https://ria.ru/20240505/pravoslavie-1943948908.html

Митрополит Антоний рассказал об ответе генсеку Всемирного совета церквей

Митрополит Антоний рассказал об ответе генсеку Всемирного совета церквей - РИА Новости, 05.05.2024

Митрополит Антоний рассказал об ответе генсеку Всемирного совета церквей

Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Антоний (Севрюк) рассказал в интервью РИА Новости в праздник Пасхи, что... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T10:22

2024-05-05T10:22

2024-05-05T10:22

религия

украина

отдел внешних церковных связей московского патриархата

московский патриархат

всемирный совет церквей

религия

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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Антоний (Севрюк) рассказал в интервью РИА Новости в праздник Пасхи, что направил ответ генсеку Всемирного совета церквей (ВСЦ) пастору Джерри Пиллэю, потребовавшему от патриарха Московского и всея Руси Кирилла разъяснить наказ Всемирного русского народного собора о "священной войне" на Украине. Генсек Всемирного совета церквей (ВСЦ) Джерри Пиллэй в апреле публично обратился к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу за разъяснениями мартовского наказа Всемирного русского народного собора, в котором СВО названа "священной войной" ради защиты мира от "натиска глобализма и победы впавшего в сатанизм Запада". О письме патриарху Кириллу генсек ВСЦ сообщил публично с достаточно подробным пересказом текста еще до того, как патриарх получил его, напомнил митрополит Антоний. "Из этого видно, что послание пастора Пиллэя рассчитано было скорее на "внешнюю аудиторию". На это письмо по поручению патриарха мною был направлен подробный и аргументированный ответ", – сказал он.

https://ria.ru/20240108/bpts-1920103401.html

https://ria.ru/20240402/patriarkh-1937384120.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, отдел внешних церковных связей московского патриархата, московский патриархат, всемирный совет церквей, религия