными из-за подъема уровня воды - РИА Новости, 05.05.2024

В Приангарье десять домов остаются затопленными из-за подъема уровня воды

Десять домов остаются затопленными в селе Преображенка Иркутской области из-за подъема уровня воды в реке Нижняя Тунгуска, сообщает ГУМЧС региона. РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T18:17

2024-05-05T18:17

2024-05-05T18:17

происшествия

иркутская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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ИРКУТСК, 5 мая - РИА Новости. Десять домов остаются затопленными в селе Преображенка Иркутской области из-за подъема уровня воды в реке Нижняя Тунгуска, сообщает ГУМЧС региона. Уровень воды в реке Нижняя Тунгуска на севере Приангарья в субботу поднялся до 1013 сантиметров при критической отметке 890 сантиметров. Было затоплено 25 домов и 25 приусадебных участков. Спасатели эвакуировали 34 человека, из них половина - дети. После проведения взрывных работ для рыхления льда за сутки уровень Нижней Тунгуски снизился до 909 сантиметров. "Остаются подтопленными 10 домов, 10 приусадебных участков, в которых проживают 19 человек", - говорится в сообщении. Спасатели МЧС России продолжают оказывать адресную помощь населению.

https://ria.ru/20240426/polovode-1942546046.html

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происшествия, иркутская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024