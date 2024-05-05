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Митрополит Антоний рассказал об ответе генсеку Всемирного совета церквей - РИА Новости, 05.05.2024
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Религия
 
10:22 05.05.2024
https://ria.ru/20240505/pravoslavie-1943948908.html
Митрополит Антоний рассказал об ответе генсеку Всемирного совета церквей
Митрополит Антоний рассказал об ответе генсеку Всемирного совета церквей - РИА Новости, 05.05.2024
Митрополит Антоний рассказал об ответе генсеку Всемирного совета церквей
Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Антоний (Севрюк) рассказал в интервью РИА Новости в праздник Пасхи, что... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T10:22
2024-05-05T10:22
религия
украина
отдел внешних церковных связей московского патриархата
московский патриархат
всемирный совет церквей
религия
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Антоний (Севрюк) рассказал в интервью РИА Новости в праздник Пасхи, что направил ответ генсеку Всемирного совета церквей (ВСЦ) пастору Джерри Пиллэю, потребовавшему от патриарха Московского и всея Руси Кирилла разъяснить наказ Всемирного русского народного собора о "священной войне" на Украине. Генсек Всемирного совета церквей (ВСЦ) Джерри Пиллэй в апреле публично обратился к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу за разъяснениями мартовского наказа Всемирного русского народного собора, в котором СВО названа "священной войной" ради защиты мира от "натиска глобализма и победы впавшего в сатанизм Запада". О письме патриарху Кириллу генсек ВСЦ сообщил публично с достаточно подробным пересказом текста еще до того, как патриарх получил его, напомнил митрополит Антоний. "Из этого видно, что послание пастора Пиллэя рассчитано было скорее на "внешнюю аудиторию". На это письмо по поручению патриарха мною был направлен подробный и аргументированный ответ", – сказал он.
https://ria.ru/20240108/bpts-1920103401.html
https://ria.ru/20240402/patriarkh-1937384120.html
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украина, отдел внешних церковных связей московского патриархата, московский патриархат, всемирный совет церквей, религия
Религия, Украина, Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата, Московский Патриархат, Всемирный совет церквей, Религия
Митрополит Антоний рассказал об ответе генсеку Всемирного совета церквей

Митрополит Антоний ответил на претензии генсека Всемирного совета церквей

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМитрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Антоний (Антон Севрюк)
Митрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Антоний (Антон Севрюк) - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Митрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Антоний (Антон Севрюк). Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Антоний (Севрюк) рассказал в интервью РИА Новости в праздник Пасхи, что направил ответ генсеку Всемирного совета церквей (ВСЦ) пастору Джерри Пиллэю, потребовавшему от патриарха Московского и всея Руси Кирилла разъяснить наказ Всемирного русского народного собора о "священной войне" на Украине.
Генсек Всемирного совета церквей (ВСЦ) Джерри Пиллэй в апреле публично обратился к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу за разъяснениями мартовского наказа Всемирного русского народного собора, в котором СВО названа "священной войной" ради защиты мира от "натиска глобализма и победы впавшего в сатанизм Запада".
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Глава БПЦ назвал цель раскола православия на Украине
8 января, 02:22
О письме патриарху Кириллу генсек ВСЦ сообщил публично с достаточно подробным пересказом текста еще до того, как патриарх получил его, напомнил митрополит Антоний.
"Из этого видно, что послание пастора Пиллэя рассчитано было скорее на "внешнюю аудиторию". На это письмо по поручению патриарха мною был направлен подробный и аргументированный ответ", – сказал он.
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РелигияУкраинаОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаМосковский ПатриархатВсемирный совет церквейРелигия
 
 
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